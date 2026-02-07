УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13637 відвідувачів онлайн
Новини Мирні перемовини Припинення війни Мирна угода між РФ та Україною
8 667 116

США хочуть домовитися про мирну угоду між РФ та Україною у березні та провести вибори в травні, - Reuters

допомога,сша

Делегації США та України на перемовинах в Абу-Дабі обговорили можливість укласти мирну угоду з Росією вже в березні 2026 року та проведення загальнонаціональних виборів й референдуму у травні. Водночас досі немає згоди з ключового питання території.

Про це повідомляє агенство Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Результати перемовин

Згідно з рамковою угодою, яку обговорюють американські та українські переговорники, будь-яка угода буде винесена на референдум українським виборцям, які одночасно голосуватимуть на національних виборах, за даними п'яти анонімних джерел видання.

Переговорна команда США на чолі зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом і зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером під час останніх зустрічей в Абу-Дабі та Маямі висловила українським колегам думку, що найкраще було б провести вибори якомога швидше.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський проведе нараду щодо перемовин в Абу-Дабі: будуть доповіді по "чутливих аспектах"

Два джерела повідомили, що американські переговорники заявили, що Трамп, ймовірно, буде більше зосереджуватися на внутрішніх справах через наближення проміжних виборів до Конгресу в листопаді, а це означає, що високопосадовці США матимуть менше часу і політичного капіталу для укладення мирної угоди.

Другий раунд переговорів за посередництва США завершився в четвер в Абу-Дабі звільненням 314 військовополонених і зобов'язанням незабаром відновити переговори. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступна тристороння зустріч, ймовірно, відбудеться найближчим часом у США.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ У ТРАВНІ

  • Два джерела повідомили агентству, що американські та українські чиновники обговорили можливість проведення національних виборів і референдуму в травні.

Читайте також: Трамп про війну в Україні: можливі добрі новини

Однак кілька джерел, обізнаних з перебігом переговорів, назвали запропонований США графік фантастичним. Українські виборні органи прогнозують, що в нинішніх умовах на організацію виборів знадобиться близько шести місяців.

Як зазначається, Україна хоче, щоб протягом виборчої кампанії було оголошено перемир'я, щоб захистити цілісність референдуму, і заявляє, що Кремль має історію порушення своїх обіцянок щодо узгодженого припинення бойових дій.

"Позиція Києва полягає в тому, що нічого не може бути узгоджено, доки не будуть надані гарантії безпеки для України від США та партнерів", - наголосив співрозмовник.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бессент: Подальші санкції проти Росії залежатимуть від мирних переговорів

Спірні питання про Донбас і ЗАЕС

Один український чиновник сказав виданню, що Зеленський відкритий до ідеї проведення виборів у найближчому майбутньому, що неодноразово згадувалося як вимога США з моменту вступу Трампа на посаду в січні 2025 року.

Найбільшою перешкодою для швидкого встановлення миру в Україні є відсутність ясності щодо долі східного регіону Донбасу, заявили кілька джерел. 

"У територіальному питанні все ще немає прогресу", - додали співрозмовники.

Доля Запорізької АЕС, найбільшої атомної електростанції Європи, яка розташована на окупованій Росією території, також виявилося складним питанням.

Одне джерело зазначило, що Росія відхилила пропозицію США, згідно з якою Вашингтон контролюватиме станцію і розподілятиме її енергію між Росією та Україною. Москва наполягає на тому, щоб контролювати станцію, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, що є неприйнятним для Києва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Адміністрація Трампа розглядає можливість створення "Ради миру" для України за зразком Гази, – FT

Автор: 

