В Министерстве иностранных дел Польши отреагировали на заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой о том, что коммунистический вождь Владимир Ленин является "архитектором" польской независимости.

Как сообщает Цензор.НЕТ, пресс-секретарь МИД Польши Мацей Вевьор отреагировал на слова МИД РФ в социальной сети X.

Спор министров

Недавно глава МИД Польши Радослав Сикорский и его венгерский коллега Петер Сийярто публично поссорились.

Его вызвал пост премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, в котором он раскритиковал планы ЕС конфисковать замороженные активы РФ.

Тогда польский министр написал: "Виктор заслужил свой орден Ленина".

Заявление Захаровой

15 декабря Захарова, комментируя публичные споры двух министров, написала: "Забыл Сикорский, что если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и в помине".

Она добавила, что "большевики дали полякам именно то, что обещали – независимое государство".

"Поэтому Ленин – во многом архитектор независимого польского государства. И современную Польшу так же можно было бы назвать "Польшей имени Владимира Ильича Ленина". Об этом Варшаве точно не стоит забывать", – заявила чиновница государства-агрессора.

Реакция Варшавы

Представитель польского МИД подчеркнул, что российское Министерство иностранных дел, которое "стремится защищать Орбана", снова прибегло к фальсификации истории.

"Если бы Польша обязана была своей независимостью Ленину, польско-советская война 1920 года должна была бы быть российской гуманитарной операцией или, по этой логике, "специальной военной операцией", - написал Вевьор.

Представитель МИД Польши добавил, что в реальном мире именно Польша остановила экспансию большевиков.

"Польская независимость не была подарком Ленина, так же как советское присутствие в Центральной Европе не было "освобождением". Этот урок истории показывает свободный выбор Польши: наше место в НАТО", - резюмировал он.

