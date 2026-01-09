РФ атаковала больницу и жилые кварталы Херсона: пятеро раненых. ВИДЕО
9 января российские войска нанесли удар по больнице в Херсоне, в результате чего ранения получили три медицинские работницы.
Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация, передает Цензор.НЕТ.
В результате атаки повреждения получило одно из отделений больницы. Две медсестры получили минно-взрывные травмы и контузии, им оказана необходимая помощь. Пострадавшие - в возрасте 52, 49 и 21 год.
Обстрелы центра и области
Около 12:30 россияне обстреляли центр Херсона: ранения получила 73-летняя женщина, а около 13:00 под обстрел попал 60-летний коммунальщик.
Также дроны РФ атаковали село Нововоронцовка в Херсонской области. Там 44-летний мужчина получил взрывную травму и осколочные ранения лица.
Напомним, что в течение прошедших суток российские войска непрерывно обстреливали гражданскую инфраструктуру Херсонского и Бериславского районов из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня, применяли БПЛА различных типов.
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