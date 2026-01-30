В ЄС запропонували скласти "чорний список" росіян, які воюють проти України

Естонія пропонує скласти чорний список росіян. які воюють проти України

Естонія ініціює на рівні Європейського Союзу створення єдиного "чорного списку" громадян Росії, які брали участь у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі, якого цитує Euronews.

Пропозицію Таллінн вніс до 20-го пакета санкцій ЄС, який готують до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами очільника МЗС, мета ініціативи — не допустити в’їзду до Європи осіб, які становлять загрозу безпеці.

Ініціатива Естонії в межах санкцій ЄС

Маргус Цахкна наголосив, що у війні проти України нині задіяні майже мільйон громадян РФ. Він зазначив, що значна частина цих людей є небезпечними та можуть намагатися потрапити до Європи після завершення бойових дій.

"Не може бути шляху з Бучі до Брюсселя", — заявив міністр закордонних справ Естонії.

За його словами, Європейський Союз повинен мати скоординовану політику щодо заборони в’їзду таким особам. Він підкреслив, що без єдиного підходу країнам буде складно пояснити громадянам ризики після настання миру.

В’їзд росіян до Європи та ризики безпеці

Цахкна повідомив, що уряд Естонії вже вніс до національного "чорного списку" майже 300 осіб. Роботу з формування переліку продовжать і надалі. Міністр підкреслив, що кожен випадок потребує окремої перевірки, але система має бути спільною для всього ЄС.

Від початку повномасштабної війни країни Балтії та Польща суттєво обмежили в’їзд громадян РФ. Водночас у Європі фіксують спроби обходу обмежень. Зокрема, росіяни інвестують у нерухомість, щоб отримати підстави для в’їзду до Шенгенської зони.

Естонська сторона закликає розпочати роботу над списком уже зараз, не чекаючи завершення війни. На думку Таллінна, це необхідно для захисту безпеки всієї Європи.

росія санкції Естонія війна в Україні
Топ коментарі
Тю.
Вносьте всіх. Господь потім розбере, хто з них гарний росіянин. 😁
30.01.2026 01:55 Відповісти
З дитячого садку русні призначають "колективні покарання". Вони до цього звичні. Кожен руzкій без винятку отруєний пропагандою і веде аморальний спосіб життя. Тому кожний має нести відповідальність за військові злочини **********. Потрібно як мінімум два покоління (50 років) ізоляції та відсутності людиноненависницької пропаганди.
30.01.2026 04:14 Відповісти
з паРашею має працювати принцип firewall - всім заборонить..

і можливо..комусь ..колись .. поодиноким .. дозволити ..
30.01.2026 01:57 Відповісти
Угорщина оприлюднила подробиці нової системи пришвидшеного отримання віз, що дає змогу громадянам восьми країн.

Серед них опинилися Білорусь та Росія, що дозволяє їм в'їжджати до країни ЄС без перевірок безпеки та інших обмежень.

Qтримати громадянство Угорщини простіше, ніж, наприклад, громадянство Австрії чи Німеччини і при цьому паспорт Угорщини дасть такі ж переваги - безвізове пересування більш ніж у 180 країнах світу, включаючи США, Канаду, Австралію, необмежене перебування в будь-якій країні Євросоюзу та право на роботу в ЄС.
Угорське громадянство дає право спрощене отримання громадянства інших країн - Франції, Бельгії, Великобританії, Люксембургу та інших.
30.01.2026 01:58 Відповісти
Угорщина, єдина у Євросоюзі, дуже легковажно ставиться до всього, що стосується російських спецслужб. Угорщина - єдина країна ЄС, яка не вислала російських дипломатів після вторгнення Росії до України. Навпаки, відтоді їхня кількість навіть зросла.
Журналісти-розслідувачі з'ясували, що син керівника Служби зовнішньої розвідки Росії (СВР) Сергія Наришкіна живе у Будапешті в розкішній квартирі, володіння якої приписують компанії, близькій до Антала Рогана, голови відомства прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.
30.01.2026 02:00 Відповісти
Російсько-угорський Міжнародний інвестиційний банк в Угорщині найчастіше називають "шпигунським банком", оскільки в його керівництві - вихідці з російської ФСБ, а голова банку Микола Косов походить із сім'ї офіцерів КДБ. Його батько колись був резидентом КДБ у Будапешті, а матір російське інформаційне агентство ТАСС назвало "однією з найвидатніших розвідниць XX століття". Самого Косова, який зробив кар'єру в МЗС РФ, також підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Банк, штаб-квартира якого була перенесена з Москви до Будапешта в 2019 році, відіграє важливу роль у російсько-угорських відносинах. Заступник голови банку Ласлоцькі, у свою чергу, є архітектором і керівником угорської економічної політики в Росії та республіках Центральної Азії.
30.01.2026 02:01 Відповісти
Eural Trans Gas - фірма зі статутним капіталом $12 тис., зареєстрованої 5 грудня 2002 року в угорському селищі Чабди. Саме через неї в Україну постачався туркменський газ.
3ареєстрована у Швейцарії компанія «РосУкрЕнерго», зареєстрована Фірташем, яка була основним постачальником природного газу в Україну з 2003 року після заміни зареєстрованої в Угорщині Eural Trans Gas, яка в свою чергу замінила Itera в грудні 2002 року, мала Семена Могилевича, «який має багато соратників з російської мафії». як «мовчазний партнер».
30.01.2026 02:05 Відповісти
У 2014 році Reuters опублікувало розслідування про те, як Газпромбанк відкрив кредитну лінію Фірташу на 11 млрд дол. За ці гроші бізнесмен придбав "Азот" (Сєвєродонецьк), "Азот" (Черкаси), "Рівнеазот", морський порт "Ніка тера", "Надра банк", концерн "Стирол" та активи за кордоном.
30.01.2026 02:06 Відповісти
Семе́н Ю́дкович Могиле́вич, також відомий, як Сева - український бос, кримінальний авторитет, російської організованої злочинності.

