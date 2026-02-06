В Милане открыли XXV зимние Олимпийские игры: кто представляет Украину
Официальная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр состоялась 6 февраля в Милане.
Как сообщает Цензор НЕТ, празднование проходит в комбинированном формате с основными событиями в Милане. Часть церемоний и стартов проходит в Кортина-д'Ампеццо и других городах Италии. Торжественное открытие собрало тысячи спортсменов, делегаций и гостей из разных стран мира.
Международный формат и старт соревнований
Программу открытия дополнили выступления известных артистов и музыкантов. Они создали праздничную атмосферу для участников и зрителей. Парад наций стал символом международного единства и духа Олимпиады. Именно эта церемония дала старт двухнедельному марафону соревнований в зимних дисциплинах.
Украина на церемонии и призыв к перемирию
Флаг Украины на стадионе Сан-Сиро несет конькобежка Елизавета Сидорко. В Кортина-д'Ампеццо украинский флаг представляет скелетонист Владислав Гераскевич. В Ливиньо и Предаццо таблички с надписью "Україна" держат Аннамари Данча и Евгений Марусяк.
Накануне открытия Папа Римский Лев XIV призвал к олимпийскому перемирию. "Спорт является выражением нашей человечности и честной конкуренции", - подчеркнул Папа в обращении.
- Российские спортсмены на Олимпиаде-2026 будут соревноваться только как нейтральные участники.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль