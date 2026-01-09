Сутки на Херсонщине: четыре человека погибли и 10 ранены, среди пострадавших - двое детей. ФОТОрепортаж

За минувшие сутки российские войска непрерывно обстреливали гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, применяли БПЛА различных типов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции области.

На трассе возле села Тараса Шевченко враг ударил FPV-дроном по гражданскому автомобилю. В результате атаки погиб 63-летний и получил ранения 64-летний мужчины. Пострадавшего доставили в больницу с минно-взрывной травмой, контузией, осколочными ранениями лица и ноги.

В Нововоронцовке российские военные целенаправленно атаковали дроном типа "FPV" служебный автомобиль полиции, который был поврежден. К счастью, правоохранители не пострадали.

Примерно в полночь военные РФ вели артиллерийский огонь по поселку Текстильное. Один из снарядов попал в частный дом, где находилась семья. Получили ранения 7-летний мальчик и его 16-летняя сестра. Детей доставили в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. У мальчика диагностировали минно-взрывную травму, осколочные ранения головы, шеи, туловища и предплечья. Девочка получила минно-взрывную травму и осколочные ранения ног. Также медицинская помощь понадобилась матери детей. 34-летняя женщина получила минно-взрывную травму, контузию и острую реакцию на стресс. Дом семьи значительно поврежден.

Обстрелы Херсона

Утром российские военные из артиллерии обстреляли жилые кварталы Днепровского района Херсона. Пострадали две женщины в возрасте 39 и 44 лет, а также двое мужчин в возрасте 33 и 47 лет. Все пострадавшие на момент обстрела находились в квартире. Люди получили минно-взрывные травмы и контузии. Повреждения получили два многоквартирных дома.

Днем оккупанты обстреляли из артиллерии прибрежную часть Центрального района. Под удар попало кафе. Смертельные ранения получили трое мужчин в возрасте 39, 51 и 57 лет. Еще двух мужчин в возрасте 41 и 36 лет доставили в больницу. У пострадавших диагностировали взрывные травмы, осколочные ранения различных частей тела, перелом конечности.

