НАТО будет применять все силы и средства для противодействия киберугрозам со стороны РФ, - Рютте
Страны-члены НАТО будут применять все возможные силы и средства для сдерживания, защиты и противодействия киберугрозам со стороны России.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в соцсети Х написал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.
"Члены НАТО решительно осуждают злонамеренную кибердеятельность России и будут применять весь спектр сил и средств для сдерживания, защиты и противодействия полному спектру киберугроз", - написал он.
Напомним, ранее НАТО резко осудило злонамеренную кибердеятельность России, которая представляет угрозу для безопасности государств-членов Альянса.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль