РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9232 посетителя онлайн
Новости Удары США по Венесуэле
4 154 79

Страна-агрессор РФ осуждает удары США по Венесуэле: причины безосновательны

мидрф

Россия подтверждает солидарность с венесуэльским народом и поддержку курса его боливариального руководства.

Об этом заявили в МИД РФ, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что говорят в МИД РФ?

Также в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что акт вооруженной агрессии США против Венесуэлы вызывает глубокую обеспокоенность и осуждение.

Россия поддерживает призыв к немедленному созыву Совета Безопасности ООН после атаки США, а причины, которые США приводят для обоснования таких действий, считает безосновательными.

Также МИД РФ отмечает, что Венесуэле должно быть гарантировано право самостоятельно определять свою судьбу без военного вмешательства извне, цинично замалчивая вторжение РФ в Украину.

"Латинская Америка должна оставаться зоной мира", - говорит страна-агрессор, развязавшая войну против Украины.

Читайте также: Операция США в Венесуэле: Трамп заявил о ударе по крупному объекту

Что предшествовало?

Утром 3 января в столице Венесуэлы Каракасе прогремели мощные взрывы.

Журналистка издания CBS News Дженнифер Джейкобс в Twitter написала: "Президент Трамп отдал приказ нанести удары по объектам внутри Венесуэлы, в частности по военным объектам, сообщили американские чиновники, поскольку администрация рано в субботу усилила свою кампанию против режима президента Николаса Мадуро".

Читайте также: Мадуро объявил в Венесуэле чрезвычайное положение после заявлений об атаках США

Автор: 

Венесуэла (222) МИД РФ (1703) США (28828)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+38
показать весь комментарий
03.01.2026 12:49 Ответить
+19
показать весь комментарий
03.01.2026 12:52 Ответить
+11
Трамп конечно лопух, но Пентагон при нём, прийом

показать весь комментарий
03.01.2026 12:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
03.01.2026 12:49 Ответить
Так і буде.
показать весь комментарий
03.01.2026 12:56 Ответить
Амінь.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:17 Ответить
Вперше згоден з представником ху... лостану
показать весь комментарий
03.01.2026 13:21 Ответить
Латинська Америка повинна залишатися зоною миру" Джерело: https://censor.net/ua/n3593644
Ну так втікати нікуди ж буде
показать весь комментарий
03.01.2026 12:50 Ответить
У кацапні в розпорядженні майже вся колишня совкова Азія.
От тільки навряд Лаврову хочеться залишок життя провести у Туркменістані чи Узбекістані. 😁
показать весь комментарий
03.01.2026 12:54 Ответить
Ти хотів написати що у її шефа, китайців
показать весь комментарий
03.01.2026 13:22 Ответить
Ні. Китаю старі коні нафіг не потрібні.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:23 Ответить
Вирнити Мадура!!!!
показать весь комментарий
03.01.2026 12:50 Ответить
і справді, чужого президента брати не можна.
пане Трампсе, віддайте Мадуру в пуйлу

розуміло, це не дуже гуманно і
краше його було б просто стратити,
але погодьтесь
довічне в пеклі, тобто в рф, Ніколас таки заслужив

(Крім того, яник нового водія дуже просить)
показать весь комментарий
03.01.2026 12:59 Ответить
Трамп конечно лопух, но Пентагон при нём, прийом

показать весь комментарий
03.01.2026 12:51 Ответить
Є ще варіант, що Трамп вирішив перебрехати путіна, б'є ху.ла його ж картами!
показать весь комментарий
03.01.2026 12:56 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2026 12:51 Ответить
Яка гарна картина. Один бандит звинувачує іншого в бандитизмі.
показать весь комментарий
03.01.2026 12:52 Ответить
На тому бандити і стоять у всі віки і кругом...
показать весь комментарий
03.01.2026 13:03 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2026 12:52 Ответить
путин ввиди вайска!!!!
показать весь комментарий
03.01.2026 12:52 Ответить
АААААААААААААА не то привід "1100 років тому Рюрик тут все мав"
показать весь комментарий
03.01.2026 12:52 Ответить
Все це -- ритуальна риторика від кацапії.

Так було, коли США бомбили Сербію.

кацапи з США про все домовилися.

Міжнародне право не дії. Сумно.
показать весь комментарий
03.01.2026 12:52 Ответить
Прокинувся тільки? Міжнародного права ніколи і не було в дії лише на папері!
показать весь комментарий
03.01.2026 13:06 Ответить
Чому, воно діє, поки не зачіпає інтересів "сильних" миру сього
показать весь комментарий
03.01.2026 13:27 Ответить
Легальність бомбардувань сербських нациків була зафіксована міжнародним трибуналом над сербським режимом.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:35 Ответить
Я не про легальність.

