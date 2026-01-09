Мацинка ехал в Киев во время ночной атаки: Россия "поприветствовала" нас ракетными ударами

Глава МИД Чехии Петр Мацинка во время ночной воздушной атаки России на Украину 9 января ехал в поезде в Киев.

Об этом дипломат рассказал чешским журналистам перед прибытием в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

Мацинка назвал сегодняшний комбинированный удар России "плохим" и подчеркнул, что убийства людей и насилие должны прекратиться. Он отметил, что во время мирных переговоров часто происходит эскалация конфликта, жертвами которой становятся гражданские лица.

"Мы обратили внимание на то, что Украина в течение последних недель и месяцев была готова к определенным уступкам, чего, к сожалению, пока не видно со стороны России, которая наоборот "поприветствовала" нас ракетными ударами, произошедшими неподалеку", - сказал Мацинка, который ехал в поезде во время массированной российской атаки.

Глава МИД Чехии подтвердил готовность Праги поддерживать дипломатические шаги по завершению войны и узнать детали состояния мирных переговоров. Он подчеркнул, что Украина в течение последних месяцев демонстрировала готовность к уступкам, в то время как Россия продолжает обстрелы.

Мацинка также выделил вопросы обороны и противодроновых систем, отметив дефицит в Чешской Республике и план по получению практического опыта от Украины. По его словам, отношения между Чехией и Украиной должны оставаться интенсивными из-за войны и значительной украинской общины в ЧР.

Что предшествовало?

Сегодня, 9 января, в Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Петр Мацинка.

Он заявил, что Украина демонстрирует готовность к переговорам, и теперь настало время для уступок со стороны России.

Атака РФ на Украину 9 января

В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы

В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.

Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город

Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.

Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".

В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.

В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.

