Итальянский премьер Мелони осудила действия протестующих во время Олимпиады-2026

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с правоохранительными органами в связи со столкновениями протестующих во время Зимних Олимпийских игр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице Мелони в Facebook.

Мелони осудила протесты

По ее словам, тысячи итальянцев работают, чтобы обеспечить успешное проведение Олимпиады. Среди них есть волонтеры, которые стремятся показать страну в позитивном свете.

Однако часть людей устраивает демонстрации и провоцирует хаос, отметила премьер.

Премьер подчеркнула: некоторые протестующие перерезают железнодорожные кабели, чтобы заблокировать поезда. Она назвала такие действия попыткой испортить работу тысяч людей.

"Еще раз выражаю солидарность с полицией, городом Миланом и всеми, чью работу подрывают эти банды преступников", - заявила Мелони.

Полиция применила спецсредства

Накануне полиция Италии применила слезоточивый газ и водометы против десятков протестующих. Они бросали петарды и пытались прорваться на шоссе вблизи площадки Олимпиады.

Правоохранители продолжают гарантировать безопасность спортсменов и гостей мероприятия. Местные власти призывают граждан соблюдать порядок во время игр.

Ранее Папа Римский Лев XIV призвал все страны, где сейчас идет война, объявить олимпийское перемирие на время Зимних игр-2026 в Италии, которые открываются 6 февраля.

Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры продлятся до 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо.

ООН и организаторы Олимпиады этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта.

