Поки триває війна, мабуть, немає причин пом’якшувати санкції проти РФ, - глава МЗС Чехії Мацінка
Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка вважає, що поки триває війна проти України, пом'якшувати санкції проти Росії не варто.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Novinky.
Подробиці
"Я думаю, що доки триває війна, доки Росія атакує Україну, мабуть, немає підстав послаблювати санкції", - зазначив чеський міністр.
За словами Мацінки, це одна з форм тиску на Росію.
Що передувало?
- Раніше президент Франції Макрон заявив, що країна посилюватиме тиск на РФ і працює над новими санкціями.
- У Європейській комісії наступного тижня можуть оприлюднити пропозицію щодо 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
Дуже сумніваюсь, що і Бабіш так вважає.