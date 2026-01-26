Масштабна "тіньова пошта" з Німеччини: журналісти викрили схему незаконних поставок постилок до РФ

У Німеччині викрили масштабну схему нелегальної доставки посилок до Росії всупереч санкціям Європейського Союзу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні німецького видання Bild.

Схема роботи "тіньової пошти"

Журналісти виявили, що колишні співробітники німецької "дочки" російської пошти організували мережу постачання вантажів до РФ через склад поблизу аеропорту Берліна.

На вигляд звичайні посилки з маркуванням "книги та шапки" містили підсанкційні електронні компоненти, прикраси та інші заборонені товари.

Для маскування вантажів використовували етикетки державної пошти Узбекистану, яка офіційно не має права працювати в Німеччині, що дозволяло обходити митний контроль.

Боротьба з контрабандою

За даними розслідування, фури регулярно виїжджали з Берліна до Москви, перетинаючи кордон ЄС та Білорусі без належного контролю.

"Така система створює величезні ризики для ефективності санкцій та загрожує безпеці європейського ринку", — зазначили автори розслідування.

Хоча прокуратура Берліна раніше закрила справу проти ключової фігури схеми через "брак доказів", робота каналу триває.

"Система постачання вантажів до РФ працює майже безперешкодно, попри санкції та численні попередження", — йдеться у розслідуванні журналістів.

