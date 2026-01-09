МИД Латвии о ночном обстреле РФ Украины: Террор против целой нации - акт откровенного варварства

Министерство иностранных дел Латвии осудило ночной ракетный удар России по Украине как акт откровенного варварства и призвало международное сообщество усилить давление на государство-агрессора.

Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

В МИД Латвии подчеркнули, что, используя ракету "Орешник", Россия умышленно совершает военные преступления против гражданского населения. "Ночью ракеты попали в жилые районы и критическую инфраструктуру, погрузив миллионы людей в темноту, холод и страх посреди зимы. Это продуманный массовый террор против целой нации", - отметили в ведомстве.

Латвийские дипломаты подчеркнули, что в таких обстоятельствах нет места для оправданий или нейтралитета. "Только максимальное давление на агрессора и непоколебимая поддержка Украины", - добавили в МИД Латвии.

Атака РФ на Украину 9 января

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город

Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".

В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.

В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

