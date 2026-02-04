Росія піде на все заради захисту своїх нафтових грошей // Без цензури

У "Без цензури" на Цензор.НЕТ — Сергій Макогон, експерт з питань енергетики американського аналітичного центру CEPA. Марина Данилюк-Ярмолаєва запитала в нього, які можуть причини того, що Україна дозволяє Росії заробляти на нафтопроводі "Дружба", а також про санкції проти РФ та Галущенка в Міненерго.

 Ключові тези: 

  • Європа може почати е імпортувати російський газ знову — після паузи у війні.
  • Росія досі заробляє на нафтопроводі "Дружба" — явно є якесь політичне рішення. 
  • Орбан та Фіцо шантажують Україну зупинкою імпорту електрики.
  • Герман Галущенко на чолі Міненерго — це втрачений час. 
  • Росія налаштована супроводжувати тіньові танкери своїми військовими — Москва націлена захищати свої заробітки 
  • Росія вимагатиме зняття санкцій із газу — це буде частиною мирної угоди з Україною.

кацапи виносили енергетику:

- восени-зимою у 2022/2023
- літом 2024
- восени-зимою 2025/2026.
- у прифронтових містах - виносилось non-stop крайні роки

нпз і танкерний флот, навіть чисто календарно, почали виноситись пів року тому.

Тому, ви або ботяра, або взагалі не в курсі.
04.02.2026 10:15 Відповісти
Звичайна ботяра з Кацапії. Давно тут гадить.
04.02.2026 10:44 Відповісти
24 лютого 22 року кацапи вдарили по Україні. Яке ,,совпадєніє,, ти до цієї дати знайдеш, гнидо?
04.02.2026 10:46 Відповісти
Якщо поруч з танкерами будуть військові катера-кораблі - це жирна ціль для морських дронів.
04.02.2026 13:24 Відповісти
Чому до цих пір працює нафтопровід "дружба"?
Якщо є цьому раціональне пояснення, то воно має бути озвучене і закрита ця тема.
А якщо ні, то абсурдно: ми з 150-ї спроби намагаємося дронами пошкрябати якийсь там умовний темінал чи нпз за сотні кілометрів і безмежно радіємо коли вдалося десь побити шибки чи хоча б підпалити цистерну, доки нашою країною спокійно собі тече кацапська нафта в "не дуже дружні" до нас "політичні режими". При всій повазі до роботи наших воїнів це виглядає абсолютно безглуздо.
Спочатку має стати "дружба" і тоді вже можна буде дивитися "далі".
Спочатку має зникнути світло і тепло в ростові і воронежі... і тоді вже можна буде йди далі - до саратова і москви.
Нам потрібні реальні дії, а не пусті обіцянки і шоу
04.02.2026 22:31 Відповісти
 
 