Британия не остановила суда российского "теневого флота", - ВВС
В Ла-Манше зафиксировали движение танкеров российского "теневого флота", несмотря на обещания Великобритании усилить санкционный контроль.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале BBC.
- По информации журналистов, по меньшей мере восемь танкеров, находящихся под санкциями, проходят Ла-Манш. Суда подозревают в незаконной транспортировке российской нефти. Еще несколько танкеров, вероятно, направляются к проливу из Северного моря.
Великобритания обещала жесткие действия против теневого флота РФ
После начала полномасштабной войны Россия использует сотни устаревших танкеров с непрозрачной собственностью. Такие суда помогают обходить международные санкции на экспорт нефти.
В Лондоне ранее заявляли, что борьба с теневым флотом является одним из приоритетов. Правительство Великобритании сообщало о намерении ввести новые решительные меры.
По данным BBC, чиновники даже получили юридические консультации по поводу возможного задержания и конфискации судов.
"Прекращение деятельности "теневого флота" является приоритетной задачей правительства", - отмечается в публикации BBC.
Санкционные полномочия до сих пор не применили
Несмотря на заявления, новые механизмы воздействия пока не были использованы на практике. Данные указывают, что санкционные танкеры беспрепятственно движутся через Ла-Манш. Часть судов уже приближается к ключевым морским маршрутам.
В частности, танкер Kusto десять дней назад загрузил нефть в российском порту Усть-Луг. Судно продолжает движение по европейским водам, несмотря на действующие ограничения.
Между тем министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ранее заявлял, что новый, 20-й пакет санкций Европейского Союза против России должен быть направлен на блокирование "теневого флота" РФ, который позволяет Москве получать доходы от экспорта нефти.
По его словам, Россия не демонстрирует никакой готовности к миру, о чем свидетельствуют постоянные удары по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Именно поэтому Европейский Союз работает над тем, чтобы 20-й пакет санкций был не менее мощным, чем предыдущие ограничительные меры.
Также на днях Франция отпустила захваченный недавно танкер российского "теневого флота". Париж отдельно сообщил об этом Киеву.
"Несмотря на санкции, есть сообщения о том, что очищенная российская нефть может попадать в Великобританию через третьи страны, такие как Индия, Китай и Турция, где она перерабатывается в нефтепродукты..."
