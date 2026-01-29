Лавров відкинув можливість перемир’я у війні проти України

Росія публічно відкинула можливість тимчасового перемир’я у війні проти України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заявах глави МЗС РФ Сергія Лаврова, поширених російськими ЗМІ 29 січня.

Очільник російського зовнішньополітичного відомства заявив, що Москва не погоджується навіть на короткострокове припинення бойових дій. За його словами, будь-яка пауза нібито використовується Україною для посилення оборони.

Позиція Росії щодо перемир’я

Сергій Лавров заявив, що пропозиція про 60-денне перемир’я є неприйнятною для Росії. Він звинуватив Україну та Захід у використанні дипломатичних пауз для постачання озброєнь.

"Перемир’я, якого домагається Зеленський, для нас неприйнятне", - заявив Лавров.

У МЗС РФ стверджують, що всі попередні дипломатичні ініціативи не дали результату. При цьому Росія ігнорує відсутність реальних домовленостей про припинення вогню.

Лавров також вкотре повторив риторику про нібито "втрату легітимності" української влади. Він згадав події 2014 року, назвавши їх "переворотом".

  • За даними Financial Times, тема могла обговорюватися на переговорах у Абу-Дабі. Йшлося про взаємну відмову від ударів по енергетичних об’єктах.

Мирні перемовини в ОАЕ

Московити взагалі не мають ніяких намірів встановлювати якісь перемір'я з Україною. Тільки завоювання, тільки українська капітуляція. Наразі це не тільки битва армії, це битва волі - наш чи їхній народ першим розсиплеться.
В грецьких новинах пишуть *Трамп заявив. що попросив путіна не бомбити впродовж наступаючого холодання. (7 днів) і він погодився. Це вже Нобел чи ще ні???
Тимчасове перемиря не вигідне рф і вони на ці уловкi не підуть.
Бомбити не буде, виключно ракети та шахеди. А тиждень без ракет - це ще одна нобелівка.
Коняка хоче, щоб зірвали підкови .... і далі куди?
Правильно - на забій....
Вбити коняку)))
... електрики немає - самокат не може зарядитися на всю потужність, щоб дістати до конюшні...
будь-яка пауза нібито використовується Україною для посилення оборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3597951
- звісно ... а для чого ж ще ?
Він згадав події 2014 року, назвавши їх "переворотом" А Ти ж **** рашистська.А ЩО Ж ТОДІ БУЛО У 1917 РОЦІ В РАБСЄЇ???
Розпад держави та наступне перескладання на нових фізичних принципах.
дурний гебнявий піп Тебе хрестив.Царська сімя.знищена більшовицькими злочинцями "члєніна" вказує на кроваву терористичну діяльнісь.яка не закінчилася до сьогодні(дивись на дії в Чечні.Грузії.Україні і т.д)Це та сама сатанинська рашистська кровожадна суть.яка сіє смерть...але є ще "розпад мозгів .які перескладують фізичні принципи суспільства"
Десь роки два чи навіть три тому в ефірах розмовних радіостанцій наші іксперди (один з них такий собі вадим денисенко - виконавчий директор інституту майбутнього /майбутнього! нє хрен собачий/), розповідали, що кацапи аж сцяться так хочуть перемир'я. А виявляється, що оті іксперди ніхрєна не знають і не розуміють. А насправді все виглядає навпаки...
Трамп, тебя открыто на х** послали ты слышал?
За його словами, будь-яка пауза нібито використовується Україною для посилення оборони. Тобто ти московська падаль визнаєш що саме московський режим не хоче миру. А Україна просто захищається
Ти б, старий мустанг, не відкидав знову пропозицію, бо коли ти це зробив у серпні - отримав по шапці і довго не вилазив на люди. Хочеш знову в опалу потрапити?
Коли ти вже нациська мерзота здохнеш разом разом найкривавішим терористом путіном ,як земля тримає цю погань ?
нары - вот что делает его неуступчивым
выхода нет у соучастника
а ведь был адекватным когда то
Відправити стару коняку в окоп на війну і вона через п'ять хвилин буде благати про хоч якесь перемир'я.
