Мацинка ехал в Киев во время ночной атаки: Россия "поприветствовала" нас ракетными ударами
Глава МИД Чехии Петр Мацинка во время ночной воздушной атаки России на Украину 9 января ехал в поезде в Киев.
Об этом дипломат рассказал чешским журналистам перед прибытием в Киев, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Мацинка назвал сегодняшний комбинированный удар России "плохим" и подчеркнул, что убийства людей и насилие должны прекратиться. Он отметил, что во время мирных переговоров часто происходит эскалация конфликта, жертвами которой становятся гражданские лица.
"Мы обратили внимание на то, что Украина в течение последних недель и месяцев была готова к определенным уступкам, чего, к сожалению, пока не видно со стороны России, которая наоборот "поприветствовала" нас ракетными ударами, произошедшими неподалеку", - сказал Мацинка, который ехал в поезде во время массированной российской атаки.
Глава МИД Чехии подтвердил готовность Праги поддерживать дипломатические шаги по завершению войны и узнать детали состояния мирных переговоров. Он подчеркнул, что Украина в течение последних месяцев демонстрировала готовность к уступкам, в то время как Россия продолжает обстрелы.
Мацинка также выделил вопросы обороны и противодроновых систем, отметив дефицит в Чешской Республике и план по получению практического опыта от Украины. По его словам, отношения между Чехией и Украиной должны оставаться интенсивными из-за войны и значительной украинской общины в ЧР.
Что предшествовало?
Сегодня, 9 января, в Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Петр Мацинка.
Он заявил, что Украина демонстрирует готовность к переговорам, и теперь настало время для уступок со стороны России.
Атака РФ на Украину 9 января
- В ночь на 9 января Киев подвергся, вероятно, одному из самых массированных ударов. Враг применил беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. Повреждения и разрушения фиксируются в разных районах столицы
- В результате российских ударов погибли четыре человека, 24 пострадали, среди них: сотрудники ГСЧС и трое медиков. В городе есть перебои со светом и водоснабжением.
- Мэр Киева призвал жителей столицы по возможности временно выезжать за город
- Накануне мониторинговые каналы предупреждали о возможной угрозе запуска ракеты "Орешник" по Украине. Впоследствии во Львове прогремела серия взрывов.
- Местные власти говорят, что пока неизвестно, был ли это "Орешник".
- В Минобороны РФ заявили, что ударили по Украине "Орешником" якобы в ответ на "атаку" резиденции Путина.
- В Воздушных силах заявили, что РФ применила против Украины баллистическую ракету средней дальности.
