США хочуть домовитися про мирну угоду між РФ та Україною у березні та провести вибори в травні, - Reuters
Делегації США та України на перемовинах в Абу-Дабі обговорили можливість укласти мирну угоду з Росією вже в березні 2026 року та проведення загальнонаціональних виборів й референдуму у травні. Водночас досі немає згоди з ключового питання території.
Про це повідомляє агенство Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.
Результати перемовин
Згідно з рамковою угодою, яку обговорюють американські та українські переговорники, будь-яка угода буде винесена на референдум українським виборцям, які одночасно голосуватимуть на національних виборах, за даними п'яти анонімних джерел видання.
Переговорна команда США на чолі зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом і зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером під час останніх зустрічей в Абу-Дабі та Маямі висловила українським колегам думку, що найкраще було б провести вибори якомога швидше.
Два джерела повідомили, що американські переговорники заявили, що Трамп, ймовірно, буде більше зосереджуватися на внутрішніх справах через наближення проміжних виборів до Конгресу в листопаді, а це означає, що високопосадовці США матимуть менше часу і політичного капіталу для укладення мирної угоди.
Другий раунд переговорів за посередництва США завершився в четвер в Абу-Дабі звільненням 314 військовополонених і зобов'язанням незабаром відновити переговори. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступна тристороння зустріч, ймовірно, відбудеться найближчим часом у США.
ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ У ТРАВНІ
- Два джерела повідомили агентству, що американські та українські чиновники обговорили можливість проведення національних виборів і референдуму в травні.
Однак кілька джерел, обізнаних з перебігом переговорів, назвали запропонований США графік фантастичним. Українські виборні органи прогнозують, що в нинішніх умовах на організацію виборів знадобиться близько шести місяців.
Як зазначається, Україна хоче, щоб протягом виборчої кампанії було оголошено перемир'я, щоб захистити цілісність референдуму, і заявляє, що Кремль має історію порушення своїх обіцянок щодо узгодженого припинення бойових дій.
"Позиція Києва полягає в тому, що нічого не може бути узгоджено, доки не будуть надані гарантії безпеки для України від США та партнерів", - наголосив співрозмовник.
Спірні питання про Донбас і ЗАЕС
Один український чиновник сказав виданню, що Зеленський відкритий до ідеї проведення виборів у найближчому майбутньому, що неодноразово згадувалося як вимога США з моменту вступу Трампа на посаду в січні 2025 року.
Найбільшою перешкодою для швидкого встановлення миру в Україні є відсутність ясності щодо долі східного регіону Донбасу, заявили кілька джерел.
"У територіальному питанні все ще немає прогресу", - додали співрозмовники.
Доля Запорізької АЕС, найбільшої атомної електростанції Європи, яка розташована на окупованій Росією території, також виявилося складним питанням.
Одне джерело зазначило, що Росія відхилила пропозицію США, згідно з якою Вашингтон контролюватиме станцію і розподілятиме її енергію між Росією та Україною. Москва наполягає на тому, щоб контролювати станцію, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, що є неприйнятним для Києва.
«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министром Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4]. Эта фраза была повторением слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).
Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) вторжение Гитлера в Польшу стало началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны.
НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2 Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время, Господи, потому что нет другого, кто сражается за нас, кроме Тебя, Боже».