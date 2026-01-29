Лавров отверг возможность перемирия в войне против Украины

Россия публично отвергла возможность временного перемирия в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова, распространенных российскими СМИ 29 января.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва не соглашается даже на краткосрочное прекращение боевых действий. По его словам, любая пауза якобы используется Украиной для усиления обороны.

Позиция России относительно перемирия

Сергей Лавров заявил, что предложение о 60-дневном перемирии неприемлемо для России. Он обвинил Украину и Запад в использовании дипломатических пауз для поставок вооружений.

"Перемирие, которого добивается Зеленский, для нас неприемлемо", - заявил Лавров.

В МИД РФ утверждают, что все предыдущие дипломатические инициативы не дали результата. При этом Россия игнорирует отсутствие реальных договоренностей о прекращении огня.

Лавров также в очередной раз повторил риторику о якобы "потере легитимности" украинской власти. Он вспомнил события 2014 года, назвав их "переворотом".

По данным Financial Times, тема могла обсуждаться на переговорах в Абу-Даби. Речь шла о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам.

Мирные переговоры в ОАЭ

