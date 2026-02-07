Україна підтримує припинення вогню під час Зимових Олімпійських ігор, - Сибіга

Україна схвалила заклик Італії та Папи Римського до припинення вогню під час Зимових Олімпійських ігор та підтримала відповідну резолюцію ООН.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга у інтерв'ю агентству Reuters.

За його словами, Україна підтримує пропозицію про припинення вогню під час Зимових Олімпійських ігор, які триватимуть з 6 по 22 лютого, та відповідну резолюцію Організації Об'єднаних Націй, що закликає до глобального перемир'я.

Він зазначив, що Росія повинна прояснити свою позицію.

"Ми підтримуємо цей заклик. Ми зацікавлені в припиненні вогню, і якщо Росія знову відхилить цю пропозицію, це ще раз підтвердить, хто є перешкодою для миру і хто хоче продовжувати цю війну", – сказав міністр в інтерв'ю агентству в Києві.

"Зупинімось, і це, безсумнівно, відкриє шлях до ширших мирних переговорів", – додав Сибіга.

Олімпіада-2026

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого в Мілані та на альпійському курорті Кортіна-д’Ампеццо.

ООН та організатори цьогорічних зимових Олімпійських ігор закликали до паузи в усіх збройних конфліктах у світі під час проведення зимових Олімпійських ігор в Італії з 6 по 22 лютого та Паралімпійських ігор з 6 по 15 березня.

Папа Римський Лев XIV закликав всі країни, де зараз триває війна, оголосити олімпійське перемир’я на час Зимових ігор-2026 в Італії, що відкриваються 6 лютого.

