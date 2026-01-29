Немає альтернативи посиленню санкцій проти Росії, - Сибіга
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав партнерів із ЄС запровадити жорсткі санкції проти Росії, зокрема проти її тіньового флоту та нафтових компаній "Лукойл" і "Роснефть".
Про це він повідомив у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Я ще раз наголосив, що немає альтернативи посиленню тиску на Росію. Шляхом блокування її тіньового флоту, шляхом прийняття потужного 20-го пакету санкцій. За американським прикладом - запровадження санкцій проти "Лукойлу" та "Роснефти"", - зазначив міністр.
Крім того, він поінформував європейських колег про ситуацію на передовій, атаки Росії на енергоносії та цивільне населення, нагальні потреби України у військовій та гуманітарній сферах, а також нещодавні мирні зусилля за участю делегацій України, США та Росії.
Сибіга також закликав зробити 2026 рік "вирішальним" для європейської інтеграції України.
20-й пакет санкції ЄС проти РФ
- Раніше ЗМІ повідомляли, що ЄС планує ухвалити 20-й пакет санкцій проти Росії до 24 лютого.
- У Європейській комісії наступного тижня можуть оприлюднити пропозицію щодо 20-го пакета санкцій ЄС проти Росії.
