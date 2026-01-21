Лавров вважає за необхідне змінити назву Великої Британії: "Это единственный пример, когда страна сама себя называет великой"
Очільник Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров відзначився черговою скандальною заявою щодо топоніміки та історії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, російський дипломат закликав називати Велику Британію просто "Британією", оскільки офіційна назва країни нібито є проявом необґрунтованої самовпевненості.
На думку Лаврова, Велика Британія - це чи не єдиний приклад, коли держава сама себе називає "великою". Проте такі висловлювання свідчать про те, що головний дипломат РФ не лише не має елементарних знань, а й намагається перенести російські шовіністичні комплекси на міжнародну географію.
Історична довідка проти російських маніпуляцій:
-
Географічне значення: У назві "Great Britain" слово "Велика" використовується виключно у значенні "більша" (за розміром острова), а не як ознака політичного чи морального "величчя".
-
Античне походження: Ще античний учений Птолемей називав острів Ірландія - Малою Британією, а острів, де розташовані Англія, Шотландія та Уельс - Великою (Більшою) Британією.
-
Російський шовінізм: Тоді як для всього світу це лише географічний термін, російські пропагандисти та чимало населення РФ звикли використовувати епітет "Великая" стосовно Росії саме у сенсі імперської вищості. Схоже, Лавров просто не здатний осягнути, що слово може мати інше, не ідеологічне значення.
У той час як російське суспільство схибнулося на "величии", перевірка реального походження назви іноземної держави займає лічені секунди. Проте російська дипломатія вкотре демонструє, що їй легше маніпулювати фактами для підживлення шовінізму, ніж користуватися елементарною логікою та пошуковими системами.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тому не треба спекулювати на терміні Мала Русь, який народився в Візантії і з часом став ототожнюватися з територією майже всієї теперішньої України.
Про "Велику Русь".
https://www.youtube.com/watch?v=9fFcLScqylM
Велика Русь - периферія Русі (Метрополії)
Але Велика Британія через те має перейменовуватися.
Зібрать усих,в кого прізвище на «ов» закінчується і в«родную говєнь»!
100% ускіє кацапоморді підороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ та СЛОВЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!
Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКІХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ, «ОРДА»...!!!
Є орда вузькооких (ускіх) кацапомордих: мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «р'ускімі») торгоути (потомки кереітів)
Всього 160 неслов'янських народів.
"УСКІЄ - кацапи" підороси - це їх загальна назва..!!!
І немає в р'ускіх кацапомордих підоросів "руської федеративної республіки".
Немає в р'ускіх кацапомордих підоросів адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"р'ускіє".
Татарстан - Є, Киргизстан - Є, Дагестан - Є, Тува - Є, Чечня - Є, Чукотка - Є, Ханти-Мансійськ - Є, а "Рускій-стан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!!
*P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої кацапомордої-підоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!
Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році. Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.
МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.
А.К. Толстой (1883-1945 р.р.) писав;
"Московия - русь тайги, монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить ради развлечения.
Там складна їєрархія териттріальна .
Англія ⬆️ Велика Британія ⬆️ Сполучене Королівство ⬆️ співдружність націй.
Англійський престол/корона це лише одна складова корони Великої Британії, наприклад
Рашу теж варто перейменувати, повернути до їх витоків.
Як на одній французькій карті 18 століття написано Україна - країна козаків, а їх підписано - московія і варто додати - країна дикунів.
"Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве", - Иван Тургенев.