Итальянский премьер Мелони осудила действия протестующих во время Олимпиады-2026

Стартовала Олимпиада-2026

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила солидарность с правоохранительными органами в связи со столкновениями протестующих во время Зимних Олимпийских игр.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится на официальной странице Мелони в Facebook

Мелони осудила протесты

По ее словам, тысячи итальянцев работают, чтобы обеспечить успешное проведение Олимпиады. Среди них есть волонтеры, которые стремятся показать страну в позитивном свете.
Однако часть людей устраивает демонстрации и провоцирует хаос, отметила премьер.

Премьер подчеркнула: некоторые протестующие перерезают железнодорожные кабели, чтобы заблокировать поезда. Она назвала такие действия попыткой испортить работу тысяч людей.

"Еще раз выражаю солидарность с полицией, городом Миланом и всеми, чью работу подрывают эти банды преступников", - заявила Мелони.

Полиция применила спецсредства

Накануне полиция Италии применила слезоточивый газ и водометы против десятков протестующих. Они бросали петарды и пытались прорваться на шоссе вблизи площадки Олимпиады.

Правоохранители продолжают гарантировать безопасность спортсменов и гостей мероприятия. Местные власти призывают граждан соблюдать порядок во время игр.

  • Ранее Папа Римский Лев XIV призвал все страны, где сейчас идет война, объявить олимпийское перемирие на время Зимних игр-2026 в Италии, которые открываются 6 февраля.

Олимпиада-2026

  • Зимние Олимпийские игры продлятся до 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо.
  • ООН и организаторы Олимпиады этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта.

Италия Олимпиада Джорджа Мелони
Топ комментарии
+9
А що вони хочуть?
08.02.2026 22:20 Ответить
+7
Шо вони хочуть, про це чомусь не пишуть.
08.02.2026 23:01 Ответить
+4
І заради цього треба різати кабелі та ганьбити свою країну на весь світ зривом Олімпіади? Значно більше схоже на сплановану диверсію (щось на кшталт періодичних "протестів прастих польскіх фєрмєров" під нашим кордоном), тут би спецслужбам попрацювати, якщо вони в Італії є...
09.02.2026 00:56 Ответить
Це про ЩО?
08.02.2026 22:20 Ответить
Срали вони на війну, у них олімпіада.
08.02.2026 22:25 Ответить
…свято миру.
08.02.2026 22:30 Ответить
А шо вони хочуть, про це чомусь не пишуть.
08.02.2026 23:03 Ответить
В том числе признание Палестины. И, так, по мелочам
08.02.2026 23:04 Ответить
То араби?
08.02.2026 23:16 Ответить
Не. Местные левые.
08.02.2026 23:26 Ответить
дякую
09.02.2026 00:03 Ответить
Они хочут чтобы их блондинистый муссолини перестал сдавать в кабалу еврейским банкам Италию. Ради какой-то ненужной Италии. Италия к вашему сведению и так в долгах как в шелках. Но еврейские СМИ пишут только про "плохих" протестующих. А про истинные причины выступлений ни слова. Только всякие 3-шекеля боты пишут про какие то леваков.
09.02.2026 01:12 Ответить
Ради ненужной олимпиады в долг имеется в виду.
09.02.2026 01:25 Ответить
А что делает нацист в "еврейских сми" ?
09.02.2026 07:22 Ответить
А я думал, что слухи про распространенные случаи раздвоения личности для вашего племени это слухи. Ан нет. ваш случай, когда вы сами себе про себя вопрсоы задаете подтверждают, что дыма без огня не бывает.
09.02.2026 12:10 Ответить
Для какого "вашего племени", рашабот нацистский?
09.02.2026 12:12 Ответить
То есть мы, украинцы, вырастили такую падаль, как ты, получается?
09.02.2026 20:52 Ответить
Здається мені, п..зди вони хочуть
09.02.2026 07:21 Ответить
Чомусь здається, що ці протести з'явилися не без допомоги "русского мира"
09.02.2026 02:19 Ответить
Ось вам приклад гібридної війни рашки проти країни ЄС.
09.02.2026 05:44 Ответить
Помню президент Германии Штайнмайер собрал народ на площади, на помпезном представлении, и назвал полицейских героями и спасителями страны после разгона демонстраций. Они любят протестующих только в других странах.
09.02.2026 07:17 Ответить
Ну США тоже поддерживают всяких падонков в других странах, но у себя своих граждан на улицах расстреливают и демонстрации разгоняют похлеще чем те кого они обвиняют. К сожалению лицемерие было и есть основной чертой так называемого "запада".
09.02.2026 12:41 Ответить
Основна черта запада це цінність людського життя і це залежить не від держави а від суспільства
09.02.2026 21:57 Ответить
Суспильство можно купить или запугать, чем всякие правительства и их владельцы в тени и занимаются. А на показ выставляют себя такими белыми рыцарями. Любую власть надо менять насильно и отслуживщих закрывать на 10 лет в какие то лагеря с полным пансионом, чтобы их не портила власть.
10.02.2026 00:02 Ответить
 
 