Поки ми працюємо над мирними рішеннями, Росія тисне крижаним терором, - Брекельманс

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс прокоментував чергову атаку Росії на Україну, наголосивши, що це є відповіддю російського диктаторо Володимира Путіна на міжнародні дипломатичні зусилля.

Про це Брекельманс написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

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"Крижаний терор Путіна: у цих зимових умовах знову масовані повітряні атаки на цивільне населення та рятувальників. Поки ми працюємо над пошуком надійних мирних рішень, Росія продовжує тиснути терором", - написав він.

Брекельманс наголосив, що Україна не здається і заслуговує на незмінну підтримку.

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Атака РФ на Україну 9 січня