Зеленський запровадив санкції проти компаній, що обслуговують танкерний флот РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.

Про це глава держави повідомив у Teelgram, передає Цензор.НЕТ.

"Продовжуємо синхронізацію санкцій із Європейським Союзом. Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.

Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів. Всім намаганням російського режиму дестабілізувати ситуацію в Україні протидіємо", - йдеться в повідомленні.

Санкції ЄС проти РФ

Зеленський нагадав, що минулого тижня Євросоюз синхронізував українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції.

"Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийнятий наприкінці лютого. Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані. Дякуємо всім, хто допомагає!" - додав він.

