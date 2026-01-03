Страна-агрессор РФ осуждает удары США по Венесуэле: причины безосновательны
Россия подтверждает солидарность с венесуэльским народом и поддержку курса его боливариального руководства.
Об этом заявили в МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.
Что говорят в МИД РФ?
Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую обеспокоенность и осуждение.
Россия поддерживает призыв к немедленному созыву Совета Безопасности ООН после атаки США, а причины, которые США приводят для обоснования таких действий, считает безосновательными.
Также МИД РФ отмечает, что Венесуэле должно быть гарантировано право самостоятельно определять свою судьбу без военного вмешательства извне, цинично замалчивая вторжение РФ в Украину.
"Латинская Америка должна оставаться зоной мира", - говорит страна-агрессор, развязавшая войну против Украины.
Что предшествовало?
Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.
Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".
Ну так втікати нікуди ж буде
От тільки навряд Лаврову хочеться залишок життя провести у Туркменістані чи Узбекістані. 😁
пане Трампсе, віддайте Мадуру в пуйлу
розуміло, це не дуже гуманно і
краше його було б просто стратити,
але погодьтесь
довічне в пеклі, тобто в рф, Ніколас таки заслужив
(Крім того, яник нового водія дуже просить)
Так було, коли США бомбили Сербію.
кацапи з США про все домовилися.
Міжнародне право не дії. Сумно.
Я про те, що кацапи також тоді лише просто патякали на захист сербів.
І ще. Що таке "міжнародний_трибунал"?
Тоді США посилалися на його ухвали. А тепер? Вони заарештували путіна? Чи Нетаньягу?
Виходить, що для США ухвали цих трибуналів необов'язкові. Або такі, що ними можна прикриватися, щоб виправдати свої дії. Чи бездіяльність.
Таке враження, що це договорняк. Ми вам венесуелу, а ви нам Україну.
бо, це прямий удар, в першу чергу по китаю.
сподіваюсь, півроку вистачить завалити остаточно економіку кацапії!
На самом деле диктаторские режимы в край слабы. Они просто бандиты, которые терроризируют свое стадо и соседей. Против реальной военной силы они беспомощны. Лишнее доказательство, что добро должно быть с кулаками. Жаль, что решимость применять силу, а не озабоченность, есть только у всяких дегенератов.
Прапор вам в руки.Давно вже пора.
Ви тільки обіцяєте.Сказав,зроби.
але як рашка зараз заздрить Венесуелі
А як там вагнерівці?
Карабах кацапи злили. Сирію злили. Іран злили. Венесуелу теж вже злили.
Хто наступний?
Кому вона треба, крім Рубіо?
Кубу просто будуть і далі душити.
Ці цинічні кремлівські упирі,маньяки болотні,суки кончені будуть когось засуджувати.Вони ,по заявам підараса конашенкова ..."удари нанєсєни високоточним оужиєм,всє целі поражени".
Горить суки,в пеклі!