Бессент: Дальнейшие санкции против России будут зависеть от мирных переговоров
Дальнейшие санкции США против России зависят от хода переговоров о прекращении войны РФ против Украины.
Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.
Новые санкции будут зависеть от переговоров
"Посмотрим, куда приведут мирные переговоры", - сказал Бессент.
Он добавил, что дальнейшие ограничительные меры могут, в частности, коснуться судов, связанных с перевозкой российской нефти.
Также Бессент отметил, что введенные осенью 2025 года санкции против "Роснефти" и "Лукойла" помогли посадить Россию за стол переговоров.
Роль Кушнера в переговорах
Отдельно Бессента спросили о роли зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в переговорах с Россией. Бессент ответил, что, по его мнению, Кушнер выступает в роли специального посланника и посредника на этих переговорах.
- Путін дотримав слова і тримав перемиря саме тиждень ( воно ні дня не було)
- Путін хоче миру проблема в позиції України( чого ви не капітуляюте вже щоб я за вас просто забув)
ну і тд
Але знову стара платівка - не можна кривдити Х-уйла (вже другий рік поспіль, від 20 січня 2025 р., відколи Трампон перебрав на себе повноваження президента), бо, мовляв, це заважає з людожером Х-уйлом домовлятися про припинення війни.
А рудий в руках кремля, бо нагрішив колись і не покаявся
Но гений на чеку! Может срать в штаны, не бросая государственных дел!
Чи були ще хоч колись Сполучені Штати Америки такими огидними, безсилими й склизькими?!