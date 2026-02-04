США подготовили новые санкции против РФ, но пока не будут их вводить, - Bloomberg
В Соединенных Штатах подготовили дополнительные санкции против России, однако пока не планируют их вводить.
Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечает издание, дипломаты ЕС и США не называют имен из-за деликатности вопроса. На данный момент никаких признаков введения американских санкций против РФ нет.
В то же время лидеры Евросоюза планируют принять 20-й пакет санкций против России. Этот пакет разработан к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, которая состоится позже в этом месяце.
ЕС также усиливает меры в отношении так называемого "теневого флота" России. По словам европейских чиновников, эти действия больше похожи на "медленное нанесение удара, чем на борьбу с огнем".
Топ комментарии
+15 Pan Kotskyi
показать весь комментарий04.02.2026 14:13 Ответить Ссылка
+8 Ольга Пелле
показать весь комментарий04.02.2026 14:23 Ответить Ссылка
+7 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий04.02.2026 14:14 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
І так, Трумп про чергові підготовлені санкції ні сном, ні духом...
результат на табло: параша до повномасштабки експортувала 3.4 млн барелей на день.
І сьогодні параша експортує...увага...всім приготуватись...ті самі 3.4 млн барелей! Потужні санкції в дії!
єдина причина, чому параша біднішає - це падіння цін на нафту. І воно відбувається не через трампів, байденів чи імпотентів в ЄС. А всупереч
Чекають коли впаде Україна, а потім скажуть, що санкції вже не потрібні, бо немає же більше "сторін конфлікту"