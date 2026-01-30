В ЄС запропонували скласти "чорний список" росіян, які воюють проти України
Естонія ініціює на рівні Європейського Союзу створення єдиного "чорного списку" громадян Росії, які брали участь у війні проти України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни перед засіданням Ради ЄС у Брюсселі, якого цитує Euronews.
Пропозицію Таллінн вніс до 20-го пакета санкцій ЄС, який готують до четвертої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну. За словами очільника МЗС, мета ініціативи — не допустити в’їзду до Європи осіб, які становлять загрозу безпеці.
Ініціатива Естонії в межах санкцій ЄС
Маргус Цахкна наголосив, що у війні проти України нині задіяні майже мільйон громадян РФ. Він зазначив, що значна частина цих людей є небезпечними та можуть намагатися потрапити до Європи після завершення бойових дій.
"Не може бути шляху з Бучі до Брюсселя", — заявив міністр закордонних справ Естонії.
За його словами, Європейський Союз повинен мати скоординовану політику щодо заборони в’їзду таким особам. Він підкреслив, що без єдиного підходу країнам буде складно пояснити громадянам ризики після настання миру.
В’їзд росіян до Європи та ризики безпеці
Цахкна повідомив, що уряд Естонії вже вніс до національного "чорного списку" майже 300 осіб. Роботу з формування переліку продовжать і надалі. Міністр підкреслив, що кожен випадок потребує окремої перевірки, але система має бути спільною для всього ЄС.
Від початку повномасштабної війни країни Балтії та Польща суттєво обмежили в’їзд громадян РФ. Водночас у Європі фіксують спроби обходу обмежень. Зокрема, росіяни інвестують у нерухомість, щоб отримати підстави для в’їзду до Шенгенської зони.
Естонська сторона закликає розпочати роботу над списком уже зараз, не чекаючи завершення війни. На думку Таллінна, це необхідно для захисту безпеки всієї Європи.
- Як ми раніше писали, У Німеччині викрили масштабну схему нелегальної доставки посилок до Росії всупереч санкціям Європейського Союзу. Колишні співробітники німецької "дочки" російської пошти організували мережу постачання вантажів до РФ через склад поблизу аеропорту Берліна.
