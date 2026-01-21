Лавров вважає за необхідне змінити назву Великої Британії: "Это единственный пример, когда страна сама себя называет великой"

Очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров відзначився черговою скандальною заявою щодо топоніміки та історії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський дипломат закликав називати Велику Британію просто "Британією", оскільки офіційна назва країни нібито є проявом необґрунтованої самовпевненості.

На думку Лаврова, Велика Британія - це чи не єдиний приклад, коли держава сама себе називає "великою". Проте такі висловлювання свідчать про те, що головний дипломат РФ не лише не має елементарних знань, а й намагається перенести російські шовіністичні комплекси на міжнародну географію.

Читайте: Лавров надіслав лист Рубіо з вимогою, щоб Трамп змусив Зеленського відмовитися від Донбасу, - NYT

Історична довідка проти російських маніпуляцій:

  • Географічне значення: У назві "Great Britain" слово "Велика" використовується виключно у значенні "більша" (за розміром острова), а не як ознака політичного чи морального "величчя".

  • Античне походження: Ще античний учений Птолемей називав острів Ірландія - Малою Британією, а острів, де розташовані Англія, Шотландія та Уельс - Великою (Більшою) Британією.

  • Російський шовінізм: Тоді як для всього світу це лише географічний термін, російські пропагандисти та чимало населення РФ звикли використовувати епітет "Великая" стосовно Росії саме у сенсі імперської вищості. Схоже, Лавров просто не здатний осягнути, що слово може мати інше, не ідеологічне значення.

У той час як російське суспільство схибнулося на "величии", перевірка реального походження назви іноземної держави займає лічені секунди. Проте російська дипломатія вкотре демонструє, що їй легше маніпулювати фактами для підживлення шовінізму, ніж користуватися елементарною логікою та пошуковими системами.

Також читайте: Росія готова письмово гарантувати ненапад на Європу, - Лавров

Читайте також: РФ заявила, що Польщу "створив Ленін". Варшава відповіла: Фальсифікація історії

Велика Британія (5935) Лавров Сергій (1687) МЗС рф (964) русний мир (492)
Топ коментарі
Казус Лаврова-це єдиний випадок, коли стара кляча називає себе міністром іноземних справ.
21.01.2026 13:50 Відповісти
Щось кобила забагато на себе бере останнім часом. Транквілізатора получив чи шо?
21.01.2026 13:45 Відповісти
Странно, почему россию до сих пор так называют, по всем лингвистическим нормам должен быть кацапстан
21.01.2026 13:46 Відповісти
Лавров глибоко помиляється чи кацапів жаба давить мабуть, бо Вяликовсросія - це назва виключно для внутрішнього імперського споживання, і поза її межами ніхто кацапстан так не називав. Малоросією вони принизливо обзивали Україну - це ознака дегенератів - принизити когось, щоб возвеличити себе.
21.01.2026 14:07 Відповісти
Вперше термін «Мала Росія» зустрічається на початку XIV століття у Візантії для визначення земель Західної Русі в церковно-адміністративній практиці. Список єпархій Великої та Малої Русі, датований 1347 роком, відносить до Великої Русі (Μεγάλη Ῥωσία - Megálē Rhōsía) 12 єпархій, що перебували під владою київського митрополита, а до Малої Русі (грец. Μικρά Ῥωσία - Mikrá Rhōsía) - 6 єпархій, які з 1303 року перебували під владою галицького митрополита (Галицько-Волинське князівство), і одну єпархію, що входила до сфери впливу Литви в 1339-1351 роках[7][.
Тому не треба спекулювати на терміні Мала Русь, який народився в Візантії і з часом став ототожнюватися з територією майже всієї теперішньої України.
21.01.2026 14:25 Відповісти
Так у Візантії пізнього періоду жили такі ж дегенерати як і кацапи, що і є послідовниками візантійців. Один Іван Грозний внук Софії Палеолог - візантійської царівни чого вартий виродок! І не треба тут розказувати про їх бібліотеки, наявність котрих не убезпечує від виродків і дегенератів на чолі держави!
21.01.2026 15:08 Відповісти
ще з античних часів "великою" називалася територія імперії разом з колоніями, а "малою" називалася метрополія цієї імперії
21.01.2026 15:30 Відповісти
Саме цікаве: те, що вони копіюють "навпаки", античну Грецію. Тоді греки іменували так "метрополію" (тобто, Пелопонеський півострів. А "Великою " називали "Грецію з колоніями" ...
21.01.2026 14:27 Відповісти
"Малоросією вони принизливо обзивали Україну - це ознака дегенератів - принизити когось, щоб возвеличити себе."

