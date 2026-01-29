Пока продолжается война, пожалуй, нет причин смягчать санкции против РФ, – глава МИД Чехии Мацинка
Министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка считает, что пока продолжается война против Украины, смягчать санкции против России не стоит.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Novinky.
Подробности
"Я думаю, что пока продолжается война, пока Россия атакует Украину, пожалуй, нет оснований ослаблять санкции", - отметил чешский министр.
По словам Мацинки, это одна из форм давления на Россию.
Что предшествовало?
- Ранее президент Франции Макрон заявил, что страна будет усиливать давление на РФ и работает над новыми санкциями.
- В Европейской комиссии на следующей неделе могут обнародовать предложение по 20-му пакету санкций ЕС против России.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дуже сумніваюсь, що і Бабіш так вважає.