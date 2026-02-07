Украина поддерживает прекращение огня во время Зимних Олимпийских игр, - Сибига

Украина одобрила призыв Италии и Папы Римского к прекращению огня во время Зимних Олимпийских игр и поддержала соответствующую резолюцию ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью агентству Reuters.

По его словам, Украина поддерживает предложение о прекращении огня во время Зимних Олимпийских игр, которые продлятся с 6 по 22 февраля, и соответствующую резолюцию Организации Объединенных Наций, призывающую к глобальному перемирию.

Он отметил, что Россия должна прояснить свою позицию.

"Мы поддерживаем этот призыв. Мы заинтересованы в прекращении огня, и если Россия снова отклонит это предложение, это еще раз подтвердит, кто является препятствием для мира и кто хочет продолжать эту войну", – сказал министр в интервью агентству в Киеве.

"Давайте остановимся, и это, несомненно, откроет путь к более широким мирным переговорам", – добавил Сибига.

Олимпиада-2026

Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо.

ООН и организаторы зимних Олимпийских игр этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии с 6 по 22 февраля и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта.

Папа Римский Лев XIV призвал все страны, где сейчас идет война, объявить олимпийское перемирие на время Зимних игр-2026 в Италии, которые открываются 6 февраля.