1990 року Могилевич емігрував до Ізраїлю, а потім до Угорщини, заздалегідь одружившись з угоркою Каталін Папп. Відомо, що в Угорщині він створив ряд комерційних структур.

Повертаючись до ролі Семена Могилевича у створенні "РосУкрЕнерго", слід повернутися до дев'яностих, коли угорська поліція фіксувала, що люди Могилевича звідкись мали цінні папери «Газпрому». З'ясувалося, що структури Могилевича отримали доступ до глави "Газпрому" Рема Вяхірєва через його радника В'ячеслава Кузнєцова, колишнього високопосадовця МВС РФ.

Саме з його допомогою Могилевичу вдалося отримати частину акцій "Газпрому".
Кримінальний авторитет Семен Могилевич опікувався продажами російського газу в Україну через компанію "РосУкрЕнерго".

Але поставки газу мали бути не прямими - між «Газпромом» і «Нафтогазом», а через посередника.

У Росії цей план підтримав тодішній прем'єр-міністр Черномирдін, в Україні - його колега Лазаренко. З Павлом Лазаренко вели переговори його радник і водночас "права рука" Могилевича Ігор Рибалка.

Частину газу купували в Туркменістані - цим займалися структури "Газпрому" і Могилевича. Потім разом із російським газом він потрапив до транзитної компанії, яка вже постачала його в Україну. Все це, звичайно ж, відбувалося на папері - газонасосних потужностей у транзитної компанії теж не було. Але було й інше - можливість фальсифікувати фінансову документацію, що принесло організаторам схеми сотні мільйонів доларів прибутку. Діяльність транзитерів контролював Могилевич, який займався найскладнішим завданням - легалізацією крадених грошей на Заході, де "відмити" такі прибутки дуже складно.
30.01.2026 02:10 Відповісти
У квітні 2005 року тодішній голова СБУ Олександр Турчинов заявив, що Семен Могилевич був пов'язаний з РосУкрЕнерго.
Це було підтверджено 20-томним досьє на Могилевича протягом дванадцятирічного періоду.
У 2006 році Турчинов заявив з парламентської трибуни, що зареєстрована у Швейцарії компанія «РосУкрЕнерго», зареєстрована Фірташем, яка була основним постачальником природного газу в Україну з 2003 року після заміни зареєстрованої в Угорщині Eural Trans Gas, яка в свою чергу замінила Itera в грудні 2002 року, мала Семена Могилевича, «який має багато соратників з російської мафії». як «мовчазний партнер».
30.01.2026 02:12 Відповісти
Навіщо готувати взагалі той список? ВІн вже готовий. Кожна потвора , що має російський паспорт- вже автоматично у тому списку.
30.01.2026 02:04 Відповісти
зупиняєш на кордоні.
- паспорт расісіськкій є?
- вот
всі пздть кцпа
30.01.2026 02:27 Відповісти
Правильніше буде "осіб які воюють проти європейських цінностей".
Так буде важче заблокувати.
30.01.2026 03:14 Відповісти
Ще " роботу " собі придумали. Це ж скільки покпзухи,обговорень, нарад, фінансувння.
30.01.2026 06:06 Відповісти
@ (мова оригіналу допису):

