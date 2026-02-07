США хочуть домовитися про мирну угоду між РФ та Україною у березні та провести вибори в травні, - Reuters

Делегації США та України на перемовинах в Абу-Дабі обговорили можливість укласти мирну угоду з Росією вже в березні 2026 року та проведення загальнонаціональних виборів й референдуму у травні. Водночас досі немає згоди з ключового питання території.

Про це повідомляє агенство Reuters із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Результати перемовин

Згідно з рамковою угодою, яку обговорюють американські та українські переговорники, будь-яка угода буде винесена на референдум українським виборцям, які одночасно голосуватимуть на національних виборах, за даними п'яти анонімних джерел видання.

Переговорна команда США на чолі зі спеціальним посланником Стівом Віткоффом і зятем президента Дональда Трампа Джаредом Кушнером під час останніх зустрічей в Абу-Дабі та Маямі висловила українським колегам думку, що найкраще було б провести вибори якомога швидше.

Два джерела повідомили, що американські переговорники заявили, що Трамп, ймовірно, буде більше зосереджуватися на внутрішніх справах через наближення проміжних виборів до Конгресу в листопаді, а це означає, що високопосадовці США матимуть менше часу і політичного капіталу для укладення мирної угоди.

Другий раунд переговорів за посередництва США завершився в четвер в Абу-Дабі звільненням 314 військовополонених і зобов'язанням незабаром відновити переговори. Президент України Володимир Зеленський заявив, що наступна тристороння зустріч, ймовірно, відбудеться найближчим часом у США.

ОБГОВОРЕННЯ ПИТАННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ВИБОРІВ У ТРАВНІ

Два джерела повідомили агентству, що американські та українські чиновники обговорили можливість проведення національних виборів і референдуму в травні.

Однак кілька джерел, обізнаних з перебігом переговорів, назвали запропонований США графік фантастичним. Українські виборні органи прогнозують, що в нинішніх умовах на організацію виборів знадобиться близько шести місяців.

Як зазначається, Україна хоче, щоб протягом виборчої кампанії було оголошено перемир'я, щоб захистити цілісність референдуму, і заявляє, що Кремль має історію порушення своїх обіцянок щодо узгодженого припинення бойових дій.

"Позиція Києва полягає в тому, що нічого не може бути узгоджено, доки не будуть надані гарантії безпеки для України від США та партнерів", - наголосив співрозмовник.

Спірні питання про Донбас і ЗАЕС

Один український чиновник сказав виданню, що Зеленський відкритий до ідеї проведення виборів у найближчому майбутньому, що неодноразово згадувалося як вимога США з моменту вступу Трампа на посаду в січні 2025 року.

Найбільшою перешкодою для швидкого встановлення миру в Україні є відсутність ясності щодо долі східного регіону Донбасу, заявили кілька джерел.

"У територіальному питанні все ще немає прогресу", - додали співрозмовники.

Доля Запорізької АЕС, найбільшої атомної електростанції Європи, яка розташована на окупованій Росією території, також виявилося складним питанням.

Одне джерело зазначило, що Росія відхилила пропозицію США, згідно з якою Вашингтон контролюватиме станцію і розподілятиме її енергію між Росією та Україною. Москва наполягає на тому, щоб контролювати станцію, пропонуючи Україні дешеву електроенергію, що є неприйнятним для Києва.

