Франция вынуждена отпустить российский танкер "теневого флота" из-за законодательных ограничений, - Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора 29 января объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Франция вынуждена отпустить задержанный российский танкер так называемого "теневого флота" из-за требований национального законодательства.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
По словам Зеленского, в разговоре с Макроном он поблагодарил за задержание подсанкционного танкера Grinch, который принадлежит к "теневому флоту" России. В то же время французский президент сообщил, что действующее законодательство вынуждает Францию освободить судно.
Макрон также сообщил, что планирует инициировать изменения во французском законодательстве, чтобы в будущем задержанные российские танкеры могли оставаться под арестом.
Президент Украины призвал европейские государства последовать примеру Франции и активнее останавливать и арестовывать суда "теневого флота" РФ.
По словам Зеленского, конфискация таких танкеров является одним из эффективных инструментов усиления давления на Россию и может ускорить завершение войны.
Что предшествовало
- Напомним, что 22 января французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.
- Танкер под флагом Коморских островов отправился из российского Мурманска в начале января. Grinch часто возил нефть в порты Китая и Индии.
- Он фигурирует в санкционных списках ЕС, Великобритании и США, но под разными названиями.
завжди ваш Є. Макрон
ми їх вам обіцяємо, гарантуємо, але не дамо, бо національне законодавство заборона
стара, добра, сита, жирна Європа
брехнюлегенду вигадав ?
Думаю, можна.
А чого для танкерів інші закони?
Якось, незручно вийшло прямо на старті
Путужно тиснутимуть язиком на дупу пуйла
От заблокувати поставку Британією далекобійних ракет-це безпечно і це він може....
А так...воно навіть з жінкою боїться сперечатись,бо відлупцює...
Польський суддя французам в поміч, який ухвалив рішення по нашим розвідникам і північним потокам.
«Коли йдеться про Росію - закон святий. Коли про Україну - лише слова.»
«Для агресора - норми закону, для жертви - дипломатія.»
«Закон працює бездоганно, коли він на користь Росії.»
«Поки Макрон читає закони, Трамп читає списки танкерів - і забирає їх.»