Трое человек погибли, двое - ранены в результате обстрелов Херсонщины, также повреждены дома и церковь

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Атакованные населенные пункты

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Станислав, Белозерка, Понятовка, Томина Балка, Чаривное, Берислав, Новорайск, Суханово, Урожайное, Дарьевка, Ингулец, Антоновка, Приднепровское, Софиевка, Кизомыс, Комышаны, Садовое, Велетенское, Днепровское, Осокоровка, Веселое, Змиевка, Золотая Балка, Костырка, Львово, Никольское, Новотягинка, Отрадокаменка, Тягинка, Червоный Маяк, Янтарное и город Херсон.

Куда били россияне?

Российские военные били по критической и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 3 многоэтажки и 7 частных домов. Также оккупанты испортили сотовую вышку, церковь и частные автомобили.

Жертвы среди гражданских

Из-за российской агрессии 3 человека погибли, еще 2 получили ранения.

Херсон

"Утром 8 января российские оккупанты обстреляли Днепровский район. Под ударом оказались жилые дома — поврежден фасад, балконы, выбиты окна. Информация о раненых не поступала", - сообщили в Херсонской ОГА.