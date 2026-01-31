Вместо "потолка цен" на российскую нефть ЕС может запретить предоставление морских услуг, - Bloomberg

Евросоюз рассматривает предложение заменить ценовой потолок на российскую нефть полным запретом на предоставление морских услуг.

Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает Цензор.НЕТ.

Полный запрет морских услуг 

По словам лиц, знакомых с ходом обсуждений, если эта инициатива получит поддержку государств-членов, европейским компаниям могут запретить предоставлять такие услуги, как страхование и транспортировка, необходимые для перевозки российской нефти независимо от ее цены.

Источники заявили, что полный запрет усилит ограничения, наложенные на российскую нефть, и облегчит применение санкций.

"Ценовой лимит на российскую нефть в настоящее время установлен на уровне 44,1 доллара за баррель с 1 февраля. Механизм установления цен, который пересматривается каждые шесть месяцев, разработан таким образом, что ценовой порог на 15% ниже средней рыночной цены на нефть марки Urals", - пишет Bloomberg.

Другие ограничения

Кроме того, в 20-й санкционный пакет Европейский Союз намерен включить дополнительные ограничения в отношении российских банков и нефтяных компаний.

Также, по словам источников, ЕС планирует ввести санкции против криптовалютных сервисов и финансовых организаций в третьих странах, которые помогают России обходить ограничения.

Как рассказали источники, Евросоюз рассматривает возможность впервые применить механизм противодействия обходу санкций, предусматривающий запрет экспорта станков и отдельных видов радиооборудования в Кыргызстан.

Пакет также может включать новые торговые ограничения в отношении компаний и товаров, необходимых России для производства оружия, а также запрет на импорт некоторых металлов из России.

  • Ранее сообщалось, что ЕС намерен принять 20-й пакет санкций против РФ 24 февраля.

Топ комментарии
смішні !

"європейським компаніям заборонять надавати послуги страхування коритам..."

ну так їх буде страхувати Гострах СССР.
хутін щоб принизити гєйропейців, просто зобов'язаний створити такий собі аналогвнєтний Лойд

.
31.01.2026 00:23 Ответить
Євросоюз розглядає можливість вперше застосувати механізм протидії обходу санкцій, що передбачає заборону експорту верстатів та окремих видів радіообладнання до Киргизстану.

А до інших країн? Чи це буде в наступних десятках "пакетах санкцій"? Адже, якщо одразу включити всі країни, що допомогають рф, то не буде проти кого вводити "санкції" ще роками?
31.01.2026 00:34 Ответить
27 країн ЄС більше не купують не тільки російську нафту, а й нафто-продукти, виготовлені з неї в Індії, Туреччині та інших країнах, які всі чотири роки війни допомагали Росії заробляти в обхід західних санкцій.

Ембарго на продукти переробки російської нафти вже призвело до падіння цін на неї і змусило Кремль вкотре перебудовувати нафтяний бізнес. І це не останній крок Євросоюзу - найбагатшого у світі і найближчого до Росії ринку збуту енергоносіїв.

Вже через три місяці, у квітні, ЄС частково заборонить купувати російський зріджений газ, а в червні - трубопровідний за короткостроковими контрактами. А наступного року настане кінець і постачанням за довгостроковими контрактами: зрідженого газу - з 1 січня, трубопровідного - з 1 листопада 2027 року.
31.01.2026 00:36 Ответить
Ну, ну, милая, тужься.
31.01.2026 00:21 Ответить
Колись може заборонити а може колись не заборонити...цей вигук ні про що...
31.01.2026 00:29 Ответить
не всі ж "...стани" в один санкційний пакет тулити.

євробюрократи можуть залишитись без потужної роботи

.
31.01.2026 06:19 Ответить
Після цього Угорщина фактично залишиться єдиним покупцем російської нафти і газу в Європі.
Нафта надходить через трубопровід Дружба через Україну угорською компанією MOL, яка, окрім підприємств в Угорщині, володіє єдиним нафтопереробним заводом у Словаччині та найбільшим нафтопереробним заводом у Хорватії. А зараз вона готується купити єдиний нафтопереробний завод у Сербії у російської Газпром нафти.
Для Угорщини та Словаччини - двох головних союзників Росії в ЄС - ЄС досі робив винятки, щоб уникнути їхнього вето при впровадженні та продовженні санкцій проти Кремля за вторгнення в Україну. Експерти впевнені, що після 2028 року Угорщина зможе зберегти доступ до дешевих поставок нафти та газу з Росії.

Однак решта Європи поки що цілеспрямовано рухається до енергетичної незалежності від Росії суворо відповідно до плану, визначеного після російського вторгнення.
31.01.2026 00:40 Ответить
Коли Захід вводив санкції проти російської нафти, він не приховував, що їхня мета - скоротити нафтові та газові доходи Кремля, а не кількість російської нафти на ринку. Інакше було б складно уникнути стрибка цін та енергетичної кризи у розвинених країнах.

