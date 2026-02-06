РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
16315 посетителей онлайн
Новости Мирные переговоры Санкции США против России
2 824 15

Бессент: Дальнейшие санкции против России будут зависеть от мирных переговоров

Бессент заявил, что давление на РФ будет зависеть от хода мирных переговоров

Дальнейшие санкции США против России зависят от хода переговоров о прекращении войны РФ против Украины.

Об этом заявил министр финансов США Скотт Бессент, цитирует Reuters, информирует Цензор.НЕТ.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Новые санкции будут зависеть от переговоров

"Посмотрим, куда приведут мирные переговоры", - сказал Бессент.

Он добавил, что дальнейшие ограничительные меры могут, в частности, коснуться судов, связанных с перевозкой российской нефти.

Также Бессент отметил, что введенные осенью 2025 года санкции против "Роснефти" и "Лукойла" помогли посадить Россию за стол переговоров.

Читайте также: Последствия санкций Трампа: Российский "Лукойл" нашел американского покупателя на свои иностранные активы

Роль Кушнера в переговорах 

Отдельно Бессента спросили о роли зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в переговорах с Россией. Бессент ответил, что, по его мнению, Кушнер выступает в роли специального посланника и посредника на этих переговорах.

Читайте также: США подготовили новые санкции против РФ, но пока не будут их вводить, - Bloomberg

Автор: 

переговоры (5775) россия (97514) санкции (12013) США (29380) Скотт Бессент (99)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
При Трампі нічого не буде. Це уже очевидно всім ось заяви Трампа

- Путін дотримав слова і тримав перемиря саме тиждень ( воно ні дня не було)
- Путін хоче миру проблема в позиції України( чого ви не капітуляюте вже щоб я за вас просто забув)

ну і тд
показать весь комментарий
06.02.2026 01:52 Ответить
+9
Ще один любитель дивитися разом з трампоном. В очко *****.
показать весь комментарий
06.02.2026 01:48 Ответить
+8
Для путіна не може бути ніяких скасувань санкцій за всі його злочини, в тому числі і останні, коли ми в Харкові і Києві сидимо без опалення, вже сильно застужені у 18-ти градусний мороз.
показать весь комментарий
06.02.2026 01:56 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ще один любитель дивитися разом з трампоном. В очко *****.
показать весь комментарий
06.02.2026 01:48 Ответить
При Трампі нічого не буде. Це уже очевидно всім ось заяви Трампа

- Путін дотримав слова і тримав перемиря саме тиждень ( воно ні дня не було)
- Путін хоче миру проблема в позиції України( чого ви не капітуляюте вже щоб я за вас просто забув)

ну і тд
показать весь комментарий
06.02.2026 01:52 Ответить
При Трампі то таке, то важко, але можна і потрібно вирішувати питання в обхід ідіота з Конгресом, а от при зєрмакоміндічах точно нічого не буде.
показать весь комментарий
06.02.2026 08:40 Ответить
Для путіна не може бути ніяких скасувань санкцій за всі його злочини, в тому числі і останні, коли ми в Харкові і Києві сидимо без опалення, вже сильно застужені у 18-ти градусний мороз.
показать весь комментарий
06.02.2026 01:56 Ответить
Наша надія тільки на Господа Бога
показать весь комментарий
06.02.2026 07:53 Ответить
Йшов 2-й рік зупинки війни за 24 години...
показать весь комментарий
06.02.2026 02:19 Ответить
Санкції проти Лукойлу і Роснафти були введені насамперед тому що відповідали корисливим інтересам США, ну хоч у чомусь жадібність Трампона допомогла
Але знову стара платівка - не можна кривдити Х-уйла (вже другий рік поспіль, від 20 січня 2025 р., відколи Трампон перебрав на себе повноваження президента), бо, мовляв, це заважає з людожером Х-уйлом домовлятися про припинення війни.
показать весь комментарий
06.02.2026 06:35 Ответить
Дійсно, друзі Трампа просто хотіли віджати активи Лукойла в Америці. Бісент просто потужно бреше.
показать весь комментарий
06.02.2026 07:13 Ответить
Аж пече йому врятувати москалів від колапсу((((
показать весь комментарий
06.02.2026 07:08 Ответить
Усе в Божих руках
А рудий в руках кремля, бо нагрішив колись і не покаявся
показать весь комментарий
06.02.2026 07:51 Ответить
Путин надувает Трампа, как жабу, через соломинку...
Но гений на чеку! Может срать в штаны, не бросая государственных дел!
показать весь комментарий
06.02.2026 08:18 Ответить
Це мирні переговори залежать від санкцій для кацапів. Чим дужче придавити кацапів тим краще вони поводитимуться на переговорах.
показать весь комментарий
06.02.2026 08:55 Ответить
Санкції проти Московії мають залежати від злочину який вони зробили на цей час.
показать весь комментарий
06.02.2026 09:15 Ответить
Тільки вчора написав це. А тут Америка знов "надихає" ---
Чи були ще хоч колись Сполучені Штати Америки такими огидними, безсилими й склизькими?!
показать весь комментарий
06.02.2026 10:22 Ответить
...іранці так і не дочнкалися на обіуяну тр допомогу гарний урок вартості слова тр і його обіцянок. Схоже, що тр змагається з пу в ступені цинічності
показать весь комментарий
06.02.2026 11:45 Ответить
 
 