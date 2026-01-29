Лавров відкинув можливість перемир’я у війні проти України

Росія публічно відкинула можливість тимчасового перемир’я у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заявах глави МЗС РФ Сергія Лаврова, поширених російськими ЗМІ 29 січня.

Очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив, що Москва не погоджується навіть на короткострокове припинення бойових дій. За його словами, будь-яка пауза нібито використовується Україною для посилення оборони.

Позиція Росії щодо перемир’я

Сергій Лавров заявив, що пропозиція про 60-денне перемир’я є неприйнятною для Росії. Він звинуватив Україну та Захід у використанні дипломатичних пауз для постачання озброєнь.

"Перемир’я, якого домагається Зеленський, для нас неприйнятне", - заявив Лавров.

У МЗС РФ стверджують, що всі попередні дипломатичні ініціативи не дали результату. При цьому Росія ігнорує відсутність реальних домовленостей про припинення вогню.

Лавров також вкотре повторив риторику про нібито "втрату легітимності" української влади. Він згадав події 2014 року, назвавши їх "переворотом".

За даними Financial Times, тема могла обговорюватися на переговорах у Абу-Дабі. Йшлося про взаємну відмову від ударів по енергетичних об’єктах.

Мирні перемовини в ОАЕ

