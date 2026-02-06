У Мілані відкрили XXV зимові Олімпійські ігри: хто представляє Україну

Офіційна церемонія відкриття XXV зимових Олімпійських ігор проходить 6 лютого у Мілані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, святкування тривають у комбінованому форматі з основними подіями у Мілані. Частина церемоній та стартів - у Кортіна-д’Ампеццо й інших містах Італії.

Урочисте відкриття зібрало тисячі спортсменів, делегацій та гостей з різних країн світу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Міжнародний формат і старт змагань

Програму відкриття доповнили виступи відомих артистів і музикантів. Вони створили святкову атмосферу для учасників і глядачів. Парад націй став символом міжнародної єдності та духу Олімпіади. Саме ця церемонія дала старт двотижневому марафону змагань у зимових дисциплінах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія здійснила кібератаки на Італію, попри заклики країн до миру під час Олімпійських ігор, - Таяні

Україна на церемонії та заклик до перемир’я

Прапор України на стадіоні Сан-Сіро несе ковзанярка Єлизавета Сидьорко. У Кортіна-д’Ампеццо український стяг представляє скелетоніст Владислав Гераскевич. У Лівіньо та Предаццо таблички з написом "Україна" тримають Аннамарі Данча та Євген Марусяк.

Напередодні відкриття Папа Римський Лев XIV закликав до олімпійського перемир’я. "Спорт є вираженням нашої людяності та чесної конкуренції", – наголосив Папа у зверненні.

Російські спортсмени на Олімпіаді-2026 змагатимуться лише як нейтральні учасники.

Читайте: Під час війни у Європі не може бути й мови про послаблення обмежень для спортсменів з РФ та Білорусі, - Сибіга