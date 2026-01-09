Пока мы работаем над мирными решениями, Россия давит ледяным террором, - Брекельманс

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс прокомментировал очередную атаку России на Украину, подчеркнув, что это является ответом российского диктатора Владимира Путина на международные дипломатические усилия.

Об этом Брекельманс написал в соцсети Х.

"Ледяной террор Путина: в этих зимних условиях снова массированные воздушные атаки на гражданское население и спасателей. Пока мы работаем над поиском надежных мирных решений, Россия продолжает давить террором", - написал он.

Брекельманс подчеркнул, что Украина не сдается и заслуживает неизменной поддержки.

Атака РФ на Украину 9 января