"СРОЧНО

Как стало известно ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info, прямо в проходной здания Роскомнадзора в Москве убит высокопоставленный сотрудник ведомства, который отвечал за блокировки и замедление трафика. За преступление задержан 16-летний школьник, который, как уверяют следователи, совершил преступление «по мотивам политической и идеологической ненависти»

Убийство произошло еще 19 января, однако сразу на место прибыли сотрудники ФСБ РФ и полностью засекретили всю информацию. О ситуации нашему проекту стало известно совершенно случайно, после того, как в Сети обратила на себя внимание женщина по имени Инна. Она пыталась найти помощь и защитника своему сыну Артему.
По ее словам, школьника обвинили в убийстве чиновника РКН Алексея Беляева. Он ударил Алексея Беляева ножом в грудь, когда тот выходил из офиса РКН. На руках у женщины есть фрагмент постановления, где указано, что Артему инкриминировали ч. 2 ст. 105 пункт «л», что означает убийство по мотивам политической и идеологической ненависти.

Как рассказала Инна, по версии следствия, ее 16-летний сын Артем готовил нападение и был ярым противником деятельности Роскомнадзора. Еще в декабре он якобы проходил в главное здание на Китайгородском проезде, а также ходил вокруг.

Подросток был задержан по горячим следам.

Инна удалила свои записи, но ВЧК-ОГПУ и Rucriminal.info удалось найти данные ее сына. Судя по информации в Сети, Артем вел YouTube канал, увлекался играми и анимацией. В школе нам подтвердили, что подросток перестал посещать занятия (он арестован), учился хорошо, но друзей не имел.

Что касается погибшего, то согласно утечкам, Алексей Беляев (на видео) проработал в Роскомнадзоре более 10 лет. На момент нападения он был в должности заместителя начальника отдела контроля и надзора в сфере связи. Это один из ключевых отделов ведомства.

Основные функции отдела:

1) Контроль ТСПУ:
Отдел проверяет, чтобы все операторы связи установили Технические средства противодействия угрозам. Это «черные ящики», через которые РКН может блокировать ресурсы (например, YouTube, Discord или VPN-протоколы) напрямую из Москвы, не уведомляя провайдера.

2) Мониторинг фильтрации трафика:
Сотрудники проверяют, насколько эффективно операторы ограничивают доступ к сайтам из Единого реестра запрещенной информации. Если сайт открывается через сеть провайдера, отдел выписывает штраф.

3) Борьба с «зеркалами»:
Отдел участвует в выявлении копий уже заблокированных сайтов и оперативной передаче данных для их внесения в списки блокировки.

4) Замедление трафика (Throttling):
Технический контроль реализации мер по снижению скорости доступа к ресурсам, которые нарушают законодательство РФ, но пока не заблокированы полностью.

5) Исполнение решений Генпрокуратуры:
Оперативная отработка требований по блокировке ресурсов с «недостоверной общественно значимой информацией» (фейками) и призывами к несанкционированным акциям.

В 2026 году полномочия отдела усилены в части автоматизированного управления трафиком через Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП)."
30.01.2026 06:17 Відповісти
немає хороших московитів і ніколи не було
30.01.2026 07:37 Відповісти
У кацапів воює сільське сміття, алкаші та зеки. Навряд чи вони знають що таке Брюссель.
30.01.2026 07:41 Відповісти
Просто у майбутньому, вони хотять й далі торгувати з рашкою. Зробити якийсь поіменний чорний список - це ідеальний варіант для такого. Умовно кажучи, якщо якісь есвеошники будуть працювати у якийсь російській фірмі, яка має торгові відносини з зарубіжними партнерами, то санкції, або кримінальну відповідальність будуть нести конкретні люди, а фірма й далі буде співпрацювати з Заходом. Хитрови*бані еуропейці!
30.01.2026 07:50 Відповісти
Європа тепер має величезний геморой у заду. Хитрови*бані це американці, які відхрестилися, сказали що це не їхня справа і повісили фото пуйла у Білому домі.
30.01.2026 08:01 Відповісти
Це не має ніякого відношення до новини
30.01.2026 08:14 Відповісти
В этот список нужно включить одного премьер министра , одного президента или пару , и ещё Альфреда Коха который под видом что против Зе вредит Украине. Слава Украине!
30.01.2026 09:47 Відповісти
 
 