Тому «Велика сімка» промислово розвинених країн погодила верхню межу занижених цін, у межах якої Росії дозволено безперешкодно продавати нафту. Заробляти на різниці мали союзники, які купують нафту за низькою ціною, переробляють її на бензин, дизельне паливо та авіакеросин - і постачають їх уже за ринковою ціною до Європи та інших розвинених країн.
31.01.2026 00:42 Ответить
Головними бенефіціарами цієї схеми досі були Туреччина (член НАТО) та Індія. Проте ембарго ЄС, яке набрало чинності, змусило їх скоротити закупівлі російської нафти.
При цьому Росія не скоротила, а збільшила експорт нафти у грудні майже на 10%, не в останню чергу тому, що її власні нафтопереробні заводи працюють з перебоями через постійні атаки українських безпілотників.

Куди ж Росія перенаправила цю нафту?

Минулий рік Росія щодня продавала за кордон близько 3,5 млн барелів. За даними S&P, зараз майже півмільйона барелів перебувають на борту танкерів, переважно тіньового флоту, які не мають кінцевого пункту призначення.
31.01.2026 00:45 Ответить
Росія намагається перенаправити частину морських поставок нафти до Китаю, який купує сировину не лише для поточного споживання, а й активно нарощує запаси.

У грудні, коли індійські заводи почали уникати російської нафти напередодні європейського ембарго на продукти її переробки, Китай збільшив імпорт з Росії на чверть, свідчать дані Vortexa.
31.01.2026 00:47 Ответить
К сожалению Дурко-трамп не пускает на рынок "много нефти" из Венесуэллы. И с Ираном будут играться в "эмбарго"
31.01.2026 11:24 Ответить
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Росія залишається європейською країною, а в довгостроковій перспективі Європейському Союзу доведеться відновлювати баланс у відносинах із нею.
Джерело: https://censor.net/ua/n3595717

P.s. Більш реалістично виглядає сценарій, що Європа відновить торгівлю з рф, ніж зупинить цей процесс, заради України...
31.01.2026 00:42 Ответить
Зюзя квартальный старается все развалить!! От впк до экономики!!
Кто ж будет себя ограничивать ради Украинцев, что никак не могут освободиться от режима самоуничтожения??
31.01.2026 11:26 Ответить
Черговий прояв імпотенції. Їм ті послуги похєр, вони у європейських портах не бункеруються.
31.01.2026 00:57 Ответить
Ні. ну просто шедеврально геніальний хід! Танкери Тіньовий флоту і так майже не користувалися послугами Европейських компанй з страхування, а страхувалися у Китайців і Індусів, і ще хрін зрозумієш у кого накшталт компаній ,,Рога і копита''. А зараз сміливі і героічні европейці офіційно ім у цьому відмовлять....Знаєте єффективність такись санкцій прирівнюється єффективності сексу по телефону....Це не боротьба с тіньовим флотом- це його імітація... Галочка заради галочки...Щоб потім так заморено витерти лоба і сказати - але ж ми намагалися...ага, а вже ж... Якби свого часу світ так само боровся проти Гітлера- то печі крематоріів Освенцима диміли б і досі...
31.01.2026 01:28 Ответить
Чого не зробиш щоб нічого не робити.
31.01.2026 01:50 Ответить
Нічого воно не може те ЄС. Тільки бабки в очах,все інше пофіг. Та ось завтра,ось через місяць,ось через рік. І все ждуть,коли ж не стане України. Бояться порушити міжнародне право. А як порушити те,чого немає? Чи воно діє вибірково?
31.01.2026 05:57 Ответить
Коли всім дойде проста формула , чуже горе не болить і не може боліти
31.01.2026 06:34 Ответить
І не треба скіглити і жалітись ,а робити своє
31.01.2026 06:35 Ответить
Замість "стелі цін" - "підлога цін" 🤣🤣🤣🤣
карыспадєнті, пішітє ішчьо
31.01.2026 08:26 Ответить
31.01.2026 09:00 Ответить
Розслідування рейтерс про те як фирма з британії страхує танкера з нафтою московії та ірану

https://www.reuters.com/investigations/iran-russia-new-zealand-insurer-that-kept-their-sanctioned-oil-flowing-2025-10-28/

Small insurer headquartered in New Zealand, backstopped by some of the world's biggest reinsurance firms
Maritime Mutual, is run by 75-year-old Briton Paul Rankin and family members

Maritime Mutual has also helped in the trade of tens of billions of dollars of Iranian and Russian oil by providing vessels skirting Western sanctions with the insurance they need to enter ports

thousands of shipping and insurance records, hundreds of oil trades and sanctions designations
31.01.2026 09:03 Ответить
Можуть заборонити, а можуть не заборонити. А ви поки радійте. Набіса нам такі новини?
31.01.2026 10:04 Ответить
Ніхто не очікує від ЄС оголошення війни раші. Для них і такий крок є революційним.
Це ще більше зменшить доходи Росії, а це головне.
31.01.2026 10:08 Ответить
 
 