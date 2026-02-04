Оприлюднено інформацію про 15 спортсменів з РФ, які підтримують війну та претендують на участь у міжнародних змаганнях

Оприлюднено дані щодо 15 російських спортсменів, які попри підтримку війни та службу в силових структурах РФ, можуть взяти участь у міжнародних змаганнях.

Про це повідомила пресслужба ГУР, передає Цензор.НЕТ.

Перелік оприлюднено спільно з Мінмолодьспорту України.

Подробиці

Йдеться про чинних військових Росгвардії, представників Центрального спортивного клубу армії рф (ЦСКА) та "Динамо", які відвідували тимчасово окуповані території України та фактично представляють на спортивних майданчиках збройні сили РФ.

Відомо, що підрозділи росгвардії беруть безпосередню участь у бойових діях проти України, а ЦСКА на постійній основі забезпечує російські підрозділи, що воюють в Україні, спеціальною технікою, FPV-дронами, генераторами, проводить мілітаризоване "виховання" молоді та просуває воєнні наративи за кордоном.

А спортивні клуби "Динамо" традиційно пов’язані з органами внутрішніх справ і держбезпеки Росії.

Хто у переліку?

  • Олександра Саютіна, Дар'я Непряєва, Саввелій Коростельов - російські спортсмени, члени російських збірних команд, які відвідували тимчасово окупований Крим та отримали запрошення від Міжнародного олімпійського комітету на Олімпійські ігри 2026 року;
  • Андрій Канчельскіс - головний тренер брянського футбольного клубу "Динамо", який проводить спортивні заходи на ТОТ України;
  • Юрій Бородавко та інші лижники збірної РФ - чинні військовослужбовці Росгвардії, представники ЦСКА та "Динамо"

Кому ця вистава потрібна, вони всі 💯 % підтримують війну, інакше неможливо попасти в збірну ху.... лостану
04.02.2026 16:32 Відповісти
Канчельскіс, родом з Кропивницького, здається, батьки досі там проживають....
04.02.2026 16:48 Відповісти
І далі що ?
МЗС щось збирається робити по цьому питанню?
04.02.2026 16:57 Відповісти
У змішаних сім'ях часів "совка" діти частіше виростали російськими імперцями-шовіністами, як у цьому випадку, з литовсько-українського походження Канчельскісом.
Це заохочувалося російською "радянською" владою, яка під маскою творення "нової історичної спільноти - радянського народу", займалася зросійщенням.
У цьому сенсі більше на думку спадає відоміша істота з цього зоопарку, божевільний полковник латишсько-російського походження Алксніс, який намагався воскресити російську недоімперію під назвою СРСР після її розвалу, але цей індивідум рік тому вже вирушив до пекла.
04.02.2026 17:11 Відповісти
 
 