Мацінка їхав до Києва під час нічної атаки: Росія "привітала" нас ракетними ударами

Глава МЗС Чехії Петр Мацінка під час нічної повітряної атаки Росії на Україну 9 січня їхав у поїзді до Києва.

Про це дипломат розповів чеським журналістам перед прибуттям до Києва, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Мацінка назвав сьогоднішній комбінований удар Росії "поганим" та наголосив, що вбивства людей і насильство повинні припинитися. Він зазначив, що під час мирних переговорів часто відбувається ескалація конфлікту, жертвами якої стають цивільні.

"Ми звернули увагу на те, що Україна упродовж останніх тижнів і місяців була готова до певних поступок, чого, на жаль, поки не видно з боку Росії, яка навпаки "привітала" нас ракетними ударами, що відбулися неподалік", - сказав Мацінка, який їхав у поїзді під час масованої російської атаки.

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Глава МЗС Чехії підтвердив готовність Праги підтримувати дипломатичні кроки щодо завершення війни та дізнатися деталі стану мирних переговорів. Він підкреслив, що Україна протягом останніх місяців демонструвала готовність до поступок, тоді як Росія продовжує обстріли.

Мацінка також виділив питання оборони та протидронових систем, зазначивши дефіцит у Чеській Республіці та план щодо отримання практичного досвіду від України. За його словами, відносини між Чехією та Україною мають залишатися інтенсивними через війну та значну українську громаду у ЧР.

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Що передувало?

Сьогодні, 9 січня, до України з візитом прибув міністр закордонних справ Петр Мацінка.

Він заявив, що Україна демонструє готовність до переговорів, і тепер настав час для поступок з боку Росії.

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Атака РФ на Україну 9 січня

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

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Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.

У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

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