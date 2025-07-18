НАТО будет применять все силы и средства для противодействия киберугрозам со стороны РФ, - Рютте

Страны-члены НАТО будут применять все возможные силы и средства для сдерживания, защиты и противодействия киберугрозам со стороны России.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Члены НАТО решительно осуждают злонамеренную кибердеятельность России и будут применять весь спектр сил и средств для сдерживания, защиты и противодействия полному спектру киберугроз", - написал он.

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Напомним, ранее НАТО резко осудило злонамеренную кибердеятельность России, которая представляет угрозу для безопасности государств-членов Альянса.