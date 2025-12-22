Цены на российскую нефть упали до 34 долларов, - Bloomberg

Цена на российскую нефть марки Urals упала до около 34 долларов за баррель. Это произошло на фоне санкций США, введенных против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл".

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Argus Media.

Цена на нефть упала

Согласно данным, 19 декабря баррель нефти Urals с доставкой из портов Балтийского моря можно было приобрести за 34,82 доллара, а из портов Черного моря - за 33,17 доллара.

Для сравнения, цена эталонной марки Brent в этот день составляла 61 доллар.

Bloomberg отмечает, что за год цена Brent снизилась значительно меньше, чем стоимость Urals, что свидетельствует о влиянии санкций.

По данным Argus, сейчас скидки на Urals при отправке из России составляют в среднем около 27 долларов за баррель. К моменту доставки нефти в Индию эта скидка сокращается до около 7,50 долларов. В то же время остается непонятным, какая часть разницы в цене доставки остается в руках России.

Однако, как отмечает Bloomberg, достаточно низкие цены на российскую нефть приводят к тому, что нефтеперерабатывающие заводы игнорируют санкции и покупают ее.

Отмечается, что введение санкций США против двух крупнейших российских производителей нефти в октябре не остановило российские потоки, но сделало их более сложными.

В частности, похоже, что Индия в следующем месяце получит меньше баррелей от Москвы.

Санкции против "Роснефти" и "Лукойла"

Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

