Немає альтернативи посиленню санкцій проти Росії, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів із ЄС запровадити жорсткі санкції проти Росії, зокрема проти її тіньового флоту та нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".

Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Я ще раз наголосив, що немає альтернативи посиленню тиску на Росію. Шляхом блокування її тіньового флоту, шляхом прийняття потужного 20-го пакету санкцій. За американським прикладом - запровадження санкцій проти "Лукойлу" та "Роснефти"", - зазначив міністр.

Крім того, він поінформував європейських колег про ситуацію на передовій, атаки Росії на енергоносії та цивільне населення, нагальні потреби України у військовій та гуманітарній сферах, а також нещодавні мирні зусилля за участю делегацій України, США та Росії.

Сибіга також закликав зробити 2026 рік "вирішальним" для європейської інтеграції України.

20-й пакет санкції ЄС проти РФ

Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.

У Європейській комісії наступного тижня можуть оприлюднити пропозицію щодо 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії .

