РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14708 посетителей онлайн
Новости Видео
10 114 70

Лавров считает необходимым изменить название Великобритании: "Это единственный пример, когда страна сама себя называет великой"

Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отличился очередным скандальным заявлением о топонимике и истории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский дипломат призвал называть Великобританию просто "Британией", поскольку официальное название страны якобы является проявлением необоснованной самоуверенности.

По мнению Лаврова, Великобритания - это едва ли не единственный пример, когда государство само себя называет "великим". Однако такие высказывания свидетельствуют о том, что главный дипломат РФ не только не имеет элементарных знаний, но и пытается перенести российские шовинистические комплексы на международную географию.

Читайте: Лавров направил письмо Рубио с требованием, чтобы Трамп заставил Зеленского отказаться от Донбасса, - NYT

Историческая справка против российских манипуляций:

  • Географическое значение: В названии "Great Britain" слово "Великая" используется исключительно в значении "большая" (по размеру острова), а не как признак политического или морального "величия".

  • Античное происхождение: Еще античный ученый Птолемей называл остров Ирландия - Малой Британией, а остров, где расположены Англия, Шотландия и Уэльс - Великой (Большей) Британией.

  • Российский шовинизм: В то время как для всего мира это лишь географический термин, российские пропагандисты и значительная часть населения РФ привыкли использовать эпитет "Великая" в отношении России именно в смысле имперского превосходства. Похоже, Лавров просто не способен понять, что слово может иметь другое, не идеологическое значение.

В то время как российское общество помешано на "величии", проверка реального происхождения названия иностранного государства занимает считанные секунды. Однако российская дипломатия в очередной раз демонстрирует, что ей легче манипулировать фактами для подпитки шовинизма, чем пользоваться элементарной логикой и поисковыми системами.

Читайте также: Россия готова письменно гарантировать ненападение на Европу, - Лавров

Читайте также: РФ заявила, что Польшу "создал Ленин". Варшава ответила: Фальсификация истории

Автор: 

Великобритания (5270) Лавров Сергей (2392) МИД РФ (1650) русский мир (649)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+32
Казус Лаврова-це єдиний випадок, коли стара кляча називає себе міністром іноземних справ.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:50 Ответить
+25
Щось кобила забагато на себе бере останнім часом. Транквілізатора получив чи шо?
показать весь комментарий
21.01.2026 13:45 Ответить
+25
Странно, почему россию до сих пор так называют, по всем лингвистическим нормам должен быть кацапстан
показать весь комментарий
21.01.2026 13:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Лавров глибоко помиляється чи кацапів жаба давить мабуть, бо Вяликовсросія - це назва виключно для внутрішнього імперського споживання, і поза її межами ніхто кацапстан так не називав. Малоросією вони принизливо обзивали Україну - це ознака дегенератів - принизити когось, щоб возвеличити себе.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:07 Ответить
Вперше термін «Мала Росія» зустрічається на початку XIV століття у Візантії для визначення земель Західної Русі в церковно-адміністративній практиці. Список єпархій Великої та Малої Русі, датований 1347 роком, відносить до Великої Русі (Μεγάλη Ῥωσία - Megálē Rhōsía) 12 єпархій, що перебували під владою київського митрополита, а до Малої Русі (грец. Μικρά Ῥωσία - Mikrá Rhōsía) - 6 єпархій, які з 1303 року перебували під владою галицького митрополита (Галицько-Волинське князівство), і одну єпархію, що входила до сфери впливу Литви в 1339-1351 роках[7][.
Тому не треба спекулювати на терміні Мала Русь, який народився в Візантії і з часом став ототожнюватися з територією майже всієї теперішньої України.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:25 Ответить
Так у Візантії пізнього періоду жили такі ж дегенерати як і кацапи, що і є послідовниками візантійців. Один Іван Грозний внук Софії Палеолог - візантійської царівни чого вартий виродок! І не треба тут розказувати про їх бібліотеки, наявність котрих не убезпечує від виродків і дегенератів на чолі держави!
показать весь комментарий
21.01.2026 15:08 Ответить
ще з античних часів "великою" називалася територія імперії разом з колоніями, а "малою" називалася метрополія цієї імперії
показать весь комментарий
21.01.2026 15:30 Ответить
Саме цікаве: те, що вони копіюють "навпаки", античну Грецію. Тоді греки іменували так "метрополію" (тобто, Пелопонеський півострів. А "Великою " називали "Грецію з колоніями" ...
показать весь комментарий
21.01.2026 14:27 Ответить
"Малоросією вони принизливо обзивали Україну - це ознака дегенератів - принизити когось, щоб возвеличити себе."

