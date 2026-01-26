Масштабна "тіньова пошта" з Німеччини: журналісти викрили схему незаконних поставок постилок до РФ

У Німеччині працювала тіньова пошта Росії

У Німеччині викрили масштабну схему нелегальної доставки посилок до Росії всупереч санкціям Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні німецького видання Bild.

Схема роботи "тіньової пошти"

Журналісти виявили, що колишні співробітники німецької "дочки" російської пошти організували мережу постачання вантажів до РФ через склад поблизу аеропорту Берліна.

На вигляд звичайні посилки з маркуванням "книги та шапки" містили підсанкційні електронні компоненти, прикраси та інші заборонені товари.

Для маскування вантажів використовували етикетки державної пошти Узбекистану, яка офіційно не має права працювати в Німеччині, що дозволяло обходити митний контроль.

Боротьба з контрабандою

За даними розслідування, фури регулярно виїжджали з Берліна до Москви, перетинаючи кордон ЄС та Білорусі без належного контролю.

"Така система створює величезні ризики для ефективності санкцій та загрожує безпеці європейського ринку", — зазначили автори розслідування.

Хоча прокуратура Берліна раніше закрила справу проти ключової фігури схеми через "брак доказів", робота каналу триває.

"Система постачання вантажів до РФ працює майже безперешкодно, попри санкції та численні попередження", — йдеться у розслідуванні журналістів.

+9
Из Украины двушка на мацкву тоже исправно ходила и ходит
показати весь коментар
26.01.2026 18:54 Відповісти
+8
Для маскировки грузов использовали этикетки государственной почты Узбекистана, которая официально не имеет права работать в Германии, что позволяло обходить таможенный контроль. Источник: https://censor.net/ru/n3597362
***, я сдохну от зависти. Придумать такую схему. Она построена на немецком порядке. Это вам не российское *************.
Почта которая имеет право работать в Германии проходит таможенный контроль. Почта которая не имеет право - отправляется без досмотра.
Все гениальное просто, а всё простое гениально.
показати весь коментар
26.01.2026 19:35 Відповісти
+4
Таких пошт по світу тьма. Он тільки на старлінки подивитись
показати весь коментар
26.01.2026 18:54 Відповісти
Аполітічно рассуждаеш, аполітично!! Люді кушать хотят..
Особливо т.зв. "люді " із Конча-Заспи, які живуть взагалі без обстрілів, та тягнуть собі гуманітарні генератори....
показати весь коментар
26.01.2026 20:29 Відповісти
Препарати для обробки бджіл та інші ветеринарні препарати для тварин в Україну йдуть із рашки, під виглядом що із Казахстану - і що?
показати весь коментар
26.01.2026 19:17 Відповісти
А PRO программы для андроида с 4PDA идут в Украину через швейцарский VPN
показати весь коментар
26.01.2026 19:39 Відповісти
"Дядя Петя, ты - дурак?!... Отрывок из фильма Данелии "Серёжа"
показати весь коментар
26.01.2026 19:50 Відповісти
чому Європа не за столом перемовин? тому що ще одного союзника рашки там нам не треба.
показати весь коментар
26.01.2026 19:22 Відповісти
Брехня!!
Якраз лідери економік ЄС та Норвегія за збереження Української державності!!
Капітуляція це робота з трампом!!!!! Він покриває договорняк, ще й думає як отримати зиск з ресурсів що в землі по обидва боки Фронту ( ЗСУ та ТОТ ) .
показати весь коментар
26.01.2026 20:26 Відповісти
ну тут з якої сторони глянути. так, вони за збереження Української державності, але десь на два-три роки, поки свої армії підтягнуть до нормального рівня.
показати весь коментар
27.01.2026 08:04 Відповісти
Постилок?
показати весь коментар
26.01.2026 20:05 Відповісти
Дай капітолізду 300 % прибуток 😍 і він буде за любий кіпіш. © Адам Сміт в перекладі Карла-Марла ( Кирло-Мирло) на німецьку
показати весь коментар
26.01.2026 20:23 Відповісти
Дослівний переклад кінцівки цієї знаменитої цитати: «при 300 відсотках немає такого злочину, на який капітал не ризикнув би, хоча б під страхом шибениці»
показати весь коментар
26.01.2026 21:59 Відповісти
То́мас Джо́зеф Да́нінг (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 англ. Thomas Joseph Dunning; 12 січня 1799 - 23 грудня 1873) - англійський палітурник і профспілковий діяч. Це справжній автор цього висловлювання, яке в нього запозичив маркс і помістив у свій Капітал.
показати весь коментар
26.01.2026 22:02 Відповісти
 
 