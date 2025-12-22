Цены на российскую нефть упали до 34 долларов, - Bloomberg
Цена на российскую нефть марки Urals упала до около 34 долларов за баррель. Это произошло на фоне санкций США, введенных против российских нефтяных гигантов "Роснефть" и "Лукойл".
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные компании Argus Media, информирует Цензор.НЕТ.
Цена на нефть упала
Согласно данным, 19 декабря баррель нефти Urals с доставкой из портов Балтийского моря можно было приобрести за 34,82 доллара, а из портов Черного моря - за 33,17 доллара.
Для сравнения, цена эталонной марки Brent в этот день составляла 61 доллар.
Bloomberg отмечает, что за год цена Brent снизилась значительно меньше, чем стоимость Urals, что свидетельствует о влиянии санкций.
По данным Argus, сейчас скидки на Urals при отправке из России составляют в среднем около 27 долларов за баррель. К моменту доставки нефти в Индию эта скидка сокращается до около 7,50 долларов. В то же время остается непонятным, какая часть разницы в цене доставки остается в руках России.
Однако, как отмечает Bloomberg, достаточно низкие цены на российскую нефть приводят к тому, что нефтеперерабатывающие заводы игнорируют санкции и покупают ее.
Отмечается, что введение санкций США против двух крупнейших российских производителей нефти в октябре не остановило российские потоки, но сделало их более сложными.
В частности, похоже, что Индия в следующем месяце получит меньше баррелей от Москвы.
Санкции против "Роснефти" и "Лукойла"
- Напомним, что 23 октября Минфин США сообщил о введении санкций против крупных российских нефтяных компаний - "Роснефть" и "Лукойл". Причина дополнительных санкций - отсутствие серьезной готовности России к мирному процессу с целью прекращения войны в Украине.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За це варто візуалізувати !!! 🙏🙏🙏🙏🙏🙏
Ось і все. Стаття - сміття.
Ось реальна знижка. А решту рашка платить грабіжникам з тіньового флоту, який безсоромно наживається на її проблемах!
22 грудня, 2025,
Накопичені наслідки чотирьох років масштабних воєнних витрат, падіння доходів від нафти та рекордна інфляція ставлять Кремль перед загрозою системного економічного колапсу. Експерти прогнозують глибоку рецесію та можливу банківську кризу вже наступного року.
Нафтовий сектор у лещатах санкцій
.........
Загроза банківського колапсу та «погані борги»
.........
особливо приємна ось ця рзшифровка колапсу рашки
Соціальна напруга: забастовки та «затягування пасків»
Економічні проблеми вже безпосередньо зачепили населення. Витрати росіян на одяг, товари для дому та медицину впали на 6 - 9%. У багатьох регіонах компанії перекладають свої фінансові труднощі на працівників:
Нижній Тагіл: робітники мідеплавильного заводу записали відеозвернення через двомісячну затримку зарплати.Ульяновська область: понад 300 будівельників ядерного реактора оголосили забастовку.Кузбас: 18 вугільних компаній повністю припинили роботу, ще 30 перебувають у критичному стані.
Загальний обсяг заборгованості по зарплатах у РФ за жовтень майже потроївся. Хоча російські еліти поки не очікують масштабних політичних потрясінь, 2026 рік обіцяє стати першим по-справжньому важким роком для російського суспільства з початку війни, коли терпіння населення може бути випробуване порожніми гаманцями.
Оглядач https://zn.ua/ukr/author/vladimir__kravchenko Володимир Кравченко у статті для ZN.UA писав, що Росією котиться хвиля репресій.