Пока мы работаем над мирными решениями, Россия давит ледяным террором, - Брекельманс
Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прокомментировал очередную атаку России на Украину, подчеркнув, что это является ответом российского диктатора Владимира Путина на международные дипломатические усилия.
Об этом Брекельманс написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Ледяной террор Путина: в этих зимних условиях снова массированные воздушные атаки на гражданское население и спасателей. Пока мы работаем над поиском надежных мирных решений, Россия продолжает давить террором", - написал он.
Брекельманс подчеркнул, что Украина не сдается и заслуживает неизменной поддержки.
Атака РФ на Украину 9 января
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
А проще --Европа спонсор войны РФ против Украины.