РФ атаковала больницу и жилые кварталы Херсона: пятеро раненых. ВИДЕО

9 января российские войска нанесли удар по больнице в Херсоне, в результате чего ранения получили три медицинские работницы.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.

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В результате атаки повреждения получило одно из отделений больницы. Две медсестры получили минно-взрывные травмы и контузии, им оказана необходимая помощь. Пострадавшие - в возрасте 52, 49 и 21 год.

Обстрелы центра и области

Около 12:30 россияне обстреляли центр Херсона: ранения получила 73-летняя женщина, а около 13:00 под обстрел попал 60-летний коммунальщик.

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Также дроны РФ атаковали село Нововоронцовка в Херсонской области. Там 44-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения лица.

Напомним, что в течение прошедших суток российские войска непрерывно обстреливали гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, применяли БПЛА различных типов.

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