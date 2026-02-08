Итальянский премьер Мелони осудила действия протестующих во время Олимпиады-2026
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с правоохранительными органами в связи со столкновениями протестующих во время Зимних Олимпийских игр.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице Мелони в Facebook.
По ее словам, тысячи итальянцев работают, чтобы обеспечить успешное проведение Олимпиады. Среди них есть волонтеры, которые стремятся показать страну в позитивном свете.
Однако часть людей устраивает демонстрации и провоцирует хаос, отметила премьер.
Премьер подчеркнула: некоторые протестующие перерезают железнодорожные кабели, чтобы заблокировать поезда. Она назвала такие действия попыткой испортить работу тысяч людей.
"Еще раз выражаю солидарность с полицией, городом Миланом и всеми, чью работу подрывают эти банды преступников", - заявила Мелони.
Полиция применила спецсредства
Накануне полиция Италии применила слезоточивый газ и водометы против десятков протестующих. Они бросали петарды и пытались прорваться на шоссе вблизи площадки Олимпиады.
Правоохранители продолжают гарантировать безопасность спортсменов и гостей мероприятия. Местные власти призывают граждан соблюдать порядок во время игр.
- Ранее Папа Римский Лев XIV призвал все страны, где сейчас идет война, объявить олимпийское перемирие на время Зимних игр-2026 в Италии, которые открываются 6 февраля.
Олимпиада-2026
- Зимние Олимпийские игры продлятся до 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо.
- ООН и организаторы Олимпиады этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта.
