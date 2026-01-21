Очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров відзначився черговою скандальною заявою щодо топоніміки та історії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський дипломат закликав називати Велику Британію просто "Британією", оскільки офіційна назва країни нібито є проявом необґрунтованої самовпевненості.

На думку Лаврова, Велика Британія - це чи не єдиний приклад, коли держава сама себе називає "великою". Проте такі висловлювання свідчать про те, що головний дипломат РФ не лише не має елементарних знань, а й намагається перенести російські шовіністичні комплекси на міжнародну географію.

Історична довідка проти російських маніпуляцій:

Географічне значення: У назві "Great Britain" слово "Велика" використовується виключно у значенні "більша" (за розміром острова), а не як ознака політичного чи морального "величчя".

Античне походження: Ще античний учений Птолемей називав острів Ірландія - Малою Британією, а острів, де розташовані Англія, Шотландія та Уельс - Великою (Більшою) Британією.

Російський шовінізм: Тоді як для всього світу це лише географічний термін, російські пропагандисти та чимало населення РФ звикли використовувати епітет "Великая" стосовно Росії саме у сенсі імперської вищості. Схоже, Лавров просто не здатний осягнути, що слово може мати інше, не ідеологічне значення.

У той час як російське суспільство схибнулося на "величии", перевірка реального походження назви іноземної держави займає лічені секунди. Проте російська дипломатія вкотре демонструє, що їй легше маніпулювати фактами для підживлення шовінізму, ніж користуватися елементарною логікою та пошуковими системами.

