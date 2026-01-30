Франция вынуждена отпустить российский танкер "теневого флота" из-за законодательных ограничений, - Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора 29 января объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Франция вынуждена отпустить задержанный российский танкер так называемого "теневого флота" из-за требований национального законодательства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По словам Зеленского, в разговоре с Макроном он поблагодарил за задержание подсанкционного танкера Grinch, который принадлежит к "теневому флоту" России. В то же время французский президент сообщил, что действующее законодательство вынуждает Францию освободить судно.

Макрон также сообщил, что планирует инициировать изменения во французском законодательстве, чтобы в будущем задержанные российские танкеры могли оставаться под арестом.

Президент Украины призвал европейские государства последовать примеру Франции и активнее останавливать и арестовывать суда "теневого флота" РФ.

По словам Зеленского, конфискация таких танкеров является одним из эффективных инструментов усиления давления на Россию и может ускорить завершение войны.

Что предшествовало

Напомним, что 22 января французские военно-морские силы задержали в Средиземном море нефтяной танкер, который следовал из России и подпадает под международные санкции.

Танкер под флагом Коморских островов отправился из российского Мурманска в начале января. Grinch часто возил нефть в порты Китая и Индии.

Он фигурирует в санкционных списках ЕС, Великобритании и США, но под разными названиями.

