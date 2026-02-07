Украина поддерживает прекращение огня во время Зимних Олимпийских игр, - Сибига

Киев поддержал идею перемирия во время зимней Олимпиады

Украина одобрила призыв Италии и Папы Римского к прекращению огня во время Зимних Олимпийских игр и поддержала соответствующую резолюцию ООН.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига в интервью агентству Reuters.

По его словам, Украина поддерживает предложение о прекращении огня во время Зимних Олимпийских игр, которые продлятся с 6 по 22 февраля, и соответствующую резолюцию Организации Объединенных Наций, призывающую к глобальному перемирию.

Он отметил, что Россия должна прояснить свою позицию.

"Мы поддерживаем этот призыв. Мы заинтересованы в прекращении огня, и если Россия снова отклонит это предложение, это еще раз подтвердит, кто является препятствием для мира и кто хочет продолжать эту войну", – сказал министр в интервью агентству в Киеве.

"Давайте остановимся, и это, несомненно, откроет путь к более широким мирным переговорам", – добавил Сибига.

  • Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и на альпийском курорте Кортина-д'Ампеццо.
  • ООН и организаторы зимних Олимпийских игр этого года призвали к паузе во всех вооруженных конфликтах в мире во время проведения зимних Олимпийских игр в Италии с 6 по 22 февраля и Паралимпийских игр с 6 по 15 марта.

  • Папа Римский Лев XIV призвал все страны, где сейчас идет война, объявить олимпийское перемирие на время Зимних игр-2026 в Италии, которые открываются 6 февраля.

+8
Дибіл....
07.02.2026 13:09
07.02.2026 13:09
+4
Кацапам треба поспішати поки не потепліло, тож їм всі ті розмови про "припинення вогню" і набуй непотрібні 🤔
07.02.2026 13:23
07.02.2026 13:23
+4
Ну що я казав. Кончений дебіл. Тобі ''енергетиого перемир'я'' було мало? Рашисти хоча б на день припиняли обстріли нашої енергетики? Зате Україна вже припинила знищувати даже рашистські НПЗ. Все йде до того що ЗСУ ще й заборонять стріляти на фронті.
07.02.2026 14:04
07.02.2026 14:04
Тобто, кацапи будуть обстрілювати/бомбити - а ми не будемо відповідати..дядьку, ти дебіл...
показать весь комментарий
07.02.2026 13:26 Ответить
1. У того дядька така робота , і він її виконує якісно . 2. Дибілом називатимеш того у кого вистачить "розуму" віддати наказ ЗСУ прининити вогонь на час тих ігор , ото буде не просто дебіл , а ідіот кінчений .
07.02.2026 14:14
07.02.2026 14:14
Відвали, хамло. Твоя думка мені нецікава.
07.02.2026 17:12
07.02.2026 17:12
Свою тупість на свої рідні тренуй , дурепо !
07.02.2026 17:14
07.02.2026 17:14
Оу..так ти школота недобита..на рідних переходити..мдаа..мізків, як у півня.

Бб, убоге.
07.02.2026 18:53
07.02.2026 18:53
Курко , не кудкудакай , не допоможе , ти рівень власного інтелекту вже показала !
07.02.2026 19:07
07.02.2026 19:07
Звісно, що путіну потрібно дати можливість накопичити ракети, напевне вже трохи прохудався,
і щоб потім наше ППО не встигало перехоплювати ракети
07.02.2026 13:35
07.02.2026 13:35
Всі підтримують.
Але ж - їбаште регулярно!
07.02.2026 13:39
07.02.2026 13:39
Яке може бути припинення вогню , поки кацап на нашій землі ? 😡
07.02.2026 13:48
07.02.2026 13:48
Ти переплутав міністра закордонних справ з найвеличнішим найверховнішим головнокомандуючим . Не Сибіга віддає накази стріляти чи ні у бік ворога . Справа Сибіги показувати усьому світові нашу мироблюбність , що у конкретній ситуації він і робить . Якщо ти цього не розумієш , то до тобою поставленого "діагнозу" ти сам ближче від Сибіги у сотні раз (((
07.02.2026 14:18
07.02.2026 14:18
P.S. Ти передивися як накладали на парашу санкції згідно до мінських угод , може хоч тоді щось дійде . І тільки не починай заводити пісеньку про ефективність тих санкцій .
07.02.2026 14:20
07.02.2026 14:20
Ви вже підтримали енергетичне перемир'я.Що у Трампа,що у ***** неділя 3,5дні.Тепер підписуєтесь на час проведення олімпіади Та бункерному похєр.Він криса не щур,а криса (хоча це одне і теж).Або шакал Табакі.Поки його не прикончиш економічно,дипломатично,фізично,любим способом, воно буде тероризувати весь світ.
07.02.2026 14:28
07.02.2026 14:28
Поки в раши не працюють старлінки, треба користуватися, а не припиняти.
07.02.2026 15:16
07.02.2026 15:16
Аккуратно про туалет в Белом Доме на третий срок?
Да з нами в подогрев даже дитвора не чипаэ...
ха ,,,, мля ,,,
07.02.2026 20:54
07.02.2026 20:54
 
 