Новости Спор между Сикорским и Сийярто
5 009 61

РФ заявила, что Польшу "создал Ленин". Варшава ответила: Фальсификация истории

Мария Захарова

В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о том, что коммунистический вождь Владимир Ленин является "архитектором" польской независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевьор отреагировал на слова МИД РФ в социальной сети X.

Спор министров

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский и его венгерский коллега Петер Сийярто публично поссорились.  

  • Его вызвал пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он раскритиковал планы ЕС конфисковать замороженные активы РФ.

Тогда польский министр написал: "Виктор заслужил свой орден Ленина".

Заявление Захаровой

15 декабря Захарова, комментируя публичные споры двух министров, написала: "Забыл Сикорский, что если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и в помине".

Она добавила, что "большевики дали полякам именно то, что обещали – независимое государство".

"Поэтому Ленин – во многом архитектор независимого польского государства. И современную Польшу так же можно было бы назвать "Польшей имени Владимира Ильича Ленина". Об этом Варшаве точно не стоит забывать", – заявила чиновница государства-агрессора.

Реакция Варшавы

Представитель польского МИД подчеркнул, что российское Министерство иностранных дел, которое "стремится защищать Орбана", снова прибегло к фальсификации истории.

"Если бы Польша обязана была своей независимостью Ленину, польско-советская война 1920 года должна была бы быть российской гуманитарной операцией или, по этой логике, "специальной военной операцией", - написал Вевьор.

Представитель МИД Польши добавил, что в реальном мире именно Польша остановила экспансию большевиков.

"Польская независимость не была подарком Ленина, так же как советское присутствие в Центральной Европе не было "освобождением". Этот урок истории показывает свободный выбор Польши: наше место в НАТО", - резюмировал он.

Варшава отреагировала на слова Захаровой, которая приписала Ленину появление Польши

МИД РФ (1698) Польша (9071) Захарова Мария (390)
+14
Ех європідари..європідари..А тув в 22--23 роках шанс загнати кацапів за урал але ви його просрали разом із злодієм бейденом
показать весь комментарий
16.12.2025 17:28 Ответить
+13
Платівка запущена знову, але замість "Україна" замінено на "Польща"
показать весь комментарий
16.12.2025 17:30 Ответить
+10
Ну значить, Польща наступна! Я все таки думав на Литву підуть. Якщо почались розмови про леніна та Польщу, то вони наступні. Хоча.... З іншого боку, Литву також ленін створив. Тому 50/50.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:32 Ответить
Правильно казати члЄнін! Хвойді захаровій про таке не знати
показать весь комментарий
16.12.2025 17:27 Ответить
ну що, рольники, поцьомали свого коханого хутіна в зад ?

.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:56 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2025 19:11 Ответить
Не бухай бабо, бо вже ілліча з Богом плутаєш!!!
показать весь комментарий
16.12.2025 17:28 Ответить
Ех європідари..європідари..А тув в 22--23 роках шанс загнати кацапів за урал але ви його просрали разом із злодієм бейденом
показать весь комментарий
16.12.2025 17:28 Ответить
шляхта, для вас тревожный сигнал)))
показать весь комментарий
16.12.2025 17:28 Ответить
В паніці можуть кордон перекрити для збіжжя) або школяра українського відлупцювати, на більше не спроможні
показать весь комментарий
16.12.2025 17:52 Ответить
Ага, разом з крупською!
показать весь комментарий
16.12.2025 17:30 Ответить
Платівка запущена знову, але замість "Україна" замінено на "Польща"
показать весь комментарий
16.12.2025 17:30 Ответить
Польскій язик прідумалі в австрійском гєнштабє. Что би рассорить браццкіє народи.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:45 Ответить
Ну значить, Польща наступна! Я все таки думав на Литву підуть. Якщо почались розмови про леніна та Польщу, то вони наступні. Хоча.... З іншого боку, Литву також ленін створив. Тому 50/50.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:32 Ответить
Після Другої Світової Польща більш - менш ввійшла в свої кордони - Кенінсберг якось дивно відійшов кацапам - воювали
показать весь комментарий
16.12.2025 17:34 Ответить
Якшо не помиляюся, то Польша якраз перед Другою Світовою мала більше територій. Частина України була в складі Польщі. Потім разом з нацистами поляки ділили Чехословаччину. Думаю після ДСВ той шматок повернувся назад (хоча я не впевнений).
показать весь комментарий
16.12.2025 17:41 Ответить
+ часть современной Беларуси совок отжал у поляков
показать весь комментарий
16.12.2025 18:17 Ответить
Если у сифилитика и есть в Европе связи
То их надо искать в Германии
Нацисты и большевики давние друганы
Меркель вот немного подкачала
Засветилась своей перепиской с кремлевским Вольдемаром
Старая гэбэшница
показать весь комментарий
16.12.2025 17:34 Ответить
Да да, лєнін с будьонавим. Вот прям вмєсті і дєлалі, пака ніхто нівідєл
показать весь комментарий
16.12.2025 17:34 Ответить
Архітектор міра, владімір лєнін
показать весь комментарий
16.12.2025 17:36 Ответить
Західний світ: живе майбутнім, людство літає в космос, відкриваються нові ліки, штучний інтелект