Про "Велику Русь".
https://www.youtube.com/watch?v=9fFcLScqylM

Велика Русь - периферія Русі (Метрополії)
21.01.2026 14:29 Відповісти
або "Мокшанська імперія"
21.01.2026 14:01 Відповісти
І з якого бодуна у кацапів всі великі - велики писменники, велики вчені, велики артисти, вликий узкій нарід ?
21.01.2026 18:23 Відповісти
Зміну назви треба почати з Московії. Треба щоб усі помятали що Русія це Україна.
21.01.2026 13:46 Відповісти
Так. Але я вже не маю бажання називатися хоч Русією, хоч яким завгодно словом яке буде асицююватись з тим що ми зараз знаємо під назвою росія. Хай ця назва піде в історію назавжди.
21.01.2026 14:17 Відповісти
той випадок коли лавров з мордою кобили, зранку овса не поїв
21.01.2026 13:48 Відповісти
не понюхал.
21.01.2026 14:12 Відповісти
Ти підкови собі краще поміняй, коняка
21.01.2026 13:49 Відповісти
Най ліпше відкине копита
21.01.2026 14:26 Відповісти
Психіатрія. Але як бачимо не вони єдині - Бессед і Трамп не далеко пішли
21.01.2026 13:50 Відповісти
Старий презерватив мріє , що він молода кобилка, тому і бекає такі неподобства.
21.01.2026 13:50 Відповісти
Воно йому нах? - коли псу нех робити - то він яйця лиже
21.01.2026 13:50 Відповісти
Щось останнім часом він виходить на перші ролі у владній піраміді раші.
21.01.2026 13:51 Відповісти
Бо Медведєв схоже у новорічному запої.
21.01.2026 15:29 Відповісти
Спочатку "Київ" на "Киев" поміняй, опудало.
21.01.2026 13:54 Відповісти
Так от що їм муляє! Злобні заздрісні дебіли (***)
21.01.2026 13:56 Відповісти
Перейменування чужих країн - це таке касапське хоббі.
21.01.2026 14:00 Відповісти
Чи ти перенюхав?
21.01.2026 14:01 Відповісти
Насамперед треба замінити назву Раші на справжній Татарстан чи Московія. І замінити міжнародне позначення RU.
21.01.2026 14:04 Відповісти
Та, да. Вєлікая раіся - то уйня для анекдотів.
Але Велика Британія через те має перейменовуватися.
21.01.2026 14:08 Відповісти
Толерантність Європу доб'є.
Зібрать усих,в кого прізвище на «ов» закінчується і в«родную говєнь»!
21.01.2026 14:08 Відповісти
И это те,кто на каждом перекрестке кричат,что он и великие,что с ними бог и именно он им дал право убивать!!!! Были анекдоты о палате номер 6 думаю,что как раз не пациенты,как раз руководят миром;😉😂
21.01.2026 14:10 Відповісти
Эти пациенты!(Опечатка)
21.01.2026 14:11 Відповісти
Тупой баран: це назва острова, назва країни - Сполучене королівство Як визначити чи ******* рашист, чи ні - подивитися чи має віт рота, якщо має - то аиздить....
