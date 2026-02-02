Зеленський запровадив санкції проти компаній, що обслуговують танкерний флот РФ
Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.
Про це глава держави повідомив у Teelgram, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Продовжуємо синхронізацію санкцій із Європейським Союзом. Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.
Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів. Всім намаганням російського режиму дестабілізувати ситуацію в Україні протидіємо", - йдеться в повідомленні.
Санкції ЄС проти РФ
Зеленський нагадав, що минулого тижня Євросоюз синхронізував українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції.
"Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийнятий наприкінці лютого. Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані. Дякуємо всім, хто допомагає!" - додав він.
