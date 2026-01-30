Франція змушена відпустити російський танкер "тіньового флоту" через законодавчі обмеження, - Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон під час телефонної розмови 29 січня пояснив президенту України Володимиру Зеленському, що Франція змушена відпустити затриманий російський танкер так званого "тіньового флоту" через вимоги національного законодавства.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

За словами Зеленського, у розмові з Макроном він подякував за затримання підсанкційного танкера Grinch, який належить до "тіньового флоту" Росії. Водночас французький президент повідомив, що чинне законодавство змушує Францію звільнити судно.

Макрон також поінформував, що планує ініціювати зміни до французького законодавства, аби в майбутньому затримані російські танкери могли залишатися під арештом.

Президент України закликав європейські держави наслідувати приклад Франції та активніше зупиняти й арештовувати судна "тіньового флоту" РФ.

За словами Зеленського, конфіскація таких танкерів є одним з ефективних інструментів посилення тиску на Росію та може пришвидшити завершення війни.

Що передувало

  • Нагадаємо, що 22 січня французькі військово-морські сили затримали у Середземному морі нафтовий танкер, який прямував з Росії та підпадає під міжнародні санкції.
  • Танкер під прапором Коморських островів вирушив з російського Мурманська на початку січня. Grinch часто возив нафту до портів Китаю та Індії.
  • Він фігурує у санкційних списках ЄС, Британії та США, але під різними назвами.

колись в майбутньому ми змінемо законодавство, но єто не точно. А ви там тримайтесь потужно надскладно і рішуче
завжди ваш Є. Макрон
30.01.2026 11:01 Відповісти
+14
Нафік іх тоді взагалі затримувати ? Для фоточки в газеті в окулярах ?
30.01.2026 11:01 Відповісти
+10
не зря вас куколды называют
30.01.2026 11:01 Відповісти
А санкції? - для галочки?
30.01.2026 11:01 Відповісти
Закон є закон.
30.01.2026 11:02 Відповісти
Ось в пі****ду всі санкції і ваші гарантії безпеки. Єдині санкції це те що Україна знищить військовим шляхом. Але нажаль вже Зеля домовився про ''енєргєтічєскоє пєрєміріє''. Так що тепер і цих санцій не буде
30.01.2026 11:03 Відповісти
Агент КДБ Макронін не дасть в обіду свій танкер. Спортивна рибалка - впіймали, сфоткали, відпустили. Європартнери знову рішуче облажались.
30.01.2026 11:03 Відповісти
Франція змушена відпустити російський танкер "тіньового флоту" через законодавчі обмеження, - Макронщоб врятувати танкер куйла.макарон його затримав.а потім відпустив.Куйло за послугу заплатить
30.01.2026 11:04 Відповісти
блазні
30.01.2026 11:06 Відповісти
Ввели потужні санкції і здійснили рішучий тиск на росію, 125-й пакет
30.01.2026 11:07 Відповісти
Звичайні еврогеї-куколди, вони завжди такими були
30.01.2026 11:12 Відповісти
Ще одна імітація бурхливої діяльності та фейкових санкцій. Цих танкерів там тисяча з гаком, тому брати кілька штук на абордаж (а тим більше потім відпускати) нічого не змінить.
30.01.2026 11:13 Відповісти
отже, Європа вже "навоювала" з російськими нафтовими танкерами як і з російським газом, і вже "натиснула" на росію. У нас часто говорили, що росії Донбас не потрібен, але схоже, що росії дуже потрібен Донбас і не тільки Донбас, але цікаво інше - Європі потрібна Україна?
30.01.2026 11:16 Відповісти
Ні
30.01.2026 14:32 Відповісти
точно так буде і з гарантіями безпеки для України
ми їх вам обіцяємо, гарантуємо, але не дамо, бо національне законодавство заборона
стара, добра, сита, жирна Європа
30.01.2026 11:18 Відповісти
Ну от і все . У цьому вся Європа . Вся її беззубість . І безхребетність . Балачок повна торба , а діла - одна крихта .
30.01.2026 11:20 Відповісти
Но в народе бытует легенда что Макрон мог разместить военный контингент в Украине и только категорический отказ "блазня" помешал этому.
30.01.2026 11:47 Відповісти
І ти сам цю брехню легенду вигадав ?
30.01.2026 16:17 Відповісти
Такі санкції нагадують мені вирок в Україні маститим злодіям: чим більше вкрав, тим більше прав( ситі прокурори, судді, слідчі, адвокати, державна казна і залишок перепаде підсудному). Ні аби руки відрубати, а за навмисне вбивство чи зраду- розстріл або шибениця, коли гинуть люди від наведення ракет на мирних громадян та руйнуваннями непоправимої шкоди завдає погань суспільству. Не мають право на життя в Україні такі поганці. Нажаль, злодійство при Зеленському набуло масового масштабу. Не краде тільки лінивий. Ще трохи і продадуть все і народ в тому числі. Гешефт понад усе!
30.01.2026 11:21 Відповісти
Це не санкції,це імітація санкцій.Всі знають європейську бюрократію.Півроку треба чекати.Потім через півроку затримають шведи чи датчани судно з пісанкційною нафтою,з'ясується що в них не таке законодавство щоб затримувати і арештовувати.Пішло по колу воду в ступі товкти.
30.01.2026 11:23 Відповісти
куколди
30.01.2026 11:28 Відповісти
А водія, коли спіймали з підробленими документами, можна затримувати?
Думаю, можна.
А чого для танкерів інші закони?
30.01.2026 11:29 Відповісти
Новий пакет санкцій ЄС має заблокувати російський "тіньовий флот", - голова МЗС Франції Барро
Якось, незручно вийшло прямо на старті
30.01.2026 11:31 Відповісти
Відвправту у Францію баканова і дайте йому торпеду з рульом. Нехай спокутує зраду.
30.01.2026 11:32 Відповісти
Це ж дивовижно!!! Франція,така потужна та рішуча,і відпустила? Хтось очікував інше? Та у Франції при владі Янелох 2.0. Інших дій годі чекати. Як і наш,каже "А",через 5 хвилин усе забув,синдром рибки ґуппі, а він заразний.
30.01.2026 11:37 Відповісти
Шо вы на слабых. Дались вам эти гуппи. Тащатся по своему. Никому не мешают.
Память рыбки гуппи - это не 3 секунды, а распространенный миф. Исследования показывают, что гуппи способны запоминать информацию от нескольких дней до нескольких месяцев, ориентироваться в лабиринтах (запоминая до 6 поворотов), узнавать сородичей и ассоциировать свет/сигналы с кормлением. Они также способны запоминать безопасные пути и места обитания хищников.
30.01.2026 11:51 Відповісти
...підари сцикливі!!!
30.01.2026 11:47 Відповісти
"Макрон також поінформував, що планує ініціювати зміни до французького законодавства, аби в майбутньому затримані російські танкери могли залишатися під арештом." - обламає його опозиція заявивши щось типу "ти втягуєш нас у війну" ... зазвичай цього достатньо будь якому європейському політику щоб попуститися і покірно підмахувати кацапам 🤔
30.01.2026 11:49 Відповісти
Путужно тиснутимуть язиком на дупу пуйла

