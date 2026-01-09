РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11493 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Украины
604 4

Пока мы работаем над мирными решениями, Россия давит ледяным террором, - Брекельманс

Брекельманс об атаке РФ

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прокомментировал очередную атаку России на Украину, подчеркнув, что это является ответом российского диктатора Владимира Путина на международные дипломатические усилия.

Об этом Брекельманс написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Ледяной террор Путина: в этих зимних условиях снова массированные воздушные атаки на гражданское население и спасателей. Пока мы работаем над поиском надежных мирных решений, Россия продолжает давить террором", - написал он.

Брекельманс подчеркнул, что Украина не сдается и заслуживает неизменной поддержки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Латвии о ночном обстреле РФ по Украине: Террор против целой нации - акт откровенного варварства

Брекельманс об атаке РФ

Атака РФ на Украину 9 января

  • В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
  • В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
  • Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город
  • Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
  • Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
  • В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
  • В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

Автор: 

обстрел (31233) россия (98632) Брекельманс Рубен (29)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Замість готувати свої армії, присилати військових для участі у прямих бойових діях Європа зайнята самовмовлянням - «ми незмінно підтримуємо».
показать весь комментарий
09.01.2026 14:26 Ответить
Всі так звані мирні рішення не варті нічого без згоди *****
показать весь комментарий
09.01.2026 14:32 Ответить
Товарооборот Европы с РФ больше , чем её помощь Украине.
А проще --Европа спонсор войны РФ против Украины.
показать весь комментарий
09.01.2026 14:44 Ответить
Тому що треба не 'працювати над мирним рішенням', а просто примітивно і брутально знищити країну, яка намірилася знищити порядок, який принаймні в Європі забезпечував мирний розвиток ледь не століття (такого довгого мирного періоду в історії ще не було).
показать весь комментарий
09.01.2026 15:06 Ответить
 
 