РФ заявила, что Польшу "создал Ленин". Варшава ответила: Фальсификация истории
В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о том, что коммунистический вождь Владимир Ленин является "архитектором" польской независимости.
Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевьор отреагировал на слова МИД РФ в социальной сети X.
Спор министров
Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский и его венгерский коллега Петер Сийярто публично поссорились.
- Его вызвал пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он раскритиковал планы ЕС конфисковать замороженные активы РФ.
Тогда польский министр написал: "Виктор заслужил свой орден Ленина".
Заявление Захаровой
15 декабря Захарова, комментируя публичные споры двух министров, написала: "Забыл Сикорский, что если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и в помине".
Она добавила, что "большевики дали полякам именно то, что обещали – независимое государство".
"Поэтому Ленин – во многом архитектор независимого польского государства. И современную Польшу так же можно было бы назвать "Польшей имени Владимира Ильича Ленина". Об этом Варшаве точно не стоит забывать", – заявила чиновница государства-агрессора.
Реакция Варшавы
Представитель польского МИД подчеркнул, что российское Министерство иностранных дел, которое "стремится защищать Орбана", снова прибегло к фальсификации истории.
"Если бы Польша обязана была своей независимостью Ленину, польско-советская война 1920 года должна была бы быть российской гуманитарной операцией или, по этой логике, "специальной военной операцией", - написал Вевьор.
Представитель МИД Польши добавил, что в реальном мире именно Польша остановила экспансию большевиков.
"Польская независимость не была подарком Ленина, так же как советское присутствие в Центральной Европе не было "освобождением". Этот урок истории показывает свободный выбор Польши: наше место в НАТО", - резюмировал он.
• До 1915 року, за царського уряду, майже вся територія Царства Польського була окупована Німеччиною та Австро-Угорщиною.
• Російська армія відступила, адміністративного контролю не залишилося.
👉 Тобто до жовтня 1917 року у більшовиків не було Польщі, яку можна було «віддати».
Ленін вважав:
«Якщо ми не підпишемо мир - нас зметуть».
3. Брест-Литовський мир (березень 1918)
За умовами миру Радянська Росія:
визнавала вихід Польщі, Литви, країни Балтії та України зі складу колишньої імперії;
фактично погоджувалася, що ці території перебувають у німецькій сфері впливу.
Це було:
не добровільне «дарування», а ультиматум Німеччині;
вибір між поганим миром і військовим крахом.
Ленін розглядав мир як тимчасовий:
він очікував революцію в Німеччині, після якої договір втратить силу;
ставив пріоритет на збереження влади більшовиків, а не на територіальну цілісність.
І дійсно:
після поразки Німеччини в листопаді 1918 року Брестський мир був анульований;
Польща стала незалежною державою, а не німецькою колонією.
Підсумок війни
1920 - поразка Червоної армії під Варшавою («диво на Віслі»);
1921 - Ризький мир:
Польща зберігає незалежність;
отримує Західну Україну та Західну Білорусь;
СРСР відмовляється від подальших спроб.
