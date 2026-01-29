Нет альтернативы усилению санкций против России, – Сибига

Глава МИД Украины Андрей Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал партнеров из ЕС ввести жесткие санкции против России, в частности против ее теневого флота и нефтяных компаний "Лукойл" и "Роснефть".

"Я еще раз подчеркнул, что нет альтернативы усилению давления на Россию. Путем блокирования ее теневого флота, путем принятия мощного 20-го пакета санкций. По американскому примеру - введение санкций против "Лукойла" и "Роснефти"", - отметил министр.

Кроме того, он проинформировал европейских коллег о ситуации на передовой, атаках России на энергоносители и гражданское население, насущных потребностях Украины в военной и гуманитарной сферах, а также недавних мирных усилиях с участием делегаций Украины, США и России.

Сибига также призвал сделать 2026 год "решающим" для европейской интеграции Украины.

20-й пакет санкций ЕС против РФ

  • Ранее СМИ сообщали, что ЕС планирует принять 20-й пакет санкций против России до 24 февраля.
  • В Европейской комиссии на следующей неделе могут обнародовать предложение по 20-му пакету санкций ЕС против России.

как говорил один деятель из США, если вы чтото пытаетесь сделать 20-ый раз подряд и надеетесь на другой результат то вы странный человек
29.01.2026 14:39 Ответить
Найбільша нісенітниця у світі - намагатися повторити те, що вже робили, і чекати іншого результату. - Ейнштейн
29.01.2026 15:00 Ответить
29.01.2026 14:45 Ответить
29.01.2026 14:50 Ответить
29.01.2026 16:34 Ответить
 
 