Снижение цены на нефть РФ
Цены на российскую нефть упали до 34 долларов, - Bloomberg

Цена на российскую нефть марки Urals упала до около 34 долларов за баррель. Это произошло на фоне санкций США, введенных против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл".

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Argus Media, информирует Цензор.НЕТ.

Цена на нефть упала

Согласно данным, 19 декабря баррель нефти Urals с доставкой из портов Балтийского моря можно было приобрести за 34,82 доллара, а из портов Черного моря - за 33,17 доллара.

Для сравнения, цена эталонной марки Brent в этот день составляла 61 доллар.

Bloomberg отмечает, что за год цена Brent снизилась значительно меньше, чем стоимость Urals, что свидетельствует о влиянии санкций.

Читайте также: Индия продолжает покупать российскую нефть со скидками, несмотря на переговоры с США и тарифное давление, – Bloomberg. ИНФОГРАФИКА

По данным Argus, сейчас скидки на Urals при отправке из России составляют в среднем около 27 долларов за баррель. К моменту доставки нефти в Индию эта скидка сокращается до около 7,50 долларов. В то же время остается непонятным, какая часть разницы в цене доставки остается в руках России.

Однако, как отмечает Bloomberg, достаточно низкие цены на российскую нефть приводят к тому, что нефтеперерабатывающие заводы игнорируют санкции и покупают ее.

Отмечается, что введение санкций США против двух крупнейших российских производителей нефти в октябре не остановило российские потоки, но сделало их более сложными.

В частности, похоже, что Индия в следующем месяце получит меньше баррелей от Москвы.

Санкции против "Роснефти" и "Лукойла" 

  • Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.

Читайте также: Доходы России от нефти и газа могут упасть до минимума 2020 года, - Reuters

Не зупиняйтеся!! Благає Україна
22.12.2025 22:52
За це варто молитись
За це варто візуалізувати !!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
22.12.2025 22:48
" Понад три з половиною роки війни, західні санкції, виснаження старих родовищ і зростання витрат на воєнні дії призвели до різкого зростання собівартості видобутку нафти. На сьогодні цей показник у рф перевищує $45 за барель, "
22.12.2025 22:57
За це варто молитись
За це варто візуалізувати !!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
22.12.2025 22:48
Не зупиняйтеся!! Благає Україна
показать весь комментарий
22.12.2025 22:52
На расии хотят создать игру, где нужно убивать украинцев и американцев. Гражданам нужен патриотический аналог игры Call of Duty, в которой главными злодеями нередко выступают руские. По словам депутата Делягина, следует создать «AAA»-шутер, где за руского военного или сотрудника спецслужб нужно убивать представителей недружественных стран.
22.12.2025 22:54
Лапотні нічого не можуть зробити крім проблем.Загугліть такі ігри як "Смута" чи "Піонер" , говняча копіпаста Відьмака і Сталкера.
22.12.2025 23:16
покажіть цю новину Трампу і Венсу.
22.12.2025 23:29
Так це вже на рівні собівартості!
22.12.2025 22:54
" Понад три з половиною роки війни, західні санкції, виснаження старих родовищ і зростання витрат на воєнні дії призвели до різкого зростання собівартості видобутку нафти. На сьогодні цей показник у рф перевищує $45 за барель, "
22.12.2025 22:57
"Згідно з прогнозами, до 2030 року частка важковидобувних запасів у структурі російської нафти збільшиться з поточних 59% до 80%. Це може призвести до скорочення загального видобутку щонайменше на 10%. Відсутність доступу до передових західних технологій ускладнює розробку нових, складних родовищ. "
22.12.2025 22:58
Больше. Добывать они могут достаточно долго. Вот только ты не можешь добывать годами при себестоимости в 45 и цене продажи в 35. Там уже сейчас массово прекращаются работы по геологоразведке на будущее. То есть если этого не делать сейчас, не вкладывать большие бабки - то через 10 лет добывать будет просто нечего. Российские специалисты по нефтянке говорят что при текущих ценах через 10 лет добыча будет примерно 4-5 млн баррелей в сутки - а это их собственное потребение. То есть продавать будет просто нечего. А если еще сделать скидку что это говорят российские нефтяники - то в реальности это наступит не через 10 а через 5 лет
22.12.2025 23:05
Збсь!!!
22.12.2025 22:59
❤️❤️❤️❤️❤️❤️🦸🦸🦸🦸🦸🦸🦸🇺🇦🇪🇺💪🙏❤️❤️❤️❤️❤️❤️
22.12.2025 23:03
Рашці похер, вона зі свого наріду через підвищення всього буде драти щосили...ну як наші (які вони наші?!) майже..
22.12.2025 23:10
Водночас лишається незрозуміло, яка частина різниці в ціні доставки залишається в руках Росії. Джерело: https://censor.net/ua/n3591901

Ось і все. Стаття - сміття.
22.12.2025 23:10
До моменту доставки нафти до Індії ця знижка скорочується до близько 7,50 доларів. Джерело: https://censor.net/ua/n3591901

Ось реальна знижка. А решту рашка платить грабіжникам з тіньового флоту, який безсоромно наживається на її проблемах!
22.12.2025 23:34
***, Малюк с Будановым - серьёзные игроки на мировом рынке нефти
22.12.2025 23:13
Вот и чудно !👍😉
22.12.2025 23:14
THE WASHINGTON POST: У САМІЙ РОСІЇ ВИЗНАЮТЬ, ЩО РФ ЗАГРОЖУЄ СИСТЕМНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ КОЛАПС ВЖЕ НАСТУПНОГО РОКУ

22 грудня, 2025,
Накопичені наслідки чотирьох років масштабних воєнних витрат, падіння доходів від нафти та рекордна інфляція ставлять Кремль перед загрозою системного економічного колапсу. Експерти прогнозують глибоку рецесію та можливу банківську кризу вже наступного року.

Нафтовий сектор у лещатах санкцій
.........
Загроза банківського колапсу та «погані борги»
.........
особливо приємна ось ця рзшифровка колапсу рашки

Соціальна напруга: забастовки та «затягування пасків»
Економічні проблеми вже безпосередньо зачепили населення. Витрати росіян на одяг, товари для дому та медицину впали на 6 - 9%. У багатьох регіонах компанії перекладають свої фінансові труднощі на працівників:
Нижній Тагіл: робітники мідеплавильного заводу записали відеозвернення через двомісячну затримку зарплати.Ульяновська область: понад 300 будівельників ядерного реактора оголосили забастовку.Кузбас: 18 вугільних компаній повністю припинили роботу, ще 30 перебувають у критичному стані.

Загальний обсяг заборгованості по зарплатах у РФ за жовтень майже потроївся. Хоча російські еліти поки не очікують масштабних політичних потрясінь, 2026 рік обіцяє стати першим по-справжньому важким роком для російського суспільства з початку війни, коли терпіння населення може бути випробуване порожніми гаманцями.

Оглядач https://zn.ua/ukr/author/vladimir__kravchenko Володимир Кравченко у статті для ZN.UA писав, що Росією котиться хвиля репресій.
22.12.2025 23:23
 
 