Доба на Херсонщині: четверо людей загинуло та 10 поранено, серед постраждалих – двоє дітей. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська безперервно обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів із артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, застосовували БпЛА різних типів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у поліції області.

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На трасі біля села Тараса Шевченка ворог вдарив FPV-дроном по цивільному автомобілю. Внаслідок атаки загинув 63-річний та дістав поранення 64-річний чоловіки. Постраждалого доправили до лікарні з мінно-вибуховою травмою, контузією, уламковими пораненнями обличчя й ноги.

У Нововоронцовці російські військові цілеспрямовано атакували дроном типу "FPV" службовий автомобіль поліції, який пошкоджено. На щастя, правоохоронці не постраждали.

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Приблизно опівночі військові РФ вели артилерійський вогонь по селищу Текстильне. Один зі снарядів влучив у приватний будинок, де перебувала родина. Дістали поранення 7-річний хлопчик та його 16-річна сестра. Дітей доправили до лікарні, де їм надається вся необхідна допомога. У хлопчика діагностували мінно-вибухову травму, уламкові поранення голови, шиї, тулуба та передпліччя. Дівчина дістала мінно-вибухову травму й уламкові поранення ніг. Також медична допомога знадобилася матері дітей. 34-річна жінка дістала мінно-вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. Будинок родини значно пошкоджено.

Обстріли Херсону

Вранці російські військові з артилерії били по житлових кварталах Дніпровського району Херсону. Постраждали двоє жінок віком 39 та 44 роки, а також двоє чоловіків віком 33 і 47 років. Усі постраждалі на момент обстрілу перебували у квартирі. Люди дістали мінно-вибухові травми й контузії. Зазнали пошкоджень два багатоквартирні будинки.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Троє людей загинуло, двох - поранено внаслідок обстрілів Херсонщини, також пошкоджено будинки і церкву

Вдень окупанти обстріляли з артилерії прибережну частину Центрального району. Під удар потрапило кафе. Смертельні поранення дістали троє чоловіків віком 39, 51 та 57 років. Ще двох чоловіків віком 41 та 36 років доправили до лікарні. У постраждалих діагностували вибухові травми, уламкові поранення різних частин тіла, перелом кінцівки.

Наслідки ворожих атак