тим часом росія: рюріки, печенеги, сифілітік лєнін, с<censored>ср!
показать весь комментарий
16.12.2025 17:36 Ответить
Трамп хай не розслабляється. США теж результат нєтлєнного дєдушкі Лєніна.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:37 Ответить
і Гренландію теж створив лєнін, між іншим, пославши туда члена СОВНАРКОМА Еріка Рудобородого
показать весь комментарий
16.12.2025 18:14 Ответить
Мда... оце Ульянов розігнався... Україну створив, Польшу створив... може він і США створив? Хай Трамп тепер за це дякує, бо шоб нє дєдушка Лєнін, то їх би і не було...
показать весь комментарий
16.12.2025 17:38 Ответить
Той випадок, коли вже незрозуміло - воно і до алкоголізму таке їб*нуте було, чи це набутий скіл...
показать весь комментарий
16.12.2025 17:39 Ответить
Нащо на таке взагалі відповідати?
Чи відповісти питанням на питання: а Леніна хто створив?
показать весь комментарий
16.12.2025 17:41 Ответить
і справді, заявили б у відповідь шо Ульянов був польський шпіон і створював Польшу по завданню польських спецслужб. Це було б потужно.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:43 Ответить
показать весь комментарий
16.12.2025 17:42 Ответить
А раніше - Україну ..
.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:02 Ответить
Не вгадав - він Русь хрестив ((
показать весь комментарий
16.12.2025 18:58 Ответить
за версією отруєного водкой ШІ машкі захаровой

.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:40 Ответить
Польща Туска, зціли поляків, бо ж багато з них вірять у Х-уйловщину, яка спритно перевела стрілки, що ворогом Польщі є не вона, а Україна. Навроцький тиражує кацапські міфи, і поглиблює прірву між потенційно двома близькими і дружніми народами.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:42 Ответить
а ********* створив бухой орангутанг
показать весь комментарий
16.12.2025 17:43 Ответить
У нинішніх кордонах Польща швидше завдяки сталіну, який забрав у поляків Львів, але віддав Гданськ і т. п.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:43 Ответить
Що вони робили з поляками-нехай розкаже.
Навіщо посилав той "архітектор" Будьонного під Варшаву?
показать весь комментарий
16.12.2025 17:43 Ответить
а хто тебе створив жертва інцесту
показать весь комментарий
16.12.2025 17:44 Ответить
Фінляндію також Лєнін ,,створіл,, Але фінську мову все ж таки в австрійському генштабі разом у українською придумали.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:49 Ответить
ЇЇ С...КУ підключити, як на електричний стілець, , на історика блогера Дрібницю, й паралельно підключати з тупим рашистським запропогандоненим "скотним" стадом ... Він справиться.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:50 Ответить
Ну ото ж бо й є… Тепер поляки мо перестануть нас кусати і перекинуться мраzєю. Пґекґасна нагода паспоґіть с Лєніним!
показать весь комментарий
16.12.2025 17:55 Ответить
Польща була втрачена ще до Леніна
• До 1915 року, за царського уряду, майже вся територія Царства Польського була окупована Німеччиною та Австро-Угорщиною.
• Російська армія відступила, адміністративного контролю не залишилося.
👉 Тобто до жовтня 1917 року у більшовиків не було Польщі, яку можна було «віддати».

Ленін вважав:

«Якщо ми не підпишемо мир - нас зметуть».

3. Брест-Литовський мир (березень 1918)

За умовами миру Радянська Росія:

визнавала вихід Польщі, Литви, країни Балтії та України зі складу колишньої імперії;

фактично погоджувалася, що ці території перебувають у німецькій сфері впливу.

Це було:

не добровільне «дарування», а ультиматум Німеччині;

вибір між поганим миром і військовим крахом.

