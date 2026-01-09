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Новини Обстріли України
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Поки ми працюємо над мирними рішеннями, Росія тисне крижаним терором, - Брекельманс

Брекельманс про атаку РФ

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс прокоментував чергову атаку Росії на Україну, наголосивши, що це є відповіддю російського диктаторо Володимира Путіна на міжнародні дипломатичні зусилля.

Про це Брекельманс написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"Крижаний терор Путіна: у цих зимових умовах знову масовані повітряні атаки на цивільне населення та рятувальників. Поки ми працюємо над пошуком надійних мирних рішень, Росія продовжує тиснути терором", - написав він.

Брекельманс наголосив, що Україна не здається і заслуговує на незмінну підтримку.

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Брекельманс про атаку РФ

Атака РФ на Україну 9 січня

  • У ніч проти 9 січня Київ зазнав, ймовірно, одного з наймасованіших ударів. Ворог застосував безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Пошкодження та руйнування фіксуються у різних районах столиці
  • Внаслідок російських ударів загинуло четверо людей, 24 потерпілих, серед них: працівники ДСНС та троє медиків. У місті є перебої зі світлом та водопостачанням.
  • Мер Києва закликав жителів столиці за можливості тимчасово виїжджати за місто
  • Напередодні моніторингові канали попереджали про можливу загрозу пуску ракети "Орєшнік" по Україні. Згодом у Львові пролунала серія вибухів.
  • Місцева влада каже, що наразі невідомо, чи був це Орєшнік.
  • У Міноборони РФ заявили, що вдарили по Україні "Орєшніком" нібито у відповідь на "атаку" резиденції Путіна.
  • У Повітряних силах заявили, що РФ застосувала проти України балістичну ракету середньої дальності.

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