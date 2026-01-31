Замість "стелі цін" на російську нафту ЄС може заборонити надання морських послуг, - Bloomberg

Євросоюз розглядає пропозицію замінити цінову стелю на російську нафту повною забороною на надання морських послуг.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повна заборона морських послуг

За словами осіб, обізнаних із ходом обговорень, якщо ця ініціатива отримає підтримку держав-членів, європейським компаніям можуть заборонити надавати такі послуги, як страхування та транспортування, необхідні для перевезення російської нафти незалежно від її ціни.

Джерела заявили, що повна заборона посилить обмеження, накладені на російську нафту, і полегшить застосування санкцій.

"Ціновий ліміт на російську нафту наразі встановлений на рівні 44,1 долара за барель з 1 лютого. Механізм встановлення цін, який переглядається кожні шість місяців, розроблений таким чином, що ціновий поріг на 15% нижчий за середню ринкову ціну на нафту марки Urals", - пише Bloomberg.

Інші обмеження

Крім того, до 20-го санкційного пакету Європейський Союз має намір включити додаткові обмеження щодо російських банків і нафтових компаній.

Також, за словами джерел, ЄС планує запровадити санкції проти криптовалютних сервісів та фінансових організацій у третіх країнах, які допомагають Росії обходити обмеження.

Як розповіли джерела, Євросоюз розглядає можливість вперше застосувати механізм протидії обходу санкцій, що передбачає заборону експорту верстатів та окремих видів радіообладнання до Киргизстану.

Пакет також може включати нові торгові обмеження щодо компаній та товарів, необхідних Росії для виробництва зброї, а також заборону імпорту деяких металів із Росії.

Раніше повідомлялося, що ЄС має намір ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ 24 лютого.

