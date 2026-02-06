У Мілані відкрили XXV зимові Олімпійські ігри: хто представляє Україну

Офіційна церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор проходить 6 лютого у Мілані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, святкування тривають у комбінованому форматі з основними подіями у Мілані. Частина церемоній та стартів - у Кортіна-д’Ампеццо й інших містах Італії.

Урочисте відкриття зібрало тисячі спортсменів, делегацій та гостей з різних країн світу.

Міжнародний формат і старт змагань

Програму відкриття доповнили виступи відомих артистів і музикантів. Вони створили святкову атмосферу для учасників і глядачів. Парад націй став символом міжнародної єдності та духу Олімпіади. Саме ця церемонія дала старт двотижневому марафону змагань у зимових дисциплінах.

Україна на церемонії та заклик до перемир’я

Прапор України на стадіоні Сан-Сіро несе ковзанярка Єлизавета Сидьорко. У Кортіна-д’Ампеццо український стяг представляє скелетоніст Владислав Гераскевич. У Лівіньо та Предаццо таблички з написом "Україна" тримають Аннамарі Данча та Євген Марусяк.

Напередодні відкриття Папа Римський Лев XIV закликав до олімпійського перемир’я. "Спорт є вираженням нашої людяності та чесної конкуренції", – наголосив Папа у зверненні.

Італійці створили вишукане і елегантне шоу відкриття Олімпіади, на відміну від пихатої і помпезної церемонії сочинської Олімпіади.
07.02.2026 01:00 Відповісти
Але нажаль форма наших спортсменів була якоюсь примітовною
07.02.2026 01:06 Відповісти
Зате форма в оригінальних іграх була ше яка - правда мені вона буда би не дуже , а вам як жінці підійшла би - але на жаль вас би на оригінальні ігри не допустили б . Атлети виступали голими а жінок не допускали ні до участі в змаганнях ні до перегляду .
07.02.2026 06:00 Відповісти
Це відомий факт, на античних фресках Олімпійских ігор це видно, жінок там нема. Я не про стародавності. Коментатор відкриття Олімпіади сказав, що форму нашим замовляли закордонній фірмі. Наприклад на Олімпіаду в 2016 р. форму нашим розробляв і шив Андре Тан. І форма вийшла чудова і стильна.
07.02.2026 09:32 Відповісти
Мені інше цікавить - а в яку форму була вдягнута збірна Ямайки ? Ні це питання доречне якби хоч і видається дивним трішечки .
07.02.2026 12:14 Відповісти
Андре Тан це наш київський дизайнер одягу.
07.02.2026 09:34 Відповісти
Прєдставлялі Украіну? Да как смєлі?! Война в странє! Всєх спортсмєнов - на фронт!
07.02.2026 10:44 Відповісти
 
 