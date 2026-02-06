В Милане открыли XXV зимние Олимпийские игры: кто представляет Украину

Стартовала Олимпиада-2026

Официальная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр состоялась 6 февраля в Милане.

Как сообщает Цензор НЕТ, празднование проходит в комбинированном формате с основными событиями в Милане. Часть церемоний и стартов проходит в Кортина-д'Ампеццо и других городах Италии. Торжественное открытие собрало тысячи спортсменов, делегаций и гостей из разных стран мира.

Международный формат и старт соревнований

Программу открытия дополнили выступления известных артистов и музыкантов. Они создали праздничную атмосферу для участников и зрителей. Парад наций стал символом международного единства и духа Олимпиады. Именно эта церемония дала старт двухнедельному марафону соревнований в зимних дисциплинах.

Украина на церемонии и призыв к перемирию

Флаг Украины на стадионе Сан-Сиро несет конькобежка Елизавета Сидорко. В Кортина-д'Ампеццо украинский флаг представляет скелетонист Владислав Гераскевич. В Ливиньо и Предаццо таблички с надписью "Україна" держат Аннамари Данча и Евгений Марусяк.

Накануне открытия Папа Римский Лев XIV призвал к олимпийскому перемирию. "Спорт является выражением нашей человечности и честной конкуренции", - подчеркнул Папа в обращении.

Італійці створили вишукане і елегантне шоу відкриття Олімпіади, на відміну від пихатої і помпезної церемонії сочинської Олімпіади.
07.02.2026 01:00 Ответить
Але нажаль форма наших спортсменів була якоюсь примітовною
07.02.2026 01:06 Ответить
Зате форма в оригінальних іграх була ше яка - правда мені вона буда би не дуже , а вам як жінці підійшла би - але на жаль вас би на оригінальні ігри не допустили б . Атлети виступали голими а жінок не допускали ні до участі в змаганнях ні до перегляду .
07.02.2026 06:00 Ответить
Це відомий факт, на античних фресках Олімпійских ігор це видно, жінок там нема. Я не про стародавності. Коментатор відкриття Олімпіади сказав, що форму нашим замовляли закордонній фірмі. Наприклад на Олімпіаду в 2016 р. форму нашим розробляв і шив Андре Тан. І форма вийшла чудова і стильна.
07.02.2026 09:32 Ответить
Мені інше цікавить - а в яку форму була вдягнута збірна Ямайки ? Ні це питання доречне якби хоч і видається дивним трішечки .
07.02.2026 12:14 Ответить
Андре Тан це наш київський дизайнер одягу.
07.02.2026 09:34 Ответить
Прєдставлялі Украіну? Да как смєлі?! Война в странє! Всєх спортсмєнов - на фронт!
07.02.2026 10:44 Ответить
 
 