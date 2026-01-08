Троє людей загинуло, двох - поранено внаслідок обстрілів Херсонщини, також пошкоджено будинки і церкву

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблі і поранені.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

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Атаковані населені пункти

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Станіслав, Білозерка, Понятівка, Томина Балка, Чарівне, Берислав, Новорайськ, Суханове, Урожайне, Дар'ївка, Інгулець, Антонівка, Придніпровське, Софіївка, Кізомис, Комишани, Садове, Велетенське, Дніпровське, Осокорівка, Веселе, Зміївка, Золота Балка, Костирка, Львове, Микільське, Новотягинка, Одрадокам'янка, Тягинка, Червоний Маяк, Янтарне та місто Херсон.

Куди били росіяни?

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 7 приватних будинків.Також окупанти понівечили стільникову вежу, церкву та приватні автомобілі.

Жертви серед цивільних

Через російську агресію 3 людини загинули, ще 2 - дістали поранення.

Херсон

"Зранку 8 січня російські окупанти обстріляли Дніпровський район. Під ударом опинилися житлові будинки — пошкоджено фасад, балкони, вибито вікна. Інформація про поранених не надходила", - повідомили в Херсонській ОВА.