Замість "стелі цін" на російську нафту ЄС може заборонити надання морських послуг, - Bloomberg

ЄС розглядає можливість заборони морських послуг для нафтового експорту РФ замість обмеження цін

Євросоюз розглядає пропозицію замінити цінову стелю на російську нафту повною забороною на надання морських послуг.

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на джерела, повідомляє Цензор.НЕТ.

Повна заборона морських послуг 

За словами осіб, обізнаних із ходом обговорень, якщо ця ініціатива отримає підтримку держав-членів, європейським компаніям можуть заборонити надавати такі послуги, як страхування та транспортування, необхідні для перевезення російської нафти незалежно від її ціни.

Джерела заявили, що повна заборона посилить обмеження, накладені на російську нафту, і полегшить застосування санкцій.

"Ціновий ліміт на російську нафту наразі встановлений на рівні 44,1 долара за барель з 1 лютого. Механізм встановлення цін, який переглядається кожні шість місяців, розроблений таким чином, що ціновий поріг на 15% нижчий за середню ринкову ціну на нафту марки Urals", - пише Bloomberg.

Інші обмеження

Крім того, до 20-го санкційного пакету Європейський Союз має намір включити додаткові обмеження щодо російських банків і нафтових компаній.

Також, за словами джерел, ЄС планує запровадити санкції проти криптовалютних сервісів та фінансових організацій у третіх країнах, які допомагають Росії обходити обмеження.

Як розповіли джерела, Євросоюз розглядає можливість вперше застосувати механізм протидії обходу санкцій, що передбачає заборону експорту верстатів та окремих видів радіообладнання до Киргизстану.

Пакет також може включати нові торгові обмеження щодо компаній та товарів, необхідних Росії для виробництва зброї, а також заборону імпорту деяких металів із Росії.

  • Раніше повідомлялося, що ЄС має намір ухвалити 20-й пакет санкцій проти РФ 24 лютого.

Топ коментарі
+4
смішні !

"європейським компаніям заборонять надавати послуги страхування коритам..."

ну так їх буде страхувати Гострах СССР.
хутін щоб принизити гєйропейців, просто зобов'язаний створити такий собі аналогвнєтний Лойд

.
31.01.2026 00:23 Відповісти
+2
31.01.2026 00:34 Відповісти
+2
BBC
31.01.2026 00:36 Відповісти
Ну, ну, милая, тужься.
31.01.2026 00:21 Відповісти
смішні !

"європейським компаніям заборонять надавати послуги страхування коритам..."

ну так їх буде страхувати Гострах СССР.
хутін щоб принизити гєйропейців, просто зобов'язаний створити такий собі аналогвнєтний Лойд

.
31.01.2026 00:23 Відповісти
Колись може заборонити а може колись не заборонити...цей вигук ні про що...
показати весь коментар
31.01.2026 00:29 Відповісти
Євросоюз розглядає можливість вперше застосувати механізм протидії обходу санкцій, що передбачає заборону експорту верстатів та окремих видів радіообладнання до Киргизстану.

А до інших країн? Чи це буде в наступних десятках "пакетах санкцій"? Адже, якщо одразу включити всі країни, що допомогають рф, то не буде проти кого вводити "санкції" ще роками?
31.01.2026 00:34 Відповісти
не всі ж "...стани" в один санкційний пакет тулити.

євробюрократи можуть залишитись без потужної роботи

.
31.01.2026 06:19 Відповісти
BBC
27 країн ЄС більше не купують не тільки російську нафту, а й нафто-продукти, виготовлені з неї в Індії, Туреччині та інших країнах, які всі чотири роки війни допомагали Росії заробляти в обхід західних санкцій.

Ембарго на продукти переробки російської нафти вже призвело до падіння цін на неї і змусило Кремль вкотре перебудовувати нафтяний бізнес. І це не останній крок Євросоюзу - найбагатшого у світі і найближчого до Росії ринку збуту енергоносіїв.

Вже через три місяці, у квітні, ЄС частково заборонить купувати російський зріджений газ, а в червні - трубопровідний за короткостроковими контрактами. А наступного року настане кінець і постачанням за довгостроковими контрактами: зрідженого газу - з 1 січня, трубопровідного - з 1 листопада 2027 року.
31.01.2026 00:36 Відповісти
Після цього Угорщина фактично залишиться єдиним покупцем російської нафти і газу в Європі.
Нафта надходить через трубопровід Дружба через Україну угорською компанією MOL, яка, окрім підприємств в Угорщині, володіє єдиним нафтопереробним заводом у Словаччині та найбільшим нафтопереробним заводом у Хорватії. А зараз вона готується купити єдиний нафтопереробний завод у Сербії у російської Газпром нафти.
Для Угорщини та Словаччини - двох головних союзників Росії в ЄС - ЄС досі робив винятки, щоб уникнути їхнього вето при впровадженні та продовженні санкцій проти Кремля за вторгнення в Україну. Експерти впевнені, що після 2028 року Угорщина зможе зберегти доступ до дешевих поставок нафти та газу з Росії.

Однак решта Європи поки що цілеспрямовано рухається до енергетичної незалежності від Росії суворо відповідно до плану, визначеного після російського вторгнення.
31.01.2026 00:40 Відповісти
Коли Захід вводив санкції проти російської нафти, він не приховував, що їхня мета - скоротити нафтові та газові доходи Кремля, а не кількість російської нафти на ринку. Інакше було б складно уникнути стрибка цін та енергетичної кризи у розвинених країнах.