Я про те, що кацапи також тоді лише просто патякали на захист сербів.

І ще. Що таке "міжнародний_трибунал"?

Тоді США посилалися на його ухвали. А тепер? Вони заарештували путіна? Чи Нетаньягу?

Виходить, що для США ухвали цих трибуналів необов'язкові. Або такі, що ними можна прикриватися, щоб виправдати свої дії. Чи бездіяльність.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:40 Ответить
Якось дуже мляво і беззубо.

Таке враження, що це договорняк. Ми вам венесуелу, а ви нам Україну.
показать весь комментарий
03.01.2026 12:53 Ответить
ну.ну,вот мегасити покровск только захватят,все идет по плану))))
показать весь комментарий
03.01.2026 12:59 Ответить
Достатньо просто припинити постачання ключових видів озброєнь.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:10 Ответить
Півнячекорейських РСЗО та іранських шлюхедів?
показать весь комментарий
03.01.2026 13:36 Ответить
Ні, пвнячоамериканських ракет до хімарсів та петріотів.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:51 Ответить
А що там кацапи могли зробити? "Кузю" прислати, так він не на ходу. Кацапів просто забули спитати. Їхнього головного сюзничка в тих краях зловили як якогось сраного наркобарона. От вони і виглядять трохи розгубленими.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:38 Ответить
Домовитися з наркокартелями про збільшення наркотрафіку до штатів, наприклад. Терористичні атаки, диверсії, збільшення потоку нелегалів - як варіант.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:50 Ответить
Астанавітісь...
показать весь комментарий
03.01.2026 12:53 Ответить
×уйло посягнув на святе - на Нобеля для Трампона. Чекаємо на відповідь рудого куколда.
показать весь комментарий
03.01.2026 12:55 Ответить
Будемо надіятись на фантастику, що тромб домовився з Мадуро про його захоплення з метою подальшого обвалу ціни на нафту до рівня плінтуса, щоб задушити *****. Дуже хочеться вірити.
показать весь комментарий
03.01.2026 12:57 Ответить
А якщо Мадуро не погодиться, то поїде до януковича
показать весь комментарий
03.01.2026 13:03 Ответить
Та хоч куди.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:19 Ответить
До Кобзона на концерт поїде.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:39 Ответить
хоча, звісно плюсів для україни мішок і ще мішечок!
бо, це прямий удар, в першу чергу по китаю.
сподіваюсь, півроку вистачить завалити остаточно економіку кацапії!
показать весь комментарий
03.01.2026 12:58 Ответить
Лицемерие и лживость московитов не имеет границ.
На самом деле диктаторские режимы в край слабы. Они просто бандиты, которые терроризируют свое стадо и соседей. Против реальной военной силы они беспомощны. Лишнее доказательство, что добро должно быть с кулаками. Жаль, что решимость применять силу, а не озабоченность, есть только у всяких дегенератов.
показать весь комментарий
03.01.2026 12:58 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=8OldlFjsE64&list=RDOHRMuEIa7mc&index=2
показать весь комментарий
03.01.2026 12:59 Ответить
Королі абсурду, щось там вякають про "справедливість" і звертаються до організації, яку самі ж похоронили?
показать весь комментарий
03.01.2026 13:00 Ответить
"Політічєскоє руководство своєї страни хотят убівать"
Прапор вам в руки.Давно вже пора.
Ви тільки обіцяєте.Сказав,зроби.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:02 Ответить
Диагноз ДЕБИЛИЗМ, кацапами полностью подтверждён.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:04 Ответить
одному геостратегу поводили по губам его же "за 3 дня" и показали как работают профи
показать весь комментарий
03.01.2026 13:06 Ответить
Які *профі*? Проти беззбройних? сша тут герої.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:25 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2026 13:06 Ответить
Как и в случае с Ираном, "Договор с Венесуэлой о стратегическом партнерстве, подписанный Путиным в мае 2025 (с Ираном был подписан в январе 25) - не стал никакой гарантией защиты. По сути обещания поддержать в случае агрессии предусматривали лишь "консультации". Но заработать Пу успел. Чемезовский Ростех, за несколько месяцев до атаки США списал огромные суммы под "совместные проекты с Венесуэлой" и даже "выпуск патронов для Калашникова". Как вы понимаете очередные бюджетные миллиарды были банально распилены, а отсутствие реальных заводов спишут на войну.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:16 Ответить
А путін мовчить...
показать весь комментарий
03.01.2026 13:07 Ответить
та пуй с тим хутіним

