В Милане открыли XXV зимние Олимпийские игры: кто представляет Украину

Официальная церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр состоялась 6 февраля в Милане.

Как сообщает Цензор НЕТ, празднование проходит в комбинированном формате с основными событиями в Милане. Часть церемоний и стартов проходит в Кортина-д'Ампеццо и других городах Италии. Торжественное открытие собрало тысячи спортсменов, делегаций и гостей из разных стран мира.

Международный формат и старт соревнований

Программу открытия дополнили выступления известных артистов и музыкантов. Они создали праздничную атмосферу для участников и зрителей. Парад наций стал символом международного единства и духа Олимпиады. Именно эта церемония дала старт двухнедельному марафону соревнований в зимних дисциплинах.

Украина на церемонии и призыв к перемирию

Флаг Украины на стадионе Сан-Сиро несет конькобежка Елизавета Сидорко. В Кортина-д'Ампеццо украинский флаг представляет скелетонист Владислав Гераскевич. В Ливиньо и Предаццо таблички с надписью "Україна" держат Аннамари Данча и Евгений Марусяк.

Накануне открытия Папа Римский Лев XIV призвал к олимпийскому перемирию. "Спорт является выражением нашей человечности и честной конкуренции", - подчеркнул Папа в обращении.

Российские спортсмены на Олимпиаде-2026 будут соревноваться только как нейтральные участники.

