Немає альтернативи посиленню санкцій проти Росії, - Сибіга

Глава МЗС України Андрій Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів із ЄС запровадити жорсткі санкції проти Росії, зокрема проти її тіньового флоту та нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

"Я ще раз наголосив, що немає альтернативи посиленню тиску на Росію. Шляхом блокування її тіньового флоту, шляхом прийняття потужного 20-го пакету санкцій. За американським прикладом - запровадження санкцій проти "Лукойлу" та "Роснефти"", - зазначив міністр.

Крім того, він поінформував європейських колег про ситуацію на передовій, атаки Росії на енергоносії та цивільне населення, нагальні потреби України у військовій та гуманітарній сферах, а також нещодавні мирні зусилля за участю делегацій України, США та Росії.

Сибіга також закликав зробити 2026 рік "вирішальним" для європейської інтеграції України.

20-й пакет санкції ЄС проти РФ

  • Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.
  • У Європейській комісії наступного тижня можуть оприлюднити пропозицію щодо 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.

как говорил один деятель из США, если вы чтото пытаетесь сделать 20-ый раз подряд и надеетесь на другой результат то вы странный человек
29.01.2026 14:39 Відповісти
Найбільша нісенітниця у світі - намагатися повторити те, що вже робили, і чекати іншого результату. - Ейнштейн
29.01.2026 15:00 Відповісти
!пяторочку на маскву!"
29.01.2026 14:45 Відповісти
як сі нема ?! ..а фламінги де? )
29.01.2026 14:50 Відповісти
Ох и морда потужна Незламна
29.01.2026 16:34 Відповісти
 
 