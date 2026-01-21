Лавров считает необходимым изменить название Великобритании: "Это единственный пример, когда страна сама себя называет великой"
Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отличился очередным скандальным заявлением о топонимике и истории.
Как сообщает Цензор.НЕТ, российский дипломат призвал называть Великобританию просто "Британией", поскольку официальное название страны якобы является проявлением необоснованной самоуверенности.
По мнению Лаврова, Великобритания - это едва ли не единственный пример, когда государство само себя называет "великим". Однако такие высказывания свидетельствуют о том, что главный дипломат РФ не только не имеет элементарных знаний, но и пытается перенести российские шовинистические комплексы на международную географию.
Историческая справка против российских манипуляций:
-
Географическое значение: В названии "Great Britain" слово "Великая" используется исключительно в значении "большая" (по размеру острова), а не как признак политического или морального "величия".
-
Античное происхождение: Еще античный ученый Птолемей называл остров Ирландия - Малой Британией, а остров, где расположены Англия, Шотландия и Уэльс - Великой (Большей) Британией.
-
Российский шовинизм: В то время как для всего мира это лишь географический термин, российские пропагандисты и значительная часть населения РФ привыкли использовать эпитет "Великая" в отношении России именно в смысле имперского превосходства. Похоже, Лавров просто не способен понять, что слово может иметь другое, не идеологическое значение.
В то время как российское общество помешано на "величии", проверка реального происхождения названия иностранного государства занимает считанные секунды. Однако российская дипломатия в очередной раз демонстрирует, что ей легче манипулировать фактами для подпитки шовинизма, чем пользоваться элементарной логикой и поисковыми системами.
Тому не треба спекулювати на терміні Мала Русь, який народився в Візантії і з часом став ототожнюватися з територією майже всієї теперішньої України.
Про "Велику Русь".
https://www.youtube.com/watch?v=9fFcLScqylM
Велика Русь - периферія Русі (Метрополії)
Але Велика Британія через те має перейменовуватися.
Зібрать усих,в кого прізвище на «ов» закінчується і в«родную говєнь»!
100% ускіє кацапоморді підороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ та СЛОВЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!
Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКІХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ, «ОРДА»...!!!
Є орда вузькооких (ускіх) кацапомордих: мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «р'ускімі») торгоути (потомки кереітів)
Всього 160 неслов'янських народів.
"УСКІЄ - кацапи" підороси - це їх загальна назва..!!!
І немає в р'ускіх кацапомордих підоросів "руської федеративної республіки".
Немає в р'ускіх кацапомордих підоросів адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"р'ускіє".
Татарстан - Є, Киргизстан - Є, Дагестан - Є, Тува - Є, Чечня - Є, Чукотка - Є, Ханти-Мансійськ - Є, а "Рускій-стан" - НЕМАЄ…!!!!
Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!!
*P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої кацапомордої-підоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!
Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році. Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.
МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.
А.К. Толстой (1883-1945 р.р.) писав;
"Московия - русь тайги, монгольская, дикая, зверинная".
"Народишка, которой блуждает по Европе и ищет,
что можно разрушить, уничтожить ради развлечения.
Там складна їєрархія териттріальна .
Англія ⬆️ Велика Британія ⬆️ Сполучене Королівство ⬆️ співдружність націй.
Англійський престол/корона це лише одна складова корони Великої Британії, наприклад
Рашу теж варто перейменувати, повернути до їх витоків.
Як на одній французькій карті 18 століття написано Україна - країна козаків, а їх підписано - московія і варто додати - країна дикунів.
"Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве", - Иван Тургенев.