Бессент: Дальнейшие санкции против России будут зависеть от мирных переговоров

Дальнейшие санкции США против России зависят от хода переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Новые санкции будут зависеть от переговоров

"Посмотрим, куда приведут мирные переговоры", - сказал Бессент.

Он добавил, что дальнейшие ограничительные меры могут, в частности, коснуться судов, связанных с перевозкой российской нефти.

Также Бессент отметил, что введенные осенью 2025 года санкции против "Роснефти" и "Лукойла" помогли посадить Россию за стол переговоров.

Читайте также: Последствия санкций Трампа: Российский "Лукойл" нашел американского покупателя на свои иностранные активы

Роль Кушнера в переговорах

Отдельно Бессента спросили о роли зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в переговорах с Россией. Бессент ответил, что, по его мнению, Кушнер выступает в роли специального посланника и посредника на этих переговорах.

Читайте также: США подготовили новые санкции против РФ, но пока не будут их вводить, - Bloomberg