21.01.2026 14:15 Відповісти
Бідні коні, я уявляю як їм зараз соромно за свого покруча …
21.01.2026 14:15 Відповісти
ну в коня також випадок такий собі. як Калантарян може називатись "лавровим" ?
21.01.2026 14:17 Відповісти
Диплом про вищу освіту мабуть насмоктав, підар
21.01.2026 14:17 Відповісти
На відміну від паРаши яка суне свій ніс куди пес член засовує,ще продвигає свій мерзотний,вонючий руській мір,носиться як дурень зі ступою своїм "побєдобєсієм",та "можем павтаріть",Велика Британія пережила свій імперіалізм і в подяку деякі країни лишили навіть на своїх прапорах,прапор в минулому імперії (Австралія),англійська мова стала мовою світового спілкування.Як вони називають свою країну це рішать британцям .Назва твоєї країни паРаша відповідає сьогоденню,а недоімперієй її називають як недоношену ,а може переношену.Хай взагалі вона зникне,щоб в світі такого гівна не лишилось.
21.01.2026 14:18 Відповісти
Коник натякає, що перша у переліку на знищення Британія.
21.01.2026 14:19 Відповісти
Сполучено королівство. А острів Велика Британія яким був таким і є...
21.01.2026 14:31 Відповісти
А тебя будем звать обезьяной. Это единственный случай когда обезьяна уверена что она человек
21.01.2026 14:24 Відповісти
Знову лошадка несвіжого овса пережерла
21.01.2026 14:35 Відповісти
Так і рашка може змінити свою назву, на велику клоаку
21.01.2026 14:40 Відповісти
Здохни рашиська мерзота ,якщо є Бог чому ця наволоч існує ?
21.01.2026 14:42 Відповісти
Тут право кожного, як називати. Я одну територію, населеними диким народом з інстинктами вбивць, з 2014 називаю теж не так, як на картах написано. Кацапією, Лаптєстаном, Запорєбріччем, і т.д. Най культурніша назва - Мостковія.
21.01.2026 14:43 Відповісти
😁 Кінь. Що з нього візьмеш. Великий музикант є великим не за розмірами, а за музичним талантом і вкладом у музику. Великий плет - теж не завжди є фізично великою людиною, а швидше є талановитим рифмувальником власних творів. От великий ідіот - це власне може бути як і гігант Валуєв, так і дуже дурний, але не такий великий Лавров. Британія є Великою за вкладом у історію, у розвиток людства - демократичний (Хартія вольностей), чи промисдовий (паровий двигун Уатта). От кацапія справді з великого може похвалитись хіба що розміром - велика помийка, наприклад.
21.01.2026 14:45 Відповісти
ТАКОЇ нації, як руцкіє НЕМАЄ...!!! Є УСКІЄ (вузькоокі) косоокі кацапоморді підороси…!!!

