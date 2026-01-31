Вместо "потолка цен" на российскую нефть ЕС может запретить предоставление морских услуг, - Bloomberg

Евросоюз рассматривает предложение заменить ценовой потолок на российскую нефть полным запретом на предоставление морских услуг.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Полный запрет морских услуг

По словам лиц, знакомых с ходом обсуждений, если эта инициатива получит поддержку государств-членов, европейским компаниям могут запретить предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти независимо от ее цены.

Источники заявили, что полный запрет усилит ограничения, наложенные на российскую нефть, и облегчит применение санкций.

"Ценовой лимит на российскую нефть в настоящее время установлен на уровне 44,1 доллара за баррель с 1 февраля. Механизм установления цен, который пересматривается каждые шесть месяцев, разработан таким образом, что ценовой порог на 15% ниже средней рыночной цены на нефть марки Urals", - пишет Bloomberg.

Другие ограничения

Кроме того, в 20-й санкционный пакет Европейский Союз намерен включить дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний.

Также, по словам источников, ЕС планирует ввести санкции против криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые помогают России обходить ограничения.

Как рассказали источники, Евросоюз рассматривает возможность впервые применить механизм противодействия обходу санкций, предусматривающий запрет экспорта станков и отдельных видов радиооборудования в Кыргызстан.

Пакет также может включать новые торговые ограничения в отношении компаний и товаров, необходимых России для производства оружия, а также запрет на импорт некоторых металлов из России.

Ранее сообщалось, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против РФ 24 февраля.

