РФ атакувала лікарню та житлові квартали Херсону: п’ятеро поранених. ВIДЕО

9 січня російські війська вдарили по лікарні в Херсоні, внаслідок чого поранення отримали три медичні працівниці.

Про це повідомила Херсонська обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

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Унаслідок атаки пошкоджень зазнало одне із відділень лікарні. Дві медсестри отримали мінно-вибухові травми та контузії, їм надано необхідну допомогу. Постраждалі - віком 52, 49 та 21 рік.

Обстріли центру та області

Близько 12:30 росіяни обстріляли центр Херсона: поранення отримала 73-річна жінка, а близько 13:00 під обстріл потрапив 60-річний комунальник.

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Також дрони РФ атакували село Нововоронцовка у Херсонській області. Там 44-річний чоловік зазнав вибухової травми та уламкових поранень обличчя.

Нагадаємо, що впродовж минулої доби російські війська безперервно обстрілювали цивільну інфраструктуру Херсонського та Бериславського районів із артилерії, мінометів, реактивних систем залпового вогню, застосовували БпЛА різних типів.

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