100% ускіє кацапоморді підороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ та СЛОВЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!

Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКІХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ, «ОРДА»...!!!

Є орда вузькооких (ускіх) кацапомордих: мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «р'ускімі») торгоути (потомки кереітів)

Всього 160 неслов'янських народів.

"УСКІЄ - кацапи" підороси - це їх загальна назва..!!!

І немає в р'ускіх кацапомордих підоросів "руської федеративної республіки".

Немає в р'ускіх кацапомордих підоросів адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"р'ускіє".

Татарстан - Є, Киргизстан - Є, Дагестан - Є, Тува - Є, Чечня - Є, Чукотка - Є, Ханти-Мансійськ - Є, а "Рускій-стан" - НЕМАЄ…!!!!

Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!!

*P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої кацапомордої-підоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!

⁠Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році. Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.

⁠МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.

А.К. Толстой (1883-1945 р.р.) писав;
"Московия - русь тайги, монгольская, дикая, зверинная".

"Народишка, которой блуждает по Европе и ищет,

что можно разрушить, уничтожить ради развлечения.
21.01.2026 14:56 Відповісти
Дыбил, *****. Страна называется Соединённое Королевство......
21.01.2026 14:58 Відповісти
и на Британии правильно!)
21.01.2026 15:02 Відповісти
мерин спросоня шота пробормотал и не подумал шо бормочет бред. Отсюда пошло выражение - Бред сивой кобылы.
21.01.2026 15:02 Відповісти
лавров засіхає на лаври ще одного "хісторіка" - владімира адольфовича путлєра...
21.01.2026 15:13 Відповісти
Дибілоїд.
Там складна їєрархія териттріальна .
Англія ⬆️ Велика Британія ⬆️ Сполучене Королівство ⬆️ співдружність націй.
Англійський престол/корона це лише одна складова корони Великої Британії, наприклад
21.01.2026 15:24 Відповісти
В енциклопедії немає ЖОДНОГО вченого,композитора,художника, письменника, лікаря..... спортсмена чи....бандита,російського походження, про якого б стаття не починалася з слова Великий! путлєр теж - велике х....ло!!
21.01.2026 15:24 Відповісти
А взагалі ви багато бачили "вЯлікіх" чисто "расєйського" походження: всі корені із заходу, українці або євреї! Вони нічого крім крові і горя цивілізації не принесли і не принесуть!!!
21.01.2026 15:37 Відповісти
Поміняв би підгузники бо щось засмердівся.
21.01.2026 15:31 Відповісти
Маразмат хтів пожартувати, але в нього не вийшло.
21.01.2026 15:35 Відповісти
Може колись і вас не буде як джамахірії
21.01.2026 15:43 Відповісти
Кацапи -світове біосміття. І пишаються цим. Етнічний армяшка зїхав з глузду на грунті "вялічія росєі". Це одна велика психлікарня.
21.01.2026 15:56 Відповісти
Нахріна розповсюджувати маячню сивого мерина?
21.01.2026 15:56 Відповісти
пшел нах псина
21.01.2026 16:09 Відповісти
Думаю, що конячина чудово розуміє сенс назви, а інфа подається в першу чергу для самоствердження власного тупого стада. Ну і жаба давить стадо, бо як це так, що хтось великий, а не вони?

Рашу теж варто перейменувати, повернути до їх витоків.
Як на одній французькій карті 18 століття написано Україна - країна козаків, а їх підписано - московія і варто додати - країна дикунів.
21.01.2026 16:29 Відповісти
А назву «росія» треба змінити на московія!
21.01.2026 16:31 Відповісти
Может кто-то объяснит этому дипломату со стажем разницу между страной и государством?
21.01.2026 16:46 Відповісти
Рашу треба змінити на Парашу... щоб усі країни так її називали..
21.01.2026 16:46 Відповісти
"вєлікая расєя" і Велика Британія... кацап як завжди все перекрутив.Як кацапи перекручують завжди і всю історію. Це тільки у кацапів "вєлікая расєя" в тому значенні що мав на увазі той "конь пєдальний" коли говорив про Британію, іншого значення цього слова кацапи не знають 😊
21.01.2026 16:51 Відповісти
Вклад Великої Британії у нинішню цивілізацію неможливо оцінити настільки він великий. А от рашке заздрісно:
"Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве", - Иван Тургенев.
21.01.2026 17:51 Відповісти
Це засмучений рібентроп казав, що у гітлера єврейські корні...
21.01.2026 19:15 Відповісти
Великия Лаврандия...
21.01.2026 19:23 Відповісти
необразованная,невежественная лошадь бредит имперским шовинизмом!дайте ему селёдки!
21.01.2026 20:27 Відповісти
Ще торонточане називають себе GTA (Greater Toronto Area). Треба розiбратись!🧐
21.01.2026 21:10 Відповісти
і що на це скажуть брити?
22.01.2026 02:18 Відповісти
 
 