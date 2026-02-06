Бессент: Подальші санкції проти Росії залежатимуть від мирних переговорів
Подальші санкції США проти Росії залежать від перебігу переговорів щодо припинення війни РФ проти України.
Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Нові санкції залежатимуть від перемовин
"Подивимося, куди приведуть мирні переговори", - сказав Бессент.
Він додав, що подальші обмежувальні заходи можуть, зокрема, торкнутися суден, пов'язаних з перевезенням російської нафти.
Також Бессент зазначив, що запроваджені восени 2025 року санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" допомогли посадити Росію за стіл переговорів.
Роль Кушнера в перемовинах
Окремо Бессента запитали про роль зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в переговорах із Росією. Бессент відповів, що на його думку, Кушнер виступає в ролі спеціального посланця і посередника на цих переговорах.
- Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах підготували додаткові санкції проти Росії, однак наразі не планують їх впроваджувати.
- Путін дотримав слова і тримав перемиря саме тиждень ( воно ні дня не було)
- Путін хоче миру проблема в позиції України( чого ви не капітуляюте вже щоб я за вас просто забув)
ну і тд
Але знову стара платівка - не можна кривдити Х-уйла (вже другий рік поспіль, від 20 січня 2025 р., відколи Трампон перебрав на себе повноваження президента), бо, мовляв, це заважає з людожером Х-уйлом домовлятися про припинення війни.
А рудий в руках кремля, бо нагрішив колись і не покаявся
Но гений на чеку! Может срать в штаны, не бросая государственных дел!
Чи були ще хоч колись Сполучені Штати Америки такими огидними, безсилими й склизькими?!