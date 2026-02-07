УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
16601 відвідувач онлайн
Новини Олімпіада-2026 Встановлення олімпійського перемир’я
937 18

Україна підтримує припинення вогню під час Зимових Олімпійських ігор, - Сибіга

Київ підтримав ідею перемир’я під час зимової Олімпіади

Україна схвалила заклик Італії та Папи Римського до припинення вогню під час Зимових Олімпійських ігор та підтримала відповідну резолюцію ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у інтерв'ю агентству Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, Україна підтримує пропозицію про припинення вогню під час Зимових Олімпійських ігор, які триватимуть з 6 по 22 лютого, та відповідну резолюцію Організації Об'єднаних Націй, що закликає до глобального перемир'я.

Він зазначив, що Росія повинна прояснити свою позицію.

"Ми підтримуємо цей заклик. Ми зацікавлені в припиненні вогню, і якщо Росія знову відхилить цю пропозицію, це ще раз підтвердить, хто є перешкодою для миру і хто хоче продовжувати цю війну", – сказав міністр в інтерв'ю агентству в Києві.

"Зупинімось, і це, безсумнівно, відкриє шлях до ширших мирних переговорів", – додав Сибіга.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США хочуть домовитися про мирну угоду між РФ та Україною у березні та провести вибори в травні, - Reuters

Олімпіада-2026

  • Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.
  • ООН та організатори цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі під час проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня.

  • Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де зараз триває війна, оголосити олімпійське перемир’я на час Зимових ігор-2026 в Італії, що відкриваються 6 лютого.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Мілані відкрили XXV зимові Олімпійські ігри: хто представляє Україну

Автор: 

Олімпіада (727) Сибіга Андрій (947) припинення вогню (443)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Дибіл....
показати весь коментар
07.02.2026 13:09 Відповісти
+4
Кацапам треба поспішати поки не потепліло, тож їм всі ті розмови про "припинення вогню" і набуй непотрібні 🤔
показати весь коментар
07.02.2026 13:23 Відповісти
+4
Ну що я казав. Кончений дебіл. Тобі ''енергетиого перемир'я'' було мало? Рашисти хоча б на день припиняли обстріли нашої енергетики? Зате Україна вже припинила знищувати даже рашистські НПЗ. Все йде до того що ЗСУ ще й заборонять стріляти на фронті.
показати весь коментар
07.02.2026 14:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дибіл....
показати весь коментар
07.02.2026 13:09 Відповісти
показати весь коментар
07.02.2026 13:22 Відповісти
Кацапам треба поспішати поки не потепліло, тож їм всі ті розмови про "припинення вогню" і набуй непотрібні 🤔
показати весь коментар
07.02.2026 13:23 Відповісти
Тобто, кацапи будуть обстрілювати/бомбити - а ми не будемо відповідати..дядьку, ти дебіл...
показати весь коментар
07.02.2026 13:26 Відповісти
1. У того дядька така робота , і він її виконує якісно . 2. Дибілом називатимеш того у кого вистачить "розуму" віддати наказ ЗСУ прининити вогонь на час тих ігор , ото буде не просто дебіл , а ідіот кінчений .
показати весь коментар
07.02.2026 14:14 Відповісти
Відвали, хамло. Твоя думка мені нецікава.
показати весь коментар
07.02.2026 17:12 Відповісти
Свою тупість на свої рідні тренуй , дурепо !
показати весь коментар
07.02.2026 17:14 Відповісти
Оу..так ти школота недобита..на рідних переходити..мдаа..мізків, як у півня.

Бб, убоге.
показати весь коментар
07.02.2026 18:53 Відповісти
Курко , не кудкудакай , не допоможе , ти рівень власного інтелекту вже показала !
показати весь коментар
07.02.2026 19:07 Відповісти
Звісно, що путіну потрібно дати можливість накопичити ракети, напевне вже трохи прохудався,
і щоб потім наше ППО не встигало перехоплювати ракети
показати весь коментар
07.02.2026 13:35 Відповісти
Всі підтримують.
Але ж - їбаште регулярно!
показати весь коментар
07.02.2026 13:39 Відповісти
Яке може бути припинення вогню , поки кацап на нашій землі ? 😡
показати весь коментар
07.02.2026 13:48 Відповісти
Ну що я казав. Кончений дебіл. Тобі ''енергетиого перемир'я'' було мало? Рашисти хоча б на день припиняли обстріли нашої енергетики? Зате Україна вже припинила знищувати даже рашистські НПЗ. Все йде до того що ЗСУ ще й заборонять стріляти на фронті.
показати весь коментар
07.02.2026 14:04 Відповісти
Ти переплутав міністра закордонних справ з найвеличнішим найверховнішим головнокомандуючим . Не Сибіга віддає накази стріляти чи ні у бік ворога . Справа Сибіги показувати усьому світові нашу мироблюбність , що у конкретній ситуації він і робить . Якщо ти цього не розумієш , то до тобою поставленого "діагнозу" ти сам ближче від Сибіги у сотні раз (((
показати весь коментар
07.02.2026 14:18 Відповісти
P.S. Ти передивися як накладали на парашу санкції згідно до мінських угод , може хоч тоді щось дійде . І тільки не починай заводити пісеньку про ефективність тих санкцій .
показати весь коментар
07.02.2026 14:20 Відповісти
Ви вже підтримали енергетичне перемир'я.Що у Трампа,що у ***** неділя 3,5дні.Тепер підписуєтесь на час проведення олімпіади Та бункерному похєр.Він криса не щур,а криса (хоча це одне і теж).Або шакал Табакі.Поки його не прикончиш економічно,дипломатично,фізично,любим способом, воно буде тероризувати весь світ.
показати весь коментар
07.02.2026 14:28 Відповісти
Поки в раши не працюють старлінки, треба користуватися, а не припиняти.
показати весь коментар
07.02.2026 15:16 Відповісти
Аккуратно про туалет в Белом Доме на третий срок?
Да з нами в подогрев даже дитвора не чипаэ...
ха ,,,, мля ,,,
показати весь коментар
07.02.2026 20:54 Відповісти
 
 