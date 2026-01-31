Замість "стелі цін" на російську нафту ЄС може заборонити надання морських послуг, - Bloomberg
Євросоюз розглядає пропозицію замінити цінову стелю на російську нафту повною забороною на надання морських послуг.
Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.
Повна заборона морських послуг
За словами осіб, обізнаних із ходом обговорень, якщо ця ініціатива отримає підтримку держав-членів, європейським компаніям можуть заборонити надавати такі послуги, як страхування та транспортування, необхідні для перевезення російської нафти незалежно від її ціни.
Джерела заявили, що повна заборона посилить обмеження, накладені на російську нафту, і полегшить застосування санкцій.
"Ціновий ліміт на російську нафту наразі встановлений на рівні 44,1 долара за барель з 1 лютого. Механізм встановлення цін, який переглядається кожні шість місяців, розроблений таким чином, що ціновий поріг на 15% нижчий за середню ринкову ціну на нафту марки Urals", - пише Bloomberg.
Інші обмеження
Крім того, до 20-го санкційного пакету Європейський Союз має намір включити додаткові обмеження щодо російських банків і нафтових компаній.
Також, за словами джерел, ЄС планує запровадити санкції проти криптовалютних сервісів та фінансових організацій у третіх країнах, які допомагають Росії обходити обмеження.
Як розповіли джерела, Євросоюз розглядає можливість вперше застосувати механізм протидії обходу санкцій, що передбачає заборону експорту верстатів та окремих видів радіообладнання до Киргизстану.
Пакет також може включати нові торгові обмеження щодо компаній та товарів, необхідних Росії для виробництва зброї, а також заборону імпорту деяких металів із Росії.
- Раніше повідомлялося, що ЄС має намір ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ 24 лютого.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
"європейським компаніям заборонять надавати послуги страхування коритам..."
ну так їх буде страхувати Гострах СССР.
хутін щоб принизити гєйропейців, просто зобов'язаний створити такий собі аналогвнєтний Лойд
.
А до інших країн? Чи це буде в наступних десятках "пакетах санкцій"? Адже, якщо одразу включити всі країни, що допомогають рф, то не буде проти кого вводити "санкції" ще роками?
євробюрократи можуть залишитись без потужної роботи
.
27 країн ЄС більше не купують не тільки російську нафту, а й нафто-продукти, виготовлені з неї в Індії, Туреччині та інших країнах, які всі чотири роки війни допомагали Росії заробляти в обхід західних санкцій.
Ембарго на продукти переробки російської нафти вже призвело до падіння цін на неї і змусило Кремль вкотре перебудовувати нафтяний бізнес. І це не останній крок Євросоюзу - найбагатшого у світі і найближчого до Росії ринку збуту енергоносіїв.
Вже через три місяці, у квітні, ЄС частково заборонить купувати російський зріджений газ, а в червні - трубопровідний за короткостроковими контрактами. А наступного року настане кінець і постачанням за довгостроковими контрактами: зрідженого газу - з 1 січня, трубопровідного - з 1 листопада 2027 року.
Нафта надходить через трубопровід Дружба через Україну угорською компанією MOL, яка, окрім підприємств в Угорщині, володіє єдиним нафтопереробним заводом у Словаччині та найбільшим нафтопереробним заводом у Хорватії. А зараз вона готується купити єдиний нафтопереробний завод у Сербії у російської Газпром нафти.
Для Угорщини та Словаччини - двох головних союзників Росії в ЄС - ЄС досі робив винятки, щоб уникнути їхнього вето при впровадженні та продовженні санкцій проти Кремля за вторгнення в Україну. Експерти впевнені, що після 2028 року Угорщина зможе зберегти доступ до дешевих поставок нафти та газу з Росії.
Однак решта Європи поки що цілеспрямовано рухається до енергетичної незалежності від Росії суворо відповідно до плану, визначеного після російського вторгнення.
Тому «Велика сімка» промислово розвинених країн погодила верхню межу занижених цін, у межах якої Росії дозволено безперешкодно продавати нафту. Заробляти на різниці мали союзники, які купують нафту за низькою ціною, переробляють її на бензин, дизельне паливо та авіакеросин - і постачають їх уже за ринковою ціною до Європи та інших розвинених країн.
При цьому Росія не скоротила, а збільшила експорт нафти у грудні майже на 10%, не в останню чергу тому, що її власні нафтопереробні заводи працюють з перебоями через постійні атаки українських безпілотників.
Куди ж Росія перенаправила цю нафту?
Минулий рік Росія щодня продавала за кордон близько 3,5 млн барелів. За даними S&P, зараз майже півмільйона барелів перебувають на борту танкерів, переважно тіньового флоту, які не мають кінцевого пункту призначення.
У грудні, коли індійські заводи почали уникати російської нафти напередодні європейського ембарго на продукти її переробки, Китай збільшив імпорт з Росії на чверть, свідчать дані Vortexa.
Джерело: https://censor.net/ua/n3595717
P.s. Більш реалістично виглядає сценарій, що Європа відновить торгівлю з рф, ніж зупинить цей процесс, заради України...
Кто ж будет себя ограничивать ради Украинцев, что никак не могут освободиться от режима самоуничтожения??
карыспадєнті, пішітє ішчьо
https://www.reuters.com/investigations/iran-russia-new-zealand-insurer-that-kept-their-sanctioned-oil-flowing-2025-10-28/
Small insurer headquartered in New Zealand, backstopped by some of the world's biggest reinsurance firms
Maritime Mutual, is run by 75-year-old Briton Paul Rankin and family members
Maritime Mutual has also helped in the trade of tens of billions of dollars of Iranian and Russian oil by providing vessels skirting Western sanctions with the insurance they need to enter ports
thousands of shipping and insurance records, hundreds of oil trades and sanctions designations
Це ще більше зменшить доходи Росії, а це головне.