Страна-агрессор РФ осуждает удары США по Венесуэле: причины безосновательны

Россия подтверждает солидарность с венесуэльским народом и поддержку курса его боливариального руководства.

Об этом заявили в МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Что говорят в МИД РФ?

Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую обеспокоенность и осуждение.

Россия поддерживает призыв к немедленному созыву Совета Безопасности ООН после атаки США, а причины, которые США приводят для обоснования таких действий, считает безосновательными.

Также МИД РФ отмечает, что Венесуэле должно быть гарантировано право самостоятельно определять свою судьбу без военного вмешательства извне, цинично замалчивая вторжение РФ в Украину.

"Латинская Америка должна оставаться зоной мира", - говорит страна-агрессор, развязавшая войну против Украины.

Что предшествовало?

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.

Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".

