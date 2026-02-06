Бессент: Подальші санкції проти Росії залежатимуть від мирних переговорів

Подальші санкції США проти Росії залежать від перебігу переговорів щодо припинення війни РФ проти України.

Про це заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, цитує Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Нові санкції залежатимуть від перемовин

"Подивимося, куди приведуть мирні переговори", - сказав Бессент.

Він додав, що подальші обмежувальні заходи можуть, зокрема, торкнутися суден, пов'язаних з перевезенням російської нафти.

Також Бессент зазначив, що запроваджені восени 2025 року санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу" допомогли посадити Росію за стіл переговорів.

Читайте також: Наслідки санкцій Трампа: Російський "Лукойл" знайшов американського покупця на свої іноземні активи

Роль Кушнера в перемовинах 

Окремо Бессента запитали про роль зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в переговорах із Росією. Бессент відповів, що на його думку, Кушнер виступає в ролі спеціального посланця і посередника на цих переговорах.

  • Раніше повідомлялося, що у Сполучених Штатах підготували додаткові санкції проти Росії, однак наразі не планують їх впроваджувати. 

Читайте також: США підготували нові санкції проти РФ, але поки не запроваджуватимуть їх, - Bloomberg

перемовини санкції США Бессент Скот
При Трампі нічого не буде. Це уже очевидно всім ось заяви Трампа

- Путін дотримав слова і тримав перемиря саме тиждень ( воно ні дня не було)
- Путін хоче миру проблема в позиції України( чого ви не капітуляюте вже щоб я за вас просто забув)

ну і тд
06.02.2026 01:52 Відповісти
Ще один любитель дивитися разом з трампоном. В очко *****.
06.02.2026 01:48 Відповісти
Для путіна не може бути ніяких скасувань санкцій за всі його злочини, в тому числі і останні, коли ми в Харкові і Києві сидимо без опалення, вже сильно застужені у 18-ти градусний мороз.
06.02.2026 01:56 Відповісти
При Трампі то таке, то важко, але можна і потрібно вирішувати питання в обхід ідіота з Конгресом, а от при зєрмакоміндічах точно нічого не буде.
06.02.2026 08:40 Відповісти
Наша надія тільки на Господа Бога
06.02.2026 07:53 Відповісти
Йшов 2-й рік зупинки війни за 24 години...
06.02.2026 02:19 Відповісти
Санкції проти Лукойлу і Роснафти були введені насамперед тому що відповідали корисливим інтересам США, ну хоч у чомусь жадібність Трампона допомогла
Але знову стара платівка - не можна кривдити Х-уйла (вже другий рік поспіль, від 20 січня 2025 р., відколи Трампон перебрав на себе повноваження президента), бо, мовляв, це заважає з людожером Х-уйлом домовлятися про припинення війни.
06.02.2026 06:35 Відповісти
Дійсно, друзі Трампа просто хотіли віджати активи Лукойла в Америці. Бісент просто потужно бреше.
06.02.2026 07:13 Відповісти
Аж пече йому врятувати москалів від колапсу((((
06.02.2026 07:08 Відповісти
Усе в Божих руках
А рудий в руках кремля, бо нагрішив колись і не покаявся
06.02.2026 07:51 Відповісти
Путин надувает Трампа, как жабу, через соломинку...
Но гений на чеку! Может срать в штаны, не бросая государственных дел!
06.02.2026 08:18 Відповісти
Це мирні переговори залежать від санкцій для кацапів. Чим дужче придавити кацапів тим краще вони поводитимуться на переговорах.
06.02.2026 08:55 Відповісти
Санкції проти Московії мають залежати від злочину який вони зробили на цей час.
06.02.2026 09:15 Відповісти
Тільки вчора написав це. А тут Америка знов "надихає" ---
Чи були ще хоч колись Сполучені Штати Америки такими огидними, безсилими й склизькими?!
06.02.2026 10:22 Відповісти
...іранці так і не дочнкалися на обіуяну тр допомогу гарний урок вартості слова тр і його обіцянок. Схоже, що тр змагається з пу в ступені цинічності
06.02.2026 11:45 Відповісти
 
 