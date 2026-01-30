Франція змушена відпустити російський танкер "тіньового флоту" через законодавчі обмеження, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови 29 січня пояснив президенту України Володимиру Зеленському, що Франція змушена відпустити затриманий російський танкер так званого "тіньового флоту" через вимоги національного законодавства.

За словами Зеленського, у розмові з Макроном він подякував за затримання підсанкційного танкера Grinch, який належить до "тіньового флоту" Росії. Водночас французький президент повідомив, що чинне законодавство змушує Францію звільнити судно.

Макрон також поінформував, що планує ініціювати зміни до французького законодавства, аби в майбутньому затримані російські танкери могли залишатися під арештом.

Президент України закликав європейські держави наслідувати приклад Франції та активніше зупиняти й арештовувати судна "тіньового флоту" РФ.

За словами Зеленського, конфіскація таких танкерів є одним з ефективних інструментів посилення тиску на Росію та може пришвидшити завершення війни.

Що передувало

Нагадаємо, що 22 січня французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.

Танкер під прапором Коморських островів вирушив з російського Мурманська на початку січня. Grinch часто возив нафту до портів Китаю та Індії.

Він фігурує у санкційних списках ЄС, Британії та США, але під різними назвами.

