Франция вынуждена отпустить российский танкер "теневого флота" из-за законодательных ограничений, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора 29 января объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Франция вынуждена отпустить задержанный российский танкер так называемого "теневого флота" из-за требований национального законодательства.

По словам Зеленского, в разговоре с Макроном он поблагодарил за задержание подсанкционного танкера Grinch, который принадлежит к "теневому флоту" России. В то же время французский президент сообщил, что действующее законодательство вынуждает Францию освободить судно.

Макрон также сообщил, что планирует инициировать изменения во французском законодательстве, чтобы в будущем задержанные российские танкеры могли оставаться под арестом.

Президент Украины призвал европейские государства последовать примеру Франции и активнее останавливать и арестовывать суда "теневого флота" РФ.

По словам Зеленского, конфискация таких танкеров является одним из эффективных инструментов усиления давления на Россию и может ускорить завершение войны.

Что предшествовало

  • Напомним, что 22 января французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.
  • Танкер под флагом Коморских островов отправился из российского Мурманска в начале января. Grinch часто возил нефть в порты Китая и Индии.
  • Он фигурирует в санкционных списках ЕС, Великобритании и США, но под разными названиями.

колись в майбутньому ми змінемо законодавство, но єто не точно. А ви там тримайтесь потужно надскладно і рішуче
завжди ваш Є. Макрон
30.01.2026 11:01
Нафік іх тоді взагалі затримувати ? Для фоточки в газеті в окулярах ?
30.01.2026 11:01
не зря вас куколды называют
30.01.2026 11:01
А санкції? - для галочки?
Нафік іх тоді взагалі затримувати ? Для фоточки в газеті в окулярах ?
Закон є закон.
Ось в пі****ду всі санкції і ваші гарантії безпеки. Єдині санкції це те що Україна знищить військовим шляхом. Але нажаль вже Зеля домовився про ''енєргєтічєскоє пєрєміріє''. Так що тепер і цих санцій не буде
Агент КДБ Макронін не дасть в обіду свій танкер. Спортивна рибалка - впіймали, сфоткали, відпустили. Європартнери знову рішуче облажались.
Франція змушена відпустити російський танкер "тіньового флоту" через законодавчі обмеження, - Макронщоб врятувати танкер куйла.макарон його затримав.а потім відпустив.Куйло за послугу заплатить
блазні
Ввели потужні санкції і здійснили рішучий тиск на росію, 125-й пакет
Звичайні еврогеї-куколди, вони завжди такими були
Ще одна імітація бурхливої діяльності та фейкових санкцій. Цих танкерів там тисяча з гаком, тому брати кілька штук на абордаж (а тим більше потім відпускати) нічого не змінить.
отже, Європа вже "навоювала" з російськими нафтовими танкерами як і з російським газом, і вже "натиснула" на росію. У нас часто говорили, що росії Донбас не потрібен, але схоже, що росії дуже потрібен Донбас і не тільки Донбас, але цікаво інше - Європі потрібна Україна?
Ні
точно так буде і з гарантіями безпеки для України
ми їх вам обіцяємо, гарантуємо, але не дамо, бо національне законодавство заборона
стара, добра, сита, жирна Європа
Ну от і все . У цьому вся Європа . Вся її беззубість . І безхребетність . Балачок повна торба , а діла - одна крихта .
Но в народе бытует легенда что Макрон мог разместить военный контингент в Украине и только категорический отказ "блазня" помешал этому.
І ти сам цю брехню легенду вигадав ?
Такі санкції нагадують мені вирок в Україні маститим злодіям: чим більше вкрав, тим більше прав( ситі прокурори, судді, слідчі, адвокати, державна казна і залишок перепаде підсудному). Ні аби руки відрубати, а за навмисне вбивство чи зраду- розстріл або шибениця, коли гинуть люди від наведення ракет на мирних громадян та руйнуваннями непоправимої шкоди завдає погань суспільству. Не мають право на життя в Україні такі поганці. Нажаль, злодійство при Зеленському набуло масового масштабу. Не краде тільки лінивий. Ще трохи і продадуть все і народ в тому числі. Гешефт понад усе!
Це не санкції,це імітація санкцій.Всі знають європейську бюрократію.Півроку треба чекати.Потім через півроку затримають шведи чи датчани судно з пісанкційною нафтою,з'ясується що в них не таке законодавство щоб затримувати і арештовувати.Пішло по колу воду в ступі товкти.
куколди
А водія, коли спіймали з підробленими документами, можна затримувати?
Думаю, можна.
А чого для танкерів інші закони?
Новий пакет санкцій ЄС має заблокувати російський "тіньовий флот", - голова МЗС Франції Барро
Якось, незручно вийшло прямо на старті
Відвправту у Францію баканова і дайте йому торпеду з рульом. Нехай спокутує зраду.
Це ж дивовижно!!! Франція,така потужна та рішуча,і відпустила? Хтось очікував інше? Та у Франції при владі Янелох 2.0. Інших дій годі чекати. Як і наш,каже "А",через 5 хвилин усе забув,синдром рибки ґуппі, а він заразний.
Шо вы на слабых. Дались вам эти гуппи. Тащатся по своему. Никому не мешают.
Память рыбки гуппи - это не 3 секунды, а распространенный миф. Исследования показывают, что гуппи способны запоминать информацию от нескольких дней до нескольких месяцев, ориентироваться в лабиринтах (запоминая до 6 поворотов), узнавать сородичей и ассоциировать свет/сигналы с кормлением. Они также способны запоминать безопасные пути и места обитания хищников.
...підари сцикливі!!!
"Макрон також поінформував, що планує ініціювати зміни до французького законодавства, аби в майбутньому затримані російські танкери могли залишатися під арештом." - обламає його опозиція заявивши щось типу "ти втягуєш нас у війну" ... зазвичай цього достатньо будь якому європейському політику щоб попуститися і покірно підмахувати кацапам 🤔
Франція посилюватиме тиск на РФ і працює над новими санкціями, - Макрон

