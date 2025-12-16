У Міністерстві закордонних справ Польщі відреагували на заяву речниці МЗС РФ Марії Захарової про те, що комуністичний вождь Володимир Ленін є "архітектором" польської незалежності.

Як інформує Цензор.НЕТ, речник МЗС Польщі Мацей Вевьор відреагував на слова МЗС РФ в соціальній мережі X.

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Суперечка міністрів

Нещодавно глава МЗС Польщі Радослав Сікорський та його угорський колега Петер Сійярто публічно посперечалися.

Її спричинив допис прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, в якому він розкритикував плани ЄС конфіскувати заморожені активи РФ.

Тоді польський міністр написав: "Віктор заслужив свій орден Леніна".

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Заява Захарової

15 грудня Захарова, коментуючи публічні суперечки двох міністрів, написала: "Забув Сікорський, що якби не Ленін, ніякої Польщі не було б і близько".

Вона додала, що "більшовики дали полякам саме те, що обіцяли – незалежну державу".

"Тож Ленін – багато в чому архітектор незалежної польської держави. І сучасну Польщу так само можна було б назвати "Польщею імені Володимира Ілліча Леніна". Про це Варшаві точно не варто забувати", - заявила посадовиця держави-агресорки.

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Реакція Варшави

Речник польского МЗС наголосив, що російське Міністерство закордонних справ, яке "прагне захищати Орбана", знову вдалося до фальсифікації історії.

"Якби Польща завдячувала своєю незалежністю Леніну, польсько-радянська війна 1920 року мала б бути російською гуманітарною операцією, або, за цією логікою, "спеціальною військовою операцією", - написав Вевьор.

Речник МЗС Польщі додав, що у реальному світі саме Польща зупинила експансію більшовиків.

"Польська незалежність не була подарунком Леніна, так само як радянська присутність у Центральній Європі не була "визволенням". Цей урок історії показує вільний вибір Польщі: наше місце у НАТО", - резюмував він.

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