Про "Велику Русь".
https://www.youtube.com/watch?v=9fFcLScqylM

Велика Русь - периферія Русі (Метрополії)
показать весь комментарий
21.01.2026 14:29 Ответить
або "Мокшанська імперія"
показать весь комментарий
21.01.2026 14:01 Ответить
І з якого бодуна у кацапів всі великі - велики писменники, велики вчені, велики артисти, вликий узкій нарід ?
показать весь комментарий
21.01.2026 18:23 Ответить
Зміну назви треба почати з Московії. Треба щоб усі помятали що Русія це Україна.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:46 Ответить
Так. Але я вже не маю бажання називатися хоч Русією, хоч яким завгодно словом яке буде асицююватись з тим що ми зараз знаємо під назвою росія. Хай ця назва піде в історію назавжди.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:17 Ответить
той випадок коли лавров з мордою кобили, зранку овса не поїв
показать весь комментарий
21.01.2026 13:48 Ответить
не понюхал.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:12 Ответить
Ти підкови собі краще поміняй, коняка
показать весь комментарий
21.01.2026 13:49 Ответить
Най ліпше відкине копита
показать весь комментарий
21.01.2026 14:26 Ответить
Психіатрія. Але як бачимо не вони єдині - Бессед і Трамп не далеко пішли
показать весь комментарий
21.01.2026 13:50 Ответить
Старий презерватив мріє , що він молода кобилка, тому і бекає такі неподобства.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:50 Ответить
Воно йому нах? - коли псу нех робити - то він яйця лиже
показать весь комментарий
21.01.2026 13:50 Ответить
Щось останнім часом він виходить на перші ролі у владній піраміді раші.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:51 Ответить
Бо Медведєв схоже у новорічному запої.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:29 Ответить
Спочатку "Київ" на "Киев" поміняй, опудало.
показать весь комментарий
21.01.2026 13:54 Ответить
Так от що їм муляє! Злобні заздрісні дебіли (***)
показать весь комментарий
21.01.2026 13:56 Ответить
Перейменування чужих країн - це таке касапське хоббі.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:00 Ответить
Чи ти перенюхав?
показать весь комментарий
21.01.2026 14:01 Ответить
Насамперед треба замінити назву Раші на справжній Татарстан чи Московія. І замінити міжнародне позначення RU.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:04 Ответить
Та, да. Вєлікая раіся - то уйня для анекдотів.
Але Велика Британія через те має перейменовуватися.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:08 Ответить
Толерантність Європу доб'є.
Зібрать усих,в кого прізвище на «ов» закінчується і в«родную говєнь»!
показать весь комментарий
21.01.2026 14:08 Ответить
И это те,кто на каждом перекрестке кричат,что он и великие,что с ними бог и именно он им дал право убивать!!!! Были анекдоты о палате номер 6 думаю,что как раз не пациенты,как раз руководят миром;😉😂
показать весь комментарий
21.01.2026 14:10 Ответить
Эти пациенты!(Опечатка)
показать весь комментарий
21.01.2026 14:11 Ответить
Тупой баран: це назва острова, назва країни - Сполучене королівство Як визначити чи ******* рашист, чи ні - подивитися чи має віт рота, якщо має - то аиздить....
показать весь комментарий
21.01.2026 14:15 Ответить
Бідні коні, я уявляю як їм зараз соромно за свого покруча …
показать весь комментарий
21.01.2026 14:15 Ответить
ну в коня також випадок такий собі. як Калантарян може називатись "лавровим" ?
показать весь комментарий
21.01.2026 14:17 Ответить
Диплом про вищу освіту мабуть насмоктав, підар
показать весь комментарий
21.01.2026 14:17 Ответить
На відміну від паРаши яка суне свій ніс куди пес член засовує,ще продвигає свій мерзотний,вонючий руській мір,носиться як дурень зі ступою своїм "побєдобєсієм",та "можем павтаріть",Велика Британія пережила свій імперіалізм і в подяку деякі країни лишили навіть на своїх прапорах,прапор в минулому імперії (Австралія),англійська мова стала мовою світового спілкування.Як вони називають свою країну це рішать британцям .Назва твоєї країни паРаша відповідає сьогоденню,а недоімперієй її називають як недоношену ,а може переношену.Хай взагалі вона зникне,щоб в світі такого гівна не лишилось.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:18 Ответить
Коник натякає, що перша у переліку на знищення Британія.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:19 Ответить
Сполучено королівство. А острів Велика Британія яким був таким і є...
показать весь комментарий
21.01.2026 14:31 Ответить
А тебя будем звать обезьяной. Это единственный случай когда обезьяна уверена что она человек
показать весь комментарий
21.01.2026 14:24 Ответить
Знову лошадка несвіжого овса пережерла
показать весь комментарий
21.01.2026 14:35 Ответить
Так і рашка може змінити свою назву, на велику клоаку
показать весь комментарий
21.01.2026 14:40 Ответить
Здохни рашиська мерзота ,якщо є Бог чому ця наволоч існує ?
показать весь комментарий
21.01.2026 14:42 Ответить
Тут право кожного, як називати. Я одну територію, населеними диким народом з інстинктами вбивць, з 2014 називаю теж не так, як на картах написано. Кацапією, Лаптєстаном, Запорєбріччем, і т.д. Най культурніша назва - Мостковія.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:43 Ответить
😁 Кінь. Що з нього візьмеш. Великий музикант є великим не за розмірами, а за музичним талантом і вкладом у музику. Великий плет - теж не завжди є фізично великою людиною, а швидше є талановитим рифмувальником власних творів. От великий ідіот - це власне може бути як і гігант Валуєв, так і дуже дурний, але не такий великий Лавров. Британія є Великою за вкладом у історію, у розвиток людства - демократичний (Хартія вольностей), чи промисдовий (паровий двигун Уатта). От кацапія справді з великого може похвалитись хіба що розміром - велика помийка, наприклад.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:45 Ответить
ТАКОЇ нації, як руцкіє НЕМАЄ...!!! Є УСКІЄ (вузькоокі) косоокі кацапоморді підороси…!!!

