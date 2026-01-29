Новости Заявления Лаврова об Украине
Лавров отверг возможность перемирия в войне против Украины

Россия публично отвергла возможность временного перемирия в войне против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлениях главы МИД РФ Сергея Лаврова, распространенных российскими СМИ 29 января.

Глава российского внешнеполитического ведомства заявил, что Москва не соглашается даже на краткосрочное прекращение боевых действий. По его словам, любая пауза якобы используется Украиной для усиления обороны.

Позиция России относительно перемирия

Сергей Лавров заявил, что предложение о 60-дневном перемирии неприемлемо для России. Он обвинил Украину и Запад в использовании дипломатических пауз для поставок вооружений.

"Перемирие, которого добивается Зеленский, для нас неприемлемо", - заявил Лавров.

В МИД РФ утверждают, что все предыдущие дипломатические инициативы не дали результата. При этом Россия игнорирует отсутствие реальных договоренностей о прекращении огня.

Лавров также в очередной раз повторил риторику о якобы "потере легитимности" украинской власти. Он вспомнил события 2014 года, назвав их "переворотом".

  • По данным Financial Times, тема могла обсуждаться на переговорах в Абу-Даби. Речь шла о взаимном отказе от ударов по энергетическим объектам.

Мирные переговоры в ОАЭ

Московити взагалі не мають ніяких намірів встановлювати якісь перемір'я з Україною. Тільки завоювання, тільки українська капітуляція. Наразі це не тільки битва армії, це битва волі - наш чи їхній народ першим розсиплеться.
В грецьких новинах пишуть *Трамп заявив. що попросив путіна не бомбити впродовж наступаючого холодання. (7 днів) і він погодився. Це вже Нобел чи ще ні???
Тимчасове перемиря не вигідне рф і вони на ці уловкi не підуть.
Бомбити не буде, виключно ракети та шахеди. А тиждень без ракет - це ще одна нобелівка.
Коняка хоче, щоб зірвали підкови .... і далі куди?
Правильно - на забій....
Вбити коняку)))
... електрики немає - самокат не може зарядитися на всю потужність, щоб дістати до конюшні...
- звісно ... а для чого ж ще ?
- звісно ... а для чого ж ще ?
Він згадав події 2014 року, назвавши їх "переворотом" А Ти ж **** рашистська.А ЩО Ж ТОДІ БУЛО У 1917 РОЦІ В РАБСЄЇ???
Розпад держави та наступне перескладання на нових фізичних принципах.
дурний гебнявий піп Тебе хрестив.Царська сімя.знищена більшовицькими злочинцями "члєніна" вказує на кроваву терористичну діяльнісь.яка не закінчилася до сьогодні(дивись на дії в Чечні.Грузії.Україні і т.д)Це та сама сатанинська рашистська кровожадна суть.яка сіє смерть...але є ще "розпад мозгів .які перескладують фізичні принципи суспільства"
Десь роки два чи навіть три тому в ефірах розмовних радіостанцій наші іксперди (один з них такий собі вадим денисенко - виконавчий директор інституту майбутнього /майбутнього! нє хрен собачий/), розповідали, що кацапи аж сцяться так хочуть перемир'я. А виявляється, що оті іксперди ніхрєна не знають і не розуміють. А насправді все виглядає навпаки...
Трамп, тебя открыто на х** послали ты слышал?
За його словами, будь-яка пауза нібито використовується Україною для посилення оборони. Тобто ти московська падаль визнаєш що саме московський режим не хоче миру. А Україна просто захищається
Ти б, старий мустанг, не відкидав знову пропозицію, бо коли ти це зробив у серпні - отримав по шапці і довго не вилазив на люди. Хочеш знову в опалу потрапити?
Коли ти вже нациська мерзота здохнеш разом разом найкривавішим терористом путіном ,як земля тримає цю погань ?
нары - вот что делает его неуступчивым
выхода нет у соучастника
а ведь был адекватным когда то
Відправити стару коняку в окоп на війну і вона через п'ять хвилин буде благати про хоч якесь перемир'я.
