Украина поддерживает прекращение огня во время Зимних Олимпийских игр, - Сибига
Украина одобрила призыв Италии и Папы Римского к прекращению огня во время Зимних Олимпийских игр и поддержала соответствующую резолюцию ООН.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью агентству Reuters.
По его словам, Украина поддерживает предложение о прекращении огня во время Зимних Олимпийских игр, которые продлятся с 6 по 22 февраля, и соответствующую резолюцию Организации Объединенных Наций, призывающую к глобальному перемирию.
Он отметил, что Россия должна прояснить свою позицию.
"Мы поддерживаем этот призыв. Мы заинтересованы в прекращении огня, и если Россия снова отклонит это предложение, это еще раз подтвердит, кто является препятствием для мира и кто хочет продолжать эту войну", – сказал министр в интервью агентству в Киеве.
"Давайте остановимся, и это, несомненно, откроет путь к более широким мирным переговорам", – добавил Сибига.
Олимпиада-2026
- Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо.
- ООН и организаторы зимних Олимпийских игр этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии с 6 по 22 февраля и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта.
Папа Римский Лев XIV призвал все страны, где сейчас идет война, объявить олимпийское перемирие на время Зимних игр-2026 в Италии, которые открываются 6 февраля.
