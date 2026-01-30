Британия не остановила суда российского "теневого флота", - ВВС

Британия не остановила танкеры российского теневого флота

В Ла-Манше зафиксировали движение танкеров российского "теневого флота", несмотря на обещания Великобритании усилить санкционный контроль.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC.

  • По информации журналистов, по меньшей мере восемь танкеров, находящихся под санкциями, проходят Ла-Манш. Суда подозревают в незаконной транспортировке российской нефти. Еще несколько танкеров, вероятно, направляются к проливу из Северного моря.

Великобритания обещала жесткие действия против теневого флота РФ

После начала полномасштабной войны Россия использует сотни устаревших танкеров с непрозрачной собственностью. Такие суда помогают обходить международные санкции на экспорт нефти.

В Лондоне ранее заявляли, что борьба с теневым флотом является одним из приоритетов. Правительство Великобритании сообщало о намерении ввести новые решительные меры.

По данным BBC, чиновники даже получили юридические консультации по поводу возможного задержания и конфискации судов.

"Прекращение деятельности "теневого флота" является приоритетной задачей правительства", - отмечается в публикации BBC.

Санкционные полномочия до сих пор не применили

Несмотря на заявления, новые механизмы воздействия пока не были использованы на практике. Данные указывают, что санкционные танкеры беспрепятственно движутся через Ла-Манш. Часть судов уже приближается к ключевым морским маршрутам.

В частности, танкер Kusto десять дней назад загрузил нефть в российском порту Усть-Луг. Судно продолжает движение по европейским водам, несмотря на действующие ограничения.

Между тем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявлял, что новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России должен быть направлен на блокирование "теневого флота" РФ, который позволяет Москве получать доходы от экспорта нефти

По его словам, Россия не демонстрирует никакой готовности к миру, о чем свидетельствуют постоянные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Именно поэтому Европейский Союз работает над тем, чтобы 20-й пакет санкций был не менее мощным, чем предыдущие ограничительные меры.

Также на днях Франция отпустила захваченный недавно танкер российского "теневого флота". Париж отдельно сообщил об этом Киеву.

Бизнес пропускать суда в Индию? За проход Ла-Маншем плата не собирается, в английские порты они не заходят.
Участие в Роснефть и Лукойл, сейчас не капитализировать. В чем бизнес?
Ші -
"Несмотря на санкции, есть сообщения о том, что очищенная российская нефть может попадать в Великобританию через третьи страны, такие как Индия, Китай и Турция, где она перерабатывается в нефтепродукты..."
А Дружба нафтопровід тебе не цікавить, хочете санкцій від європейців, хоча сама Україна бере участь в транспортуванні нафти в ЄС, більше того велика частина нашого завізного пального з орківської нафти.
https://zaxid.net/rosiya_atakuvala_chastinu_naftoprovodu_druzhba_na_lvivshhini_n1628922 МНП "Дружба" кацапів цікавить. Втім як і вся інша паливно-енергетична інфраструктура на теріторії України.
