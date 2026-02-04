США подготовили новые санкции против РФ, но пока не будут их вводить, - Bloomberg

В Соединенных Штатах подготовили дополнительные санкции против России, однако пока не планируют их вводить.

Об этом сообщает Bloomberg, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечает издание, дипломаты ЕС и США не называют имен из-за деликатности вопроса. На данный момент никаких признаков введения американских санкций против РФ нет.

В то же время лидеры Евросоюза планируют принять 20-й пакет санкций против России. Этот пакет разработан к четвертой годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину, которая состоится позже в этом месяце.

ЕС также усиливает меры в отношении так называемого "теневого флота" России. По словам европейских чиновников, эти действия больше похожи на "медленное нанесение удара, чем на борьбу с огнем".