перемовини (3762) США (26528) війна в Україні (8304) припинення вогню (443)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+32
При демократах Х'уйло ходило обісране, і від нього як від чумного всі сторонилися і воно благало про переговори. А про те що йому запропонують залишити дамбас і крим воно і не мріяло. А зараз при рижому серуні Х'уйло ходить радісне і всім розказує що воно от-от отримає Україну.
показати весь коментар
07.02.2026 00:26 Відповісти
+28
Спішать американський і кацапський старі педофіли врятувати Сосію від краху. Бо рижий американський педофіл вже в штани сере на людях як і його московський брат і чвсіки наближають їхній кінець
показати весь коментар
07.02.2026 00:22 Відповісти
+27
США рятують морду куйла і рашку від розпаду,і хочуть прогнути Україну, щоб якось та недокраїна втрималась.Україні до травня треба протриматись а далі у рашці все посипиться...А ну і трампушка поспішає бо в нього гонка за виборами в конгрес,і куйло вже знає що трампу жопа,тому і підганяє рижу паклю щоб Україну напрягав пошвидше,бо економіка валиться у кремлівського маньяка,і треба передишка,а тут ще й маск старлінк вирубив.
показати весь коментар
07.02.2026 00:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Трампісти-йдіть нах.
показати весь коментар
07.02.2026 06:49 Відповісти
а шо якщо вітька і зятька безпорадних - після травня танцювати, чи трамп лютоватиме і буде істерити і пітніти, бо пуйлу віли?
показати весь коментар
07.02.2026 07:42 Відповісти
Це рейтерс бритів. Як завжди насінг нью.
показати весь коментар
07.02.2026 07:47 Відповісти
В Україні виявляється теж є трампісти і в цьому немає нічого дивного, бо наш потужний - це сильно зменшена, та трохи гротескна, копія рудого Донні. І як всі знають, прихильників "Слуги народа" життя нічому не вчить і їм може подобатись надпотужний дід з білого дурдому.
показати весь коментар
07.02.2026 07:54 Відповісти
Все це як мінімум "пісями по воді віляно", як максимум - повна х*йня!
показати весь коментар
07.02.2026 08:05 Відповісти
Ішаку потрібні швидкі вибори, бо воно сподівається у такий спосіб на своє друге пришестя і готове до підписання. Але здача територій і супутні питання стримують ішака від підписання, бо чмо не хоче брати на себе віповідальність і шукає шляхів на кого б повісити приховану капітуляцію.
показати весь коментар
07.02.2026 08:07 Відповісти
Путін і Трамп продовжують тиснути на жертву... Тактика Гітлера, Сталіна "и примкнувшего" Муссоліні перед і після Мюнхена38 і апофеоз Протокол Рібентропа-Молотова - США у летаргії нейтралітету, а миротворець Чемберлен... "

«Мир для нашего поколения Peace for our time - «мир для всего поколения») - заявление, сделанное https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8C%D0%B5%D1%80-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B8 премьер-министром Великобритании https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B5%D0%BD,_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB Невиллом Чемберленом в своём выступлении 30 сентября 1938 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BD Лондоне о https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8E%D0%BD%D1%85%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 Мюнхенском соглашении и последующей англо-германской декларацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-4 [4]. Эта фраза была повторением слов https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D1%80%D0%B0%D1%8D%D0%BB%D0%B8,_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD Бенджамином Дизраэли, который, вернувшись с https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81 Берлинского конгресса в 1878 году, заявил: «Я вернулся из Германии с миром для нашего поколения» (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. «I have returned from Germany with peace for our time»).

Фраза запомнилась, прежде всего, из-за иронического смысла, который она приобрела, поскольку менее чем через год после заключения соглашения https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0_(1939) вторжение Гитлера в Польшу стало началом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Второй мировой войны.

НАИВНОСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА у фразе «Мир в наше время» - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B8%D1%85_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2 Книга общих молитв. Отрывок из этой книги, переведённый из гимна VII века «Da pacem, Domine», гласит: «Даруй мир в наше время, Господи, потому что нет другого, кто сражается за нас, кроме Тебя, Боже».
показати весь коментар
07.02.2026 08:41 Відповісти
В ще трампонобіль хоче полетіти з маской на Сонце!! Але воно гаряче дуже....
показати весь коментар
07.02.2026 08:54 Відповісти
Вони ночью полетять...
показати весь коментар
07.02.2026 09:38 Відповісти
А там и июнь с июле будет. Иди знай и август с сентябрем в запасе.
показати весь коментар
07.02.2026 10:37 Відповісти
У себе нехай вибори проводять. Бо трампон навряд чи досидить до кінця терміну...
показати весь коментар
07.02.2026 10:39 Відповісти
Які ***** референдуми?
показати весь коментар
07.02.2026 14:07 Відповісти
Та ти шо
показати весь коментар
07.02.2026 17:29 Відповісти
А я хочу принцесу і пів царства впридачу! Як каже народна мудрость - Хотєть нє врєдно. (С) )
показати весь коментар
07.02.2026 22:27 Відповісти
ЗІ якби ж вони щось робили для того щоб їхня хотєлка збулася, а то...
показати весь коментар
07.02.2026 22:28 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 