100% ускіє кацапоморді підороси ( буддисти, шаманісти та ісламісти) НЕМАЮТЬ ніякого відношення до ХРИСТИЯНСЬКОЇ та СЛОВЯНСЬКОЇ ВІРИ...!!!

Є кацапоморді вузькоокі мокші тупі манкурти котрих називали УСКІМІ, нагуляна орда УСКІХ (потім додали з початку букву Р) кацапомордих байстрюків, шльондр, злодіїв і вбивць з земель ДИКОГО заходу та сходу СИБІРУ ТА МОНГОЛІЇ, «ОРДА»...!!!

Є орда вузькооких (ускіх) кацапомордих: мерю, мокшу, ерзю і вепс (мордва), мари, мари-эл, чухня, мещера, уйгури, мурома, весь, тива, чудь, пермь, ямь, сосоли, комь, чуваши, якути, алеути, абазіни, чукчи, коряки, удмурти, ітельмени, нанайци, карели, калмикі, нганасани, ханти, мансі, евенки, ненци, буряти, юкагіри (одул - іркін азуу), татари, чуваші, інгуши, адигі (черкеси), чечени, евенкі, тива, самоїди, тунгуси, лопари, хакаси, ойрот, ціни, даури, солони, (а кіріков залишилось всього 8 чоловік,-остальні 120 записались «р'ускімі») торгоути (потомки кереітів)

Всього 160 неслов'янських народів.

"УСКІЄ - кацапи" підороси - це їх загальна назва..!!!

І немає в р'ускіх кацапомордих підоросів "руської федеративної республіки".

Немає в р'ускіх кацапомордих підоросів адміністративної одиниці де живуть так називаємі себе ускіє-"р'ускіє".

Татарстан - Є, Киргизстан - Є, Дагестан - Є, Тува - Є, Чечня - Є, Чукотка - Є, Ханти-Мансійськ - Є, а "Рускій-стан" - НЕМАЄ…!!!!

Хоч всрайся, хоч свисти, хоч кричи до нестями... !!! НЕМАЄ !!!!

*P.s. Хто міг передбачити, що майже через 9 століть, увесь світ долучиться до загону в стійло та приборкання цієї дикої, безмізглої монгола-уськоокої кацапомордої-підоросої чумової орди кацапомордих нагуляних мокшанських байстрюків ..!!!

⁠Московське ханське поселення заснував ХАН Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУР у 1272році. Москва і московія є продуктом діяльності монгола-татарської орди та особистим рішенням ХАНА Золотої орди, МЕНГУ-ТИМУРА.

⁠МОСКОВСЬКЕ ЦАРСТВО УСКІХ БУЛО СКЛАДОВОЮ ТЕРИТОРІЄЮ ЗОЛОТОЇ ОРДИ ДО 1480 РОКУ, ПО ФАКТУ ДО 1505 РОКУ.

