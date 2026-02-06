Папа Римский Лев XIV призвал к перемирию на время Зимней Олимпиады-2026

Папа Римский Лев XIV призвал все страны, где сейчас идет война, объявить олимпийское перемирие на время Зимних игр-2026 в Италии, которые открываются 6 февраля.

Об этом говорится в письме Папы Римского, которое обнародовала пресс-служба Святого Престола, передает Цензор.НЕТ.

Лев XIV написал письмо по случаю открытия Зимних Олимпийских игр в Милане-Кортини, в котором подчеркнул важность прекращения огня на время проведения соревнований.

"Я решительно призываю все народы, по случаю предстоящих зимних Олимпийских и Паралимпийских игр, открыть для себя и уважать этот инструмент надежды, которым является олимпийское перемирие, символ и пророчество примиренного мира", - призвал Папа.

Понтифик заявил, что насилие и война всегда являются "поражением для человечества".

"Пусть ваши встречи (во время Олимпиады – ред.) станут символическим знаком для всего общества и прелюдией к новой эре, в которой народы больше не будут поднимать меч друг против друга", - добавил Лев XIV.

  • Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо.
  • ООН и организаторы зимних Олимпийских игр этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии с 6 по 22 февраля и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта.

Топ комментарии
Закликай краще свого спонсєра!
06.02.2026 16:22 Ответить
От якби Папа закликав до Хрестового походу на Московію, але Папа вже не той...
06.02.2026 16:52 Ответить
взагалі всі ці "церкіи", то що католики, що протестанти, баптісти і мусульмани і т.д. - всі довбойоби
06.02.2026 16:27 Ответить
Папа,не пи₴ди.
06.02.2026 16:18 Ответить
Після Яна Павла ІІ пап порядних не було...
06.02.2026 20:56 Ответить
Папи римськи чогось мали в часах римськоєї імперії, потім з'явилась в британії протестанцька церква, і чого католики досі вірять цьому італійському ідиотизму - то питання.
06.02.2026 16:24 Ответить
взагалі всі ці "церкіи", то що католики, що протестанти, баптісти і мусульмани і т.д. - всі довбойоби
06.02.2026 16:27 Ответить
як казав Шевчекно "А до того, я не знаю бога"
06.02.2026 16:28 Ответить
якщо нас убивають кацапи і т.д., то де ж ваш бог?
06.02.2026 16:31 Ответить
Вони ж такі вумні? Але чому такі дурні? На кого розрахована ця риторика Папи? Дати москалям передишку, щоб підтягнулися через сіру зону до самих українських позицій?
06.02.2026 16:38 Ответить
Якось не зрозуміло, він пахан римський чи авгур?
06.02.2026 16:42 Ответить
Може папа вважає, що він досі у Древнему Римі або Греції?
06.02.2026 16:44 Ответить
