Зеленський запровадив санкції проти компаній, що обслуговують танкерний флот РФ

Президент Володимир Зеленський підписав указ про запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.

Про це глава держави повідомив у Teelgram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Продовжуємо синхронізацію санкцій із Європейським Союзом. Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту.

Також є нові санкції проти кремлівських пропагандистів і злочинців, причетних до кібератак проти України та наших партнерів. Всім намаганням російського режиму дестабілізувати ситуацію в Україні протидіємо", - йдеться в повідомленні.

Санкції ЄС проти РФ

Зеленський нагадав, що минулого тижня Євросоюз синхронізував українські санкції щодо шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції.

"Також триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу. Розраховуємо, що він буде прийнятий наприкінці лютого. Уже зараз бачимо, що багато наших пропозицій враховані. Дякуємо всім, хто допомагає!" - додав він.

Бонапарт вже забув. Бо можна вийти на самого себе.
02.02.2026 13:51 Відповісти
а що там з миндичем та цекербергом?? на них вже теж запровадили потужні санкції...
02.02.2026 13:49 Відповісти
Уперше.Потужно.
02.02.2026 13:56 Відповісти
Зеленский как супергерой, который самолично борется с мировым злом.
02.02.2026 13:50 Відповісти
А Баканов погодив??
02.02.2026 13:53 Відповісти
Уперше.Потужно.
02.02.2026 13:56 Відповісти
Не зіграє їм більше на роялі?
02.02.2026 14:31 Відповісти
Черговий раз потужно і незламно перднув у калюжу. Ті компанії мабуть і не помітили його санкцій.
02.02.2026 14:43 Відповісти
А проти тих, що обслуговують тіньовий нафтогін «Дружба», забув…
02.02.2026 14:57 Відповісти
через 4 роки війни нарешті запровадив
02.02.2026 14:58 Відповісти
 
 