США підготували нові санкції проти РФ, але поки не запроваджуватимуть їх, - Bloomberg

У Сполучених Штатах підготували додаткові санкції проти Росії, однак наразі не планують їх впроваджувати.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, дипломати ЄС та США не називають імен через чутливість питання. Наразі жодних ознак введення американських санкцій проти РФ немає.

Водночас лідери Євросоюзу планують ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії. Цей пакет розроблено до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що відбудеться пізніше цього місяця.

ЄС також посилює заходи щодо так званого "тіньового флоту" Росії. За словами європейських чиновників, ці дії більше схожі на "повільне завдання удару, ніж на боротьбу з вогнем".