Тому «Велика сімка» промислово розвинених країн погодила верхню межу занижених цін, у межах якої Росії дозволено безперешкодно продавати нафту. Заробляти на різниці мали союзники, які купують нафту за низькою ціною, переробляють її на бензин, дизельне паливо та авіакеросин - і постачають їх уже за ринковою ціною до Європи та інших розвинених країн.
31.01.2026 00:42 Відповісти
Головними бенефіціарами цієї схеми досі були Туреччина (член НАТО) та Індія. Проте ембарго ЄС, яке набрало чинності, змусило їх скоротити закупівлі російської нафти.
При цьому Росія не скоротила, а збільшила експорт нафти у грудні майже на 10%, не в останню чергу тому, що її власні нафтопереробні заводи працюють з перебоями через постійні атаки українських безпілотників.

Куди ж Росія перенаправила цю нафту?

Минулий рік Росія щодня продавала за кордон близько 3,5 млн барелів. За даними S&P, зараз майже півмільйона барелів перебувають на борту танкерів, переважно тіньового флоту, які не мають кінцевого пункту призначення.
31.01.2026 00:45 Відповісти
Росія намагається перенаправити частину морських поставок нафти до Китаю, який купує сировину не лише для поточного споживання, а й активно нарощує запаси.

У грудні, коли індійські заводи почали уникати російської нафти напередодні європейського ембарго на продукти її переробки, Китай збільшив імпорт з Росії на чверть, свідчать дані Vortexa.
31.01.2026 00:47 Відповісти
К сожалению Дурко-трамп не пускает на рынок "много нефти" из Венесуэллы. И с Ираном будут играться в "эмбарго"
31.01.2026 11:24 Відповісти
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія залишається європейською країною, а в довгостроковій перспективі Європейському Союзу доведеться відновлювати баланс у відносинах із нею.
Джерело: https://censor.net/ua/n3595717

P.s. Більш реалістично виглядає сценарій, що Європа відновить торгівлю з рф, ніж зупинить цей процесс, заради України...
31.01.2026 00:42 Відповісти
Зюзя квартальный старается все развалить!! От впк до экономики!!
Кто ж будет себя ограничивать ради Украинцев, что никак не могут освободиться от режима самоуничтожения??
31.01.2026 11:26 Відповісти
Черговий прояв імпотенції. Їм ті послуги похєр, вони у європейських портах не бункеруються.
31.01.2026 00:57 Відповісти
Ні. ну просто шедеврально геніальний хід! Танкери Тіньовий флоту і так майже не користувалися послугами Европейських компанй з страхування, а страхувалися у Китайців і Індусів, і ще хрін зрозумієш у кого накшталт компаній ,,Рога і копита''. А зараз сміливі і героічні европейці офіційно ім у цьому відмовлять....Знаєте єффективність такись санкцій прирівнюється єффективності сексу по телефону....Це не боротьба с тіньовим флотом- це його імітація... Галочка заради галочки...Щоб потім так заморено витерти лоба і сказати - але ж ми намагалися...ага, а вже ж... Якби свого часу світ так само боровся проти Гітлера- то печі крематоріів Освенцима диміли б і досі...
31.01.2026 01:28 Відповісти
Чого не зробиш щоб нічого не робити.
31.01.2026 01:50 Відповісти
Нічого воно не може те ЄС. Тільки бабки в очах,все інше пофіг. Та ось завтра,ось через місяць,ось через рік. І все ждуть,коли ж не стане України. Бояться порушити міжнародне право. А як порушити те,чого немає? Чи воно діє вибірково?
31.01.2026 05:57 Відповісти
Коли всім дойде проста формула , чуже горе не болить і не може боліти
31.01.2026 06:34 Відповісти
І не треба скіглити і жалітись ,а робити своє
31.01.2026 06:35 Відповісти
Замість "стелі цін" - "підлога цін" 🤣🤣🤣🤣
карыспадєнті, пішітє ішчьо
31.01.2026 08:26 Відповісти
31.01.2026 09:00 Відповісти
Розслідування рейтерс про те як фирма з британії страхує танкера з нафтою московії та ірану

https://www.reuters.com/investigations/iran-russia-new-zealand-insurer-that-kept-their-sanctioned-oil-flowing-2025-10-28/

Small insurer headquartered in New Zealand, backstopped by some of the world's biggest reinsurance firms
Maritime Mutual, is run by 75-year-old Briton Paul Rankin and family members

Maritime Mutual has also helped in the trade of tens of billions of dollars of Iranian and Russian oil by providing vessels skirting Western sanctions with the insurance they need to enter ports

thousands of shipping and insurance records, hundreds of oil trades and sanctions designations
31.01.2026 09:03 Відповісти
Можуть заборонити, а можуть не заборонити. А ви поки радійте. Набіса нам такі новини?
31.01.2026 10:04 Відповісти
Ніхто не очікує від ЄС оголошення війни раші. Для них і такий крок є революційним.
Це ще більше зменшить доходи Росії, а це головне.
31.01.2026 10:08 Відповісти
 
 