РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11296 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Украины
312 3

МИД Латвии о ночном обстреле РФ Украины: Террор против целой нации - акт откровенного варварства

латвія

Министерство иностранных дел Латвии осудило ночной ракетный удар России по Украине как акт откровенного варварства и призвало международное сообщество усилить давление на государство-агрессора.

Об этом говорится в заявлении ведомства, сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В МИД Латвии подчеркнули, что, используя ракету "Орешник", Россия умышленно совершает военные преступления против гражданского населения. "Ночью ракеты попали в жилые районы и критическую инфраструктуру, погрузив миллионы людей в темноту, холод и страх посреди зимы. Это продуманный массовый террор против целой нации", - отметили в ведомстве.

Латвийские дипломаты подчеркнули, что в таких обстоятельствах нет места для оправданий или нейтралитета. "Только максимальное давление на агрессора и непоколебимая поддержка Украины", - добавили в МИД Латвии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сутки в Херсонской области: четыре человека погибли и 10 ранены, среди пострадавших – двое детей. ФОТОрепортаж

Атака РФ на Украину 9 января

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город
  • Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
  • Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
  • В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
  • В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Цахкна о ночной атаке РФ по Украине: "Давление должно быть усилено до максимума и стать невыносимым"

Автор: 

Латвия (1434) обстрел (31233) война в Украине (7453)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Кремлівське ху@йло - це підлий виродок , який лякає нас
холодом , голодом та вбивствами 😡
Його підлість і такі діі в нашій краіні , є
за гранью здорового глузду , бо це вже не дно , а дніще !
Здохни , кацапський фашист 🙁
показать весь комментарий
09.01.2026 13:24 Ответить
А трампону плювати. У нього "валодья-друг"
показать весь комментарий
09.01.2026 13:24 Ответить
ну і що заважає поважній міжнародній спільноті знищити йбанутого пєдофіла путіна?
показать весь комментарий
09.01.2026 13:26 Ответить
 
 