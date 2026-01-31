Вместо "потолка цен" на российскую нефть ЕС может запретить предоставление морских услуг, - Bloomberg
Евросоюз рассматривает предложение заменить ценовой потолок на российскую нефть полным запретом на предоставление морских услуг.
Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.
Полный запрет морских услуг
По словам лиц, знакомых с ходом обсуждений, если эта инициатива получит поддержку государств-членов, европейским компаниям могут запретить предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти независимо от ее цены.
Источники заявили, что полный запрет усилит ограничения, наложенные на российскую нефть, и облегчит применение санкций.
"Ценовой лимит на российскую нефть в настоящее время установлен на уровне 44,1 доллара за баррель с 1 февраля. Механизм установления цен, который пересматривается каждые шесть месяцев, разработан таким образом, что ценовой порог на 15% ниже средней рыночной цены на нефть марки Urals", - пишет Bloomberg.
Другие ограничения
Кроме того, в 20-й санкционный пакет Европейский Союз намерен включить дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний.
Также, по словам источников, ЕС планирует ввести санкции против криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые помогают России обходить ограничения.
Как рассказали источники, Евросоюз рассматривает возможность впервые применить механизм противодействия обходу санкций, предусматривающий запрет экспорта станков и отдельных видов радиооборудования в Кыргызстан.
Пакет также может включать новые торговые ограничения в отношении компаний и товаров, необходимых России для производства оружия, а также запрет на импорт некоторых металлов из России.
- Ранее сообщалось, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против РФ 24 февраля.
"європейським компаніям заборонять надавати послуги страхування коритам..."
ну так їх буде страхувати Гострах СССР.
хутін щоб принизити гєйропейців, просто зобов'язаний створити такий собі аналогвнєтний Лойд
А до інших країн? Чи це буде в наступних десятках "пакетах санкцій"? Адже, якщо одразу включити всі країни, що допомогають рф, то не буде проти кого вводити "санкції" ще роками?
євробюрократи можуть залишитись без потужної роботи
27 країн ЄС більше не купують не тільки російську нафту, а й нафто-продукти, виготовлені з неї в Індії, Туреччині та інших країнах, які всі чотири роки війни допомагали Росії заробляти в обхід західних санкцій.
Ембарго на продукти переробки російської нафти вже призвело до падіння цін на неї і змусило Кремль вкотре перебудовувати нафтяний бізнес. І це не останній крок Євросоюзу - найбагатшого у світі і найближчого до Росії ринку збуту енергоносіїв.
Вже через три місяці, у квітні, ЄС частково заборонить купувати російський зріджений газ, а в червні - трубопровідний за короткостроковими контрактами. А наступного року настане кінець і постачанням за довгостроковими контрактами: зрідженого газу - з 1 січня, трубопровідного - з 1 листопада 2027 року.
Нафта надходить через трубопровід Дружба через Україну угорською компанією MOL, яка, окрім підприємств в Угорщині, володіє єдиним нафтопереробним заводом у Словаччині та найбільшим нафтопереробним заводом у Хорватії. А зараз вона готується купити єдиний нафтопереробний завод у Сербії у російської Газпром нафти.
Для Угорщини та Словаччини - двох головних союзників Росії в ЄС - ЄС досі робив винятки, щоб уникнути їхнього вето при впровадженні та продовженні санкцій проти Кремля за вторгнення в Україну. Експерти впевнені, що після 2028 року Угорщина зможе зберегти доступ до дешевих поставок нафти та газу з Росії.
Однак решта Європи поки що цілеспрямовано рухається до енергетичної незалежності від Росії суворо відповідно до плану, визначеного після російського вторгнення.
Тому «Велика сімка» промислово розвинених країн погодила верхню межу занижених цін, у межах якої Росії дозволено безперешкодно продавати нафту. Заробляти на різниці мали союзники, які купують нафту за низькою ціною, переробляють її на бензин, дизельне паливо та авіакеросин - і постачають їх уже за ринковою ціною до Європи та інших розвинених країн.
При цьому Росія не скоротила, а збільшила експорт нафти у грудні майже на 10%, не в останню чергу тому, що її власні нафтопереробні заводи працюють з перебоями через постійні атаки українських безпілотників.
Куди ж Росія перенаправила цю нафту?
Минулий рік Росія щодня продавала за кордон близько 3,5 млн барелів. За даними S&P, зараз майже півмільйона барелів перебувають на борту танкерів, переважно тіньового флоту, які не мають кінцевого пункту призначення.
У грудні, коли індійські заводи почали уникати російської нафти напередодні європейського ембарго на продукти її переробки, Китай збільшив імпорт з Росії на чверть, свідчать дані Vortexa.
Джерело: https://censor.net/ua/n3595717
P.s. Більш реалістично виглядає сценарій, що Європа відновить торгівлю з рф, ніж зупинить цей процесс, заради України...
Кто ж будет себя ограничивать ради Украинцев, что никак не могут освободиться от режима самоуничтожения??
https://www.reuters.com/investigations/iran-russia-new-zealand-insurer-that-kept-their-sanctioned-oil-flowing-2025-10-28/
Small insurer headquartered in New Zealand, backstopped by some of the world's biggest reinsurance firms
Maritime Mutual, is run by 75-year-old Briton Paul Rankin and family members
Maritime Mutual has also helped in the trade of tens of billions of dollars of Iranian and Russian oil by providing vessels skirting Western sanctions with the insurance they need to enter ports
thousands of shipping and insurance records, hundreds of oil trades and sanctions designations
Це ще більше зменшить доходи Росії, а це головне.