Ціни на російську нафту впали до 34 доларів, - Bloomberg

Ціна на російську нафту марки Urals впала до близько 34 доларів за барель. Це відбулося на тлі санкцій США, запроваджених проти російських нафтових гігантів "Роснефть" та "Лукойл".

Про це пише агентство Bloomberg з посиланням на дані компанії Argus Media, інформує Цензор.НЕТ.

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Ціна на нафту впала

Згідно з даними, 19 грудня барель нафти Urals з доставкою з портів Балтійського моря можна було придбати за 34,82 долара, а з портів Чорного моря - за 33,17 долара.

Для порівняння, ціна еталонної марки Brent цього дня становила 61 долар.

Bloomberg зазначає, що за рік ціна Brent знизилася значно менше, ніж вартість Urals, що свідчить про вплив санкцій.

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За даними Argus, зараз знижки на Urals під час відправлення з Росії становлять у середньому близько 27 доларів за барель. До моменту доставки нафти до Індії ця знижка скорочується до близько 7,50 доларів. Водночас лишається незрозуміло, яка частина різниці в ціні доставки залишається в руках Росії.

Проте, як зауважує Bloomberg, досить низькі ціни на російську нафту призводять до того, що нафтопереробні заводи ігнорують санкції та купують її.

Зазначається, що запровадження санкцій США проти двох найбільших російських виробників нафти в жовтні не зупинило російські потоки, але зробило їх складнішими.

Зокрема, схоже, що Індія наступного місяця отримає менше барелів від Москви.

Санкції проти "Роснефти" та "Лукойлу"

Нагадаємо, що 23 жовтня Мінфін США повідомив про запровадження санкцій проти великих російських нафтових компаній - "Роснефть" та "Лукойл". Причина додаткових санкцій - відсутність серйозної готовності Росії до мирного процесу з метою припинення війни в Україні.

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