Путужно тиснутимуть язиком на дупу пуйла
Макарон є макарон.
От заблокувати поставку Британією далекобійних ракет-це безпечно і це він може....
А так...воно навіть з жінкою боїться сперечатись,бо відлупцює...
Є Закон, а є Верховенство Права. З точки зору національної безпеки і безпеки Європи, Франція має право послаблювати спроможності країни-агресора. Затримання рашистського танкера воно не само по собі затримання торгівельного судна, а засіб для стримання роспідарів. Але євротолерасти далі граються в закон там, де вже немає ніяких правил і з тими - росяінськими ********** і сателітами - які геть не дотримуються ніяких норм, і всіляко срали на будь-які порядки і домовленості.
Польський суддя французам в поміч, який ухвалив рішення по нашим розвідникам і північним потокам.
А чому б не передати цей танкер інший країні, яка не має подібних обмежень законодавства і уряд якої не дуже переймається різними комплексами щодо рашки? Наприклад, відпатрулювали б танкер до нейтральних вод, де на нього тут же висадився б якийсь інший спецназ, який повів би його в якесь інше 'затишне' місце.
От і обісралися . Тому нічого Росія не боїться. Бо партнери на все знайдуть виправдання
Національне законодавство Франції наплювало на міжнародні санкції. Прекрасно
Чмошники они и в Африке чмошники. жабоеды!!
Через відсутність яєць
Хто б сумнівався, "Наполеон на мінімалках"...
Українцям - балаканину, хуьлу - закон.
«Закон у Франції - лише для тих, хто не воює з Європою.»
«Коли йдеться про Росію - закон святий. Коли про Україну - лише слова.»
«Для агресора - норми закону, для жертви - дипломатія.»
«Закон працює бездоганно, коли він на користь Росії.»
«Поки Макрон читає закони, Трамп читає списки танкерів - і забирає їх.»