Путужно тиснутимуть язиком на дупу пуйла
30.01.2026 11:54 Відповісти
Макарон є макарон.
От заблокувати поставку Британією далекобійних ракет-це безпечно і це він може....
А так...воно навіть з жінкою боїться сперечатись,бо відлупцює...
30.01.2026 12:07 Відповісти
Є Закон, а є Верховенство Права. З точки зору національної безпеки і безпеки Європи, Франція має право послаблювати спроможності країни-агресора. Затримання рашистського танкера воно не само по собі затримання торгівельного судна, а засіб для стримання роспідарів. Але євротолерасти далі граються в закон там, де вже немає ніяких правил і з тими - росяінськими ********** і сателітами - які геть не дотримуються ніяких норм, і всіляко срали на будь-які порядки і домовленості.
Польський суддя французам в поміч, який ухвалив рішення по нашим розвідникам і північним потокам.
30.01.2026 12:09 Відповісти
А чому б не передати цей танкер інший країні, яка не має подібних обмежень законодавства і уряд якої не дуже переймається різними комплексами щодо рашки? Наприклад, відпатрулювали б танкер до нейтральних вод, де на нього тут же висадився б якийсь інший спецназ, який повів би його в якесь інше 'затишне' місце.
30.01.2026 12:13 Відповісти
От і обісралися . Тому нічого Росія не боїться. Бо партнери на все знайдуть виправдання
30.01.2026 12:38 Відповісти
Національне законодавство Франції наплювало на міжнародні санкції. Прекрасно
30.01.2026 12:52 Відповісти
Чмошники они и в Африке чмошники. жабоеды!!
30.01.2026 13:00 Відповісти
Через відсутність яєць
30.01.2026 13:28 Відповісти
Хто б сумнівався, "Наполеон на мінімалках"...
30.01.2026 16:53 Відповісти
Українцям - балаканину, хуьлу - закон.
31.01.2026 00:43 Відповісти
«Закон у Франції - лише для тих, хто не воює з Європою.»
«Коли йдеться про Росію - закон святий. Коли про Україну - лише слова.»
«Для агресора - норми закону, для жертви - дипломатія.»
«Закон працює бездоганно, коли він на користь Росії.»
«Поки Макрон читає закони, Трамп читає списки танкерів - і забирає їх.»
31.01.2026 04:30 Відповісти
 
 