В ЕС предложили составить "черный список" россиян, воюющих против Украины

Эстония инициирует на уровне Европейского Союза создание единого "черного списка" граждан России, участвовавших в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкны перед заседанием Совета ЕС в Брюсселе, которого цитирует Euronews.

Предложение Таллинн внес в 20-й пакет санкций ЕС, который готовят к четвертой годовщине полномасштабного вторжения России в Украину. По словам главы МИД, цель инициативы — не допустить въезда в Европу лиц, представляющих угрозу безопасности.

Инициатива Эстонии в рамках санкций ЕС

Маргус Цахкна подчеркнул, что в войне против Украины сейчас задействованы почти миллион граждан РФ. Он отметил, что значительная часть этих людей опасны и могут пытаться попасть в Европу после завершения боевых действий.

"Не может быть пути из Бучи в Брюссель", — заявил министр иностранных дел Эстонии.

По его словам, Европейский Союз должен иметь скоординированную политику по запрету въезда таким лицам. Он подчеркнул, что без единого подхода странам будет сложно объяснить гражданам риски после наступления мира.

Въезд россиян в Европу и риски безопасности

Цахкна сообщил, что правительство Эстонии уже внесло в национальный "черный список" почти 300 человек. Работу по формированию перечня продолжат и в дальнейшем. Министр подчеркнул, что каждый случай требует отдельной проверки, но система должна быть общей для всего ЕС.

С начала полномасштабной войны страны Балтии и Польша существенно ограничили въезд граждан РФ. В то же время в Европе фиксируют попытки обхода ограничений. В частности, россияне инвестируют в недвижимость, чтобы получить основания для въезда в Шенгенскую зону.

Эстонская сторона призывает начать работу над списком уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. По мнению Таллинна, это необходимо для защиты безопасности всей Европы.

