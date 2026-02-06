Папа Римский Лев XIV призвал к перемирию на время Зимней Олимпиады-2026
Папа Римский Лев XIV призвал все страны, где сейчас идет война, объявить олимпийское перемирие на время Зимних игр-2026 в Италии, которые открываются 6 февраля.
Об этом говорится в письме Папы Римского, которое обнародовала пресс-служба Святого Престола, передает Цензор.НЕТ.
Призыв Папы Римского
Лев XIV написал письмо по случаю открытия Зимних Олимпийских игр в Милане-Кортини, в котором подчеркнул важность прекращения огня на время проведения соревнований.
"Я решительно призываю все народы, по случаю предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, открыть для себя и уважать этот инструмент надежды, которым является олимпийское перемирие, символ и пророчество примиренного мира", - призвал Папа.
Понтифик заявил, что насилие и война всегда являются "поражением для человечества".
"Пусть ваши встречи (во время Олимпиады – ред.) станут символическим знаком для всего общества и прелюдией к новой эре, в которой народы больше не будут поднимать меч друг против друга", - добавил Лев XIV.
Олимпиада-2026
- Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо.
- ООН и организаторы зимних Олимпийских игр этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии с 6 по 22 февраля и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта.
