2 629 25

США подготовили новые санкции против РФ, но пока не будут их вводить, - Bloomberg

В Соединенных Штатах подготовили дополнительные санкции против России, однако пока не планируют их вводить.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, дипломаты ЕС и США не называют имен из-за деликатности вопроса. На данный момент никаких признаков введения американских санкций против РФ нет.

В то же время лидеры Евросоюза планируют принять 20-й пакет санкций против России. Этот пакет разработан к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, которая состоится позже в этом месяце.

ЕС также усиливает меры в отношении так называемого "теневого флота" России. По словам европейских чиновников, эти действия больше похожи на "медленное нанесение удара, чем на борьбу с огнем".

Топ комментарии
+15
СШТ не планують вводити санкції ані наразі, ані надвазі, ані натризі...
04.02.2026 14:13 Ответить
+8
Так і рудий кремлівський агент іншим не стане
04.02.2026 14:23 Ответить
+7
Кацапи іншими не стануть - чого ждати
04.02.2026 14:14 Ответить
04.02.2026 14:13 Ответить
04.02.2026 14:14 Ответить
04.02.2026 14:23 Ответить
В Трампа мусять бути якісь подвижки - вибори в Конгрес на носі - а він не хоче шоб деми за нього взялися
04.02.2026 14:40 Ответить
Трампакс на шпагаті: з однієї сторони деми з виборами, з протилежної пуйло з компроматом. Побачимо хто гімнаста перетягне
04.02.2026 14:58 Ответить
Бо компромат - сила!
04.02.2026 14:29 Ответить
Угроза санкциями - вновь сгенерированный предмет торга. Наблюдаем
04.02.2026 14:32 Ответить
В яблочко. Посылка не для того мальчика.
04.02.2026 14:16 Ответить
Трамп - наш слоняра!
04.02.2026 14:16 Ответить
Так чий таки слоняра Трумп?
04.02.2026 15:18 Ответить
На даному історичному відтинку це не США, а СШТ.
І так, Трумп про чергові підготовлені санкції ні сном, ні духом...
04.02.2026 16:14 Ответить
Когда ввели санкции в прошлый раз, оказалось что они мешают Европе свободно покупать кацапское топливо. Что выяснится в этот раз.
04.02.2026 14:18 Ответить
Вони вже другий рік лежать готові у рудого *уйлососа - виродка-педофіла. Хтось ще вірить, що він їх дістане з-під сукна?
04.02.2026 14:21 Ответить
Як у мультику " я принес посылку для вашего мальчика, но я вам ее не отдам..." Вже і слів нема.
04.02.2026 14:47 Ответить
Вони багато чого підготували, але нічого не введуть, не дадуть. Це ян наш гундосик - тисячу фламінго, багато потужності, а у підсумку нуль.
04.02.2026 14:49 Ответить
це все бла-бла-бла.

результат на табло: параша до повномасштабки експортувала 3.4 млн барелей на день.
І сьогодні параша експортує...увага...всім приготуватись...ті самі 3.4 млн барелей! Потужні санкції в дії!

єдина причина, чому параша біднішає - це падіння цін на нафту. І воно відбувається не через трампів, байденів чи імпотентів в ЄС. А всупереч
04.02.2026 14:56 Ответить
Мій сосід також нелюбить найвеличнішого бубочку, і коли його покажуть по ТВ обіцяє пукнути.
04.02.2026 14:56 Ответить
Обісрані штати НІКОЛИ не застосують санкції проти кацапів. Вони просто сцикуни
04.02.2026 14:58 Ответить
США підготували нові санкції проти РФ, але поки не запроваджуватимуть їх, - Bloomberg Але Трамп проти...
04.02.2026 15:13 Ответить
Ну так, треба почекати поки х*йло трампона похвалить і підставить свою сраку, для "атветного" візиту...
04.02.2026 15:31 Ответить
Чекають коли впаде Україна, а потім скажуть, що санкції вже не потрібні, бо немає же більше "сторін конфлікту"

Чекають коли впаде Україна, а потім скажуть, що санкції вже не потрібні, бо немає же більше "сторін конфлікту"
04.02.2026 15:55 Ответить
Запланували, залишається отримати узгодження ху....ла
04.02.2026 16:24 Ответить
Потужне випускання газів з кишечника в лужу. Ось і все про санкції
04.02.2026 16:25 Ответить
 
 