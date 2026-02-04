США підготували нові санкції проти РФ, але поки не запроваджуватимуть їх, - Bloomberg

США запровадили санкції проти трьох російських компаній та низки кораблів РФ

У Сполучених Штатах підготували додаткові санкції проти Росії, однак наразі не планують їх впроваджувати.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, дипломати ЄС та США не називають імен через чутливість питання. Наразі жодних ознак введення американських санкцій проти РФ немає.

Водночас лідери Євросоюзу планують ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії. Цей пакет розроблено до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що відбудеться пізніше цього місяця.

ЄС також посилює заходи щодо так званого "тіньового флоту" Росії. За словами європейських чиновників, ці дії більше схожі на "повільне завдання удару, ніж на боротьбу з вогнем".

СШТ не планують вводити санкції ані наразі, ані надвазі, ані натризі...
показати весь коментар
04.02.2026 14:13 Відповісти
Кацапи іншими не стануть - чого ждати
показати весь коментар
04.02.2026 14:14 Відповісти
Так і рудий кремлівський агент іншим не стане
показати весь коментар
04.02.2026 14:23 Відповісти
В Трампа мусять бути якісь подвижки - вибори в Конгрес на носі - а він не хоче шоб деми за нього взялися
показати весь коментар
04.02.2026 14:40 Відповісти
Трампакс на шпагаті: з однієї сторони деми з виборами, з протилежної пуйло з компроматом. Побачимо хто гімнаста перетягне
показати весь коментар
04.02.2026 14:58 Відповісти
Бо компромат - сила!
показати весь коментар
04.02.2026 14:29 Відповісти
Угроза санкциями - вновь сгенерированный предмет торга. Наблюдаем
показати весь коментар
04.02.2026 14:32 Відповісти
В яблочко. Посылка не для того мальчика.
показати весь коментар
04.02.2026 14:16 Відповісти
Трамп - наш слоняра!
показати весь коментар
04.02.2026 14:16 Відповісти
Так чий таки слоняра Трумп?
показати весь коментар
04.02.2026 15:18 Відповісти
На даному історичному відтинку це не США, а СШТ.
І так, Трумп про чергові підготовлені санкції ні сном, ні духом...
показати весь коментар
04.02.2026 16:14 Відповісти
Когда ввели санкции в прошлый раз, оказалось что они мешают Европе свободно покупать кацапское топливо. Что выяснится в этот раз.
показати весь коментар
04.02.2026 14:18 Відповісти
Вони вже другий рік лежать готові у рудого *уйлососа - виродка-педофіла. Хтось ще вірить, що він їх дістане з-під сукна?
показати весь коментар
04.02.2026 14:21 Відповісти
Як у мультику " я принес посылку для вашего мальчика, но я вам ее не отдам..." Вже і слів нема.
показати весь коментар
04.02.2026 14:47 Відповісти
Вони багато чого підготували, але нічого не введуть, не дадуть. Це ян наш гундосик - тисячу фламінго, багато потужності, а у підсумку нуль.
показати весь коментар
04.02.2026 14:49 Відповісти
це все бла-бла-бла.

результат на табло: параша до повномасштабки експортувала 3.4 млн барелей на день.
І сьогодні параша експортує...увага...всім приготуватись...ті самі 3.4 млн барелей! Потужні санкції в дії!

єдина причина, чому параша біднішає - це падіння цін на нафту. І воно відбувається не через трампів, байденів чи імпотентів в ЄС. А всупереч
показати весь коментар
04.02.2026 14:56 Відповісти
Мій сосід також нелюбить найвеличнішого бубочку, і коли його покажуть по ТВ обіцяє пукнути.
показати весь коментар
04.02.2026 14:56 Відповісти
Обісрані штати НІКОЛИ не застосують санкції проти кацапів. Вони просто сцикуни
показати весь коментар
04.02.2026 14:58 Відповісти
США підготували нові санкції проти РФ, але поки не запроваджуватимуть їх, - Bloomberg Але Трамп проти...
показати весь коментар
04.02.2026 15:13 Відповісти
Ну так, треба почекати поки х*йло трампона похвалить і підставить свою сраку, для "атветного" візиту...
показати весь коментар
04.02.2026 15:31 Відповісти
Чекають коли впаде Україна, а потім скажуть, що санкції вже не потрібні, бо немає же більше "сторін конфлікту"
показати весь коментар
04.02.2026 15:55 Відповісти
Запланували, залишається отримати узгодження ху....ла
показати весь коментар
04.02.2026 16:24 Відповісти
Потужне випускання газів з кишечника в лужу. Ось і все про санкції
показати весь коментар
04.02.2026 16:25 Відповісти
 
 