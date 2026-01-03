Країна-агресорка РФ засуджує удари США по Венесуелі: приводи безпідставні

Росія підтверджує солідарність із венесуельським народом та підтримку курсу його боліварійського керівництва.

Про це заявили в МЗС РФ, інформує Цензор.НЕТ.

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Що кажуть у МЗС РФ?

Також у російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що акт збройної агресії США проти Венесуели викликає глибоку стурбованість та засудження.

Росія підтримує заклик до негайного скликання Ради Безпеки ООН після атаки США, а приводи, які США наводять для обґрунтування таких дій, вважає безпідставними.

Також МЗС РФ зауважує, що Венесуелі має бути гарантоване право самостійно визначати свою долю без військового втручання ззовні, цинічно замовчуючи вторгнення РФ в Україну.

"Латинська Америка повинна залишатися зоною миру", - каже країна-агресорка, яка розв’язала війну проти України.

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Що передувало?

Зранку 3 січня у столиці Венесуели Каракасі пролунали потужні вибухи.

Журналістка видання CBS News Дженніфер Джейкобс у Twitter написала: "Президент Трамп віддав наказ завдати ударів по об'єктах усередині Венесуели, зокрема по військових об'єктах, повідомили американські посадовці, оскільки адміністрація рано в суботу посилила свою кампанію проти режиму президента Ніколаса Мадуро".

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