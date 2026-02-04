Обнародована информация о 15 спортсменах из РФ, которые поддерживают войну и претендуют на участие в международных соревнованиях
Обнародованы данные о 15 российских спортсменах, которые, несмотря на поддержку войны и службу в силовых структурах РФ, могут принять участие в международных соревнованиях.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР, передает Цензор.НЕТ.
Перечень обнародован совместно с Минмолодежьспорта Украины.
Подробности
Речь идет о действующих военных Росгвардии, представителях Центрального спортивного клуба армии РФ (ЦСКА) и "Динамо", которые посещали временно оккупированные территории Украины и фактически представляют на спортивных площадках вооруженные силы РФ.
Известно, что подразделения Росгвардии принимают непосредственное участие в боевых действиях против Украины, а ЦСКА на постоянной основе обеспечивает российские подразделения, воюющие в Украине, специальной техникой, FPV-дронами, генераторами, проводит милитаризованное "воспитание" молодежи и продвигает военные нарративы за рубежом.
А спортивные клубы "Динамо" традиционно связаны с органами внутренних дел и госбезопасности России.
Кто в списке?
- Александр Саютин, Дарья Непряева, Саввелий Коростелев - российские спортсмены, члены российских сборных команд, которые посещали временно оккупированный Крым и получили приглашение от Международного олимпийского комитета на Олимпийские игры 2026 года;
- Андрей Канчельскис - главный тренер брянского футбольного клуба "Динамо", который проводит спортивные мероприятия на ВОТ Украины;
- Юрий Бородавко и другие лыжники сборной РФ - действующие военнослужащие Росгвардии, представители ЦСКА и "Динамо".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
МЗС щось збирається робити по цьому питанню?
Це заохочувалося російською "радянською" владою, яка під маскою творення "нової історичної спільноти - радянського народу", займалася зросійщенням.
У цьому сенсі більше на думку спадає відоміша істота з цього зоопарку, божевільний полковник латишсько-російського походження Алксніс, який намагався воскресити російську недоімперію під назвою СРСР після її розвалу, але цей індивідум рік тому вже вирушив до пекла.