А.К. Толстой (1883-1945 р.р.) писав;
"Московия - русь тайги, монгольская, дикая, зверинная".

"Народишка, которой блуждает по Европе и ищет,

что можно разрушить, уничтожить ради развлечения.
показать весь комментарий
21.01.2026 14:56 Ответить
Дыбил, *****. Страна называется Соединённое Королевство......
показать весь комментарий
21.01.2026 14:58 Ответить
и на Британии правильно!)
показать весь комментарий
21.01.2026 15:02 Ответить
мерин спросоня шота пробормотал и не подумал шо бормочет бред. Отсюда пошло выражение - Бред сивой кобылы.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:02 Ответить
лавров засіхає на лаври ще одного "хісторіка" - владімира адольфовича путлєра...
показать весь комментарий
21.01.2026 15:13 Ответить
Дибілоїд.
Там складна їєрархія териттріальна .
Англія ⬆️ Велика Британія ⬆️ Сполучене Королівство ⬆️ співдружність націй.
Англійський престол/корона це лише одна складова корони Великої Британії, наприклад
показать весь комментарий
21.01.2026 15:24 Ответить
В енциклопедії немає ЖОДНОГО вченого,композитора,художника, письменника, лікаря..... спортсмена чи....бандита,російського походження, про якого б стаття не починалася з слова Великий! путлєр теж - велике х....ло!!
показать весь комментарий
21.01.2026 15:24 Ответить
А взагалі ви багато бачили "вЯлікіх" чисто "расєйського" походження: всі корені із заходу, українці або євреї! Вони нічого крім крові і горя цивілізації не принесли і не принесуть!!!
показать весь комментарий
21.01.2026 15:37 Ответить
Поміняв би підгузники бо щось засмердівся.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:31 Ответить
Маразмат хтів пожартувати, але в нього не вийшло.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:35 Ответить
Може колись і вас не буде як джамахірії
показать весь комментарий
21.01.2026 15:43 Ответить
Кацапи -світове біосміття. І пишаються цим. Етнічний армяшка зїхав з глузду на грунті "вялічія росєі". Це одна велика психлікарня.
показать весь комментарий
21.01.2026 15:56 Ответить
Нахріна розповсюджувати маячню сивого мерина?
показать весь комментарий
21.01.2026 15:56 Ответить
пшел нах псина
показать весь комментарий
21.01.2026 16:09 Ответить
Думаю, що конячина чудово розуміє сенс назви, а інфа подається в першу чергу для самоствердження власного тупого стада. Ну і жаба давить стадо, бо як це так, що хтось великий, а не вони?

Рашу теж варто перейменувати, повернути до їх витоків.
Як на одній французькій карті 18 століття написано Україна - країна козаків, а їх підписано - московія і варто додати - країна дикунів.
показать весь комментарий
21.01.2026 16:29 Ответить
А назву «росія» треба змінити на московія!
показать весь комментарий
21.01.2026 16:31 Ответить
Может кто-то объяснит этому дипломату со стажем разницу между страной и государством?
показать весь комментарий
21.01.2026 16:46 Ответить
Рашу треба змінити на Парашу... щоб усі країни так її називали..
показать весь комментарий
21.01.2026 16:46 Ответить
"вєлікая расєя" і Велика Британія... кацап як завжди все перекрутив.Як кацапи перекручують завжди і всю історію. Це тільки у кацапів "вєлікая расєя" в тому значенні що мав на увазі той "конь пєдальний" коли говорив про Британію, іншого значення цього слова кацапи не знають 😊
показать весь комментарий
21.01.2026 16:51 Ответить
Вклад Великої Британії у нинішню цивілізацію неможливо оцінити настільки він великий. А от рашке заздрісно:
"Если б провалилась Россия, то не было бы никакого ни убытка, ни волнения в человечестве", - Иван Тургенев.
показать весь комментарий
21.01.2026 17:51 Ответить
Це засмучений рібентроп казав, що у гітлера єврейські корні...
показать весь комментарий
21.01.2026 19:15 Ответить
Великия Лаврандия...
показать весь комментарий
21.01.2026 19:23 Ответить
необразованная,невежественная лошадь бредит имперским шовинизмом!дайте ему селёдки!
показать весь комментарий
21.01.2026 20:27 Ответить
Ще торонточане називають себе GTA (Greater Toronto Area). Треба розiбратись!🧐
показать весь комментарий
21.01.2026 21:10 Ответить
і що на це скажуть брити?
показать весь комментарий
22.01.2026 02:18 Ответить
 
 