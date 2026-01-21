Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отличился очередным скандальным заявлением о топонимике и истории.

Как сообщает Цензор.НЕТ, российский дипломат призвал называть Великобританию просто "Британией", поскольку официальное название страны якобы является проявлением необоснованной самоуверенности.

По мнению Лаврова, Великобритания - это едва ли не единственный пример, когда государство само себя называет "великим". Однако такие высказывания свидетельствуют о том, что главный дипломат РФ не только не имеет элементарных знаний, но и пытается перенести российские шовинистические комплексы на международную географию.

Историческая справка против российских манипуляций:

Географическое значение: В названии "Great Britain" слово "Великая" используется исключительно в значении "большая" (по размеру острова), а не как признак политического или морального "величия".

Античное происхождение: Еще античный ученый Птолемей называл остров Ирландия - Малой Британией, а остров, где расположены Англия, Шотландия и Уэльс - Великой (Большей) Британией.

Российский шовинизм: В то время как для всего мира это лишь географический термин, российские пропагандисты и значительная часть населения РФ привыкли использовать эпитет "Великая" в отношении России именно в смысле имперского превосходства. Похоже, Лавров просто не способен понять, что слово может иметь другое, не идеологическое значение.

В то время как российское общество помешано на "величии", проверка реального происхождения названия иностранного государства занимает считанные секунды. Однако российская дипломатия в очередной раз демонстрирует, что ей легче манипулировать фактами для подпитки шовинизма, чем пользоваться элементарной логикой и поисковыми системами.

