Бессент: Подальші санкції проти Росії залежатимуть від мирних переговорів

Подальші санкції США проти Росії залежать від перебігу переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Нові санкції залежатимуть від перемовин

"Подивимося, куди приведуть мирні переговори", - сказав Бессент.

Він додав, що подальші обмежувальні заходи можуть, зокрема, торкнутися суден, пов'язаних з перевезенням російської нафти.

Також Бессент зазначив, що запроваджені восени 2025 року санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" допомогли посадити Росію за стіл переговорів.

Читайте також: Наслідки санкцій Трампа: Російський "Лукойл" знайшов американського покупця на свої іноземні активи

Роль Кушнера в перемовинах

Окремо Бессента запитали про роль зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в переговорах із Росією. Бессент відповів, що на його думку, Кушнер виступає в ролі спеціального посланця і посередника на цих переговорах.

Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах підготували додаткові санкції проти Росії, однак наразі не планують їх впроваджувати.

Читайте також: США підготували нові санкції проти РФ, але поки не запроваджуватимуть їх, - Bloomberg