але як рашка зараз заздрить Венесуелі
показать весь комментарий
03.01.2026 13:27 Ответить
Рашка цей є путін.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:33 Ответить
Рафіновані цинізм та лицемірство? Це до кацапів.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:08 Ответить
Країна-агресорка США засуджувала удари Росії по Україні. Країна-агресорка Росія засуджує удари США.. Усе логічно.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:08 Ответить
Ти мені, я тобі
показать весь комментарий
03.01.2026 13:30 Ответить
ще раз зазначимо, що режим Мадуро-Чавеса абсолютно узурпував владу. Нехтував свободою слова і демократичним вибором. Змушував мільйони венесуельців тікати з країни. Звісно, Венесуельській демократії повезло, що у них є нафта. Інакше Трамп ніколи б не звернув уваги. Але ніякого права Мадуро знущатися над Венесуелою не має. Він нелегітимний, узурпатор і кат власного народу. Який до того ж висловлювався за власне СВО проти нафтоносних сусідів. Тому, порівняння з московським СВО недоречне. Та ще й, ніхто конкретно території Венесуели анексувати не збирається. В наших інтересах, аби там швидко закрили питання. Що дуже ймовірно. Режим Мадуро, який закрив венесуельську нафту від світового ринку - був вигідний московні. Знищення цього режиму вигідно нам і всьому вільному світові.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:08 Ответить
❗️ Військові дії у Венесуелі завершено, бо Мадуро вже - під вартою у США, заявив Держсекретар Рубіо
показать весь комментарий
03.01.2026 13:11 Ответить
сцуть, бо появилась загроза прильоту чорного *******.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:15 Ответить
Коли ти сильний, можешь робити, що хочешь. Коли ти віддав ядерку, будешь робити, що тобі скажуть.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:17 Ответить
Не тільки ядерку віддав, а ще й торчка у крісло президента впер.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:38 Ответить
показать весь комментарий
03.01.2026 13:20 Ответить
подивіться як другу пуйла руки крутять
показать весь комментарий
03.01.2026 13:24 Ответить
DEA, до речі - американське агентство по боротьбі з незаконним оборотом наркотиків. Піймали наркобарона.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:42 Ответить
Мадурня повязали!! 👍
показать весь комментарий
03.01.2026 13:44 Ответить
Ну і як там кацапське ППО та літаки у Венесуелі?
А як там вагнерівці?

Карабах кацапи злили. Сирію злили. Іран злили. Венесуелу теж вже злили.

Хто наступний?
показать весь комментарий
03.01.2026 13:20 Ответить
Куба
показать весь комментарий
03.01.2026 13:22 Ответить
А що є на Кубі, крім кубинців? 😁
Кому вона треба, крім Рубіо?

Кубу просто будуть і далі душити.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:26 Ответить
Бідний, бідний мамаДуро... думав, він буде по ночам поїзди пускати під откос, а як виявилось, американські вояки спрацювали професійно. Треба якось їх направити на *****.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:21 Ответить
А там залишилися поїзди? 😁
показать весь комментарий
03.01.2026 13:29 Ответить
ПаРаша засуджує удари США по Венесуелі.Вчора прилетіло по центру Харькова в житлові будинки,загинула мама з трьохрічною дитиною.29 людей поранені в тому числі шестимісячне немовля.
Ці цинічні кремлівські упирі,маньяки болотні,суки кончені будуть когось засуджувати.Вони ,по заявам підараса конашенкова ..."удари нанєсєни високоточним оужиєм,всє целі поражени".
Горить суки,в пеклі!
показать весь комментарий
03.01.2026 13:28 Ответить
Ти сам написав параша, так що ти хочеш, ху....лостан залишається ху....лостаном. Без моралі, принципів, людяності, країна вигадана алкоголіком петром 1 ( В усякому разі це поганяло дав він), народ який звик бути холопом.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:40 Ответить
Країна-агресорка РФ засуджує удари США по Венесуелі.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:33 Ответить
Глубокая обеспокоенность.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:40 Ответить
Або вони домовилися, або що ху....лоста, що тампостан, два чобота пара, можуть нападати тільки на слабких.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:43 Ответить
Скавучать свинособаки. Знають, що буде, коли видобуток нафти відновиться в Венесуелі.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:45 Ответить
У Пуйла мабуть всю ніч було «чемоданне настроєніє» після таких фокусів з Мадурою.
показать весь комментарий
03.01.2026 13:48 Ответить
Тепер США отримають контроль над венесуельською нафтою і зможуть стримувати ціни навіть при повному ембарго на постачання нафти з РФ...
показать весь комментарий
03.01.2026 13:57 Ответить
Чия б корова мичала...
показать весь комментарий
03.01.2026 14:00 Ответить
Трамп почав СВО. рашисти знищили міжнародне право. Тому Ізраїль і США тепер роблять те саме
показать весь комментарий
03.01.2026 14:05 Ответить
 
 