Ленін розглядав мир як тимчасовий:

він очікував революцію в Німеччині, після якої договір втратить силу;

ставив пріоритет на збереження влади більшовиків, а не на територіальну цілісність.

І дійсно:

після поразки Німеччини в листопаді 1918 року Брестський мир був анульований;

Польща стала незалежною державою, а не німецькою колонією.

Підсумок війни

1920 - поразка Червоної армії під Варшавою («диво на Віслі»);

1921 - Ризький мир:

Польща зберігає незалежність;

отримує Західну Україну та Західну Білорусь;

СРСР відмовляється від подальших спроб.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:58 Ответить
А Маньку Захєрову створили "Манька Аблігация" с "Прамакашкой" по пьяні під "скамєйкай" у Вєркі Мадісткі.
показать весь комментарий
16.12.2025 17:59 Ответить
Цій дурепі тільки в клубі анонімних алкоголіків виступати. Хоча, яка вже там в дупу анонімність. У неї на пиці все написано.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:00 Ответить
Чого іржите? Саме так. Товарісчь Ульянов - чЛенін створення Польші задумав у ту мить, коли йшов з мюнхінського борделя до лікаря на процедуру лікування сіфілісу, який він підхватив в борделе Франції. А тріпер він підхватив у Швейцарії.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:01 Ответить
Манька фєдєрація вчила історію у кагебе.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:07 Ответить
Ни нада стисняцца - все гасударства саздал дедушка ленин.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:12 Ответить
А ще землю допомагав створювати
показать весь комментарий
16.12.2025 18:16 Ответить
А ще піраміди у Єгипті створив він за допомогою курської та дзержинського
показать весь комментарий
16.12.2025 18:15 Ответить
100% - і піраміди сворювались , як мавзолей для чЛеніна , а для виготовлення сфінкса Крупська позувала !
показать весь комментарий
16.12.2025 18:45 Ответить
*****,ленін напевно весь Всесвіт створив. Ото дядько в пеклі дивується. Кацапстан хоче потопити весь світ в абсурді, маячні та антиреальності. А світ судячи з усього не проти.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:17 Ответить
лєнін хотів створити Польську радянську соціалістичну республіку і в 1920 послав на Варшаву будьонного.
Пілсудський таких звіздюлєй ввалив 1-ій конній армії що потім відловлювали красноармійців під Уралом,а будьонний так тікав що біг попереду коня.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:27 Ответить
Кто не в курсе Енин был жидом.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:27 Ответить
Не був він евреем.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:53 Ответить
Ну как бы не секрет, что главная причина прихода большевиков к власти это то что демократы не хотели сдаваться и подписывать капитуляцию, а большевики подписали. Так что формально русские правы - Ленин создал прецедент.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:29 Ответить
Большевики сначала думали что им нечего ловить и медленно сбегали из Петербурга кто куда. Они поняли что ничего им не видать, но из-за проигрыша в войне карта поперла. А так бы может все эти великие лидеры большевиков, которыми были названы улицы и города остались бы в известности где-то в Финляндиях и Австриях.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:30 Ответить
Большевики были предателями России. И все это знали. Но они начали рассказывать что они царя свергли(чего они не делали) и что вообще у них новое государство - СССР. Короче, пытались как могли скрыть тот факт, что они пришли к власти как марионетки и предатели.
показать весь комментарий
16.12.2025 18:33 Ответить
О, з цими "істориками" вам буде про що поговорити! Ото відведете душу! Можете готувати фермерів до захисту блокування кордонів Польщі
показать весь комментарий
16.12.2025 18:40 Ответить
Все зрозуміло - то кацапи самі підірвали ПЧ "варшавянка" на зло полякам !
показать весь комментарий
16.12.2025 18:43 Ответить
BBC декілька років назад "не так" нарізала відеоряд про великого - позов на 10 млрд дол.
Кацапи щодня вигадують які країни вони "створили", руйнують цілі міста, вбивають тисячі людей, поносять того ж великого і його велику країну - о, "good guys"!
показать весь комментарий
16.12.2025 18:54 Ответить
А хто був архітєктором машкі?
Враження, що робив він її дуже п'яним...
показать весь комментарий
16.12.2025 19:09 Ответить
Знову в драбадан.
показать весь комментарий
16.12.2025 19:10 Ответить
"РФ заявила, що Польщу "створив Ленін".
Прямо,найвеличніший для поляків-в нас також такий є...
показать весь комментарий
16.12.2025 19:16 Ответить
Ну якщо так, то і Сталіна могла згадати - ще один зодчій Польщі )))
показать весь комментарий
16.12.2025 19:20 Ответить
 
 