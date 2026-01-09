МЗС Латвії про нічний обстріл РФ по Україні: Терор проти цілої нації - акт відвертого варварства

Міністерство закордонних справ Латвії засудило нічний ракетний удар Росії по Україні як акт відвертого варварства і закликало міжнародну спільноту посилити тиск на державу-агресора.

Про це йдеться у заяві відомства, повідомляє Цензор.НЕТ.

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У МЗС Латвії наголосили, що, використовуючи ракету "Орєшнік", Росія навмисно вчиняє воєнні злочини проти цивільного населення. "Вночі ракети влучили в житлові райони та критичну інфраструктуру, зануривши мільйони людей у темряву, холод і страх посеред зими. Це продуманий масовий терор проти цілої нації", - зазначили у відомстві.

Латвійські дипломати підкреслили, що в таких обставинах немає місця для виправдань чи нейтральності. "Тільки максимальний тиск на агресора і непохитна підтримка України", - додали у МЗС Латвії.

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Атака РФ на Україну 9 січня

У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці

Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.

Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто

Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.

Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.

У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.

У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

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