США підготували нові санкції проти РФ, але поки не запроваджуватимуть їх, - Bloomberg
У Сполучених Штатах підготували додаткові санкції проти Росії, однак наразі не планують їх впроваджувати.
Про це повідомляє Bloomberg, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначає видання, дипломати ЄС та США не називають імен через чутливість питання. Наразі жодних ознак введення американських санкцій проти РФ немає.
Водночас лідери Євросоюзу планують ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії. Цей пакет розроблено до четвертих роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну, що відбудеться пізніше цього місяця.
ЄС також посилює заходи щодо так званого "тіньового флоту" Росії. За словами європейських чиновників, ці дії більше схожі на "повільне завдання удару, ніж на боротьбу з вогнем".
Pan Kotskyi
04.02.2026 14:13
Ольга Пелле
04.02.2026 14:23
Валентин Коваль #587289
04.02.2026 14:14
Забули пароль або логін? Відновити пароль
І так, Трумп про чергові підготовлені санкції ні сном, ні духом...
результат на табло: параша до повномасштабки експортувала 3.4 млн барелей на день.
І сьогодні параша експортує...увага...всім приготуватись...ті самі 3.4 млн барелей! Потужні санкції в дії!
єдина причина, чому параша біднішає - це падіння цін на нафту. І воно відбувається не через трампів, байденів чи імпотентів в ЄС. А всупереч
Чекають коли впаде Україна, а потім скажуть, що санкції вже не потрібні, бо немає же